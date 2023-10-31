FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12167 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
12 отечественных фильмов, которые неожиданно приобрели успех за рубежом

12 отечественных фильмов, которые неожиданно приобрели успех за рубежом

Автор:
31 октября 2023 08:35
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   успех   фильм   
2746
14

Довольно часто зарубежное кино показывает себя более удачно в прокате, нежели отечественное, благодаря интригующему сюжету и грамотно подобранному актёрскому составу, но существуют и исключения. Причём эти исключения могут выйти за рамки российского проката и покорить иностранных зрителей.

Эта подборка как раз фильмов той категории, которые обрели популярность в других странах. Мы использовали различные критерии отбора, учитывая, что успех определяется не только кассовыми сборами. В наш список вошли двенадцать фильмов, которые по разным причинам стали успешными за рубежом.

×
×

«Первая ласточка нового российского фантастического кино» получила хвалебный отзыв от Квентина Тарантино и в 2010 году вошла в список ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа, заняв почётное сотое место, по версии британского журнала Empire. А сборы фильма за рубежом составили 95,6 % от общей суммы (более 32 млн долларов).

На кинофестивале в Торонто картина была удостоена приза за изобразительное решение фильма, а также номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь». За рубежом он собрал почти 7 млн долларов и получил положительные отзывы критиков, в том числе режиссёра Стивена Спилберга.

Сборы в мировом прокате составили 60 млн долларов, 13 из которых были собраны в Китае, где в преддверие Олимпийских игр фильм показывали спортсменам для поднятия духа.

Фильм был включён в шорт-лист претендентов на премию «Оскар», получил специальный приз кинокритиков Каннского фестиваля и множество других наград, завоевав тем самым мировую славу.

Американская кинокомпания STX Entertainment выкупила права на прокат фильма сразу после его показа на Международном фестивале в Торонто. За рубежом картина собрала 9,2 миллиона долларов, что для российского кино можно было бы назвать успехом, но для выкупившей фильм компании — это кассовый провал, так как они приобрели его за 10 млн долларов.

Фильм был номинирован на «Оскар» в 2007 году в номинации за лучший фильм на иностранном языке. Он был особенно тепло принят в странах Ближнего Востока и собрал там почти 21 млн долларов.

Красивая новогодняя сказка и первый русский фильм, который выкупил Netflix. Там картина приобрела даже большую популярность, чем в России, заняв во многих регионах 1 место по просмотрам и войдя в десятку лучших в Европе и США.

Фильм в пух и прах провалился в России, но неожиданно приобрёл кассовый успех за рубежом, заработав там 7,1 млн долларов. Основная часть пришлась на Китай (3 млн долларов).

Картина получила две престижные награды: «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского фестиваля.

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes этой чёрной комедии выставлена оценка «97% свежести», которой удостаивается не каждый фильм. Не собрав большую кассу, картина получила множество положительных отзывов от таких престижных изданий, как Hollywood Reporter, Variety и NPR.

Фильм получил очень противоречивые оценки: от положительных до резко отрицательных. В прокате он также не приобрёл успех, но один факт делает его действительно успешным: совершенно неожиданно пиратская версия попала на просторы китайского интернета, собрав там 3,7 млн просмотров всего за 5 дней! Большое число даже для Китая.

Картина заслужила всеобщее признание кинокритиков, получив награды как за режиссуру, так и за актёрскую игру. Фильм боролся за «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. На сайте Rotten Tomatoes он имеет стопроцентную оценку. К слову, в российский прокат картина так и не вышла.

В эту подборку фильмов мы не могли не добавить сериал, который стал невероятно популярным по всему миру в период пандемии. Его высоко оценил Стивен Кинг:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   роль   съемка   успех   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Copycat Час назад
после того как на ютюбе появились фильмы Гайдая в английском дубляже - они тоже очень понравились иностранцам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Полминуты назад
Капитан Волконогов бежал это высер полоумных сукиных сынов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fiverknot 10 минут назад
Кусок сюжета Утомленных солнцем показывает часть биографии советского писателя Бориса Пильняка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
497
ruslan d Полчаса назад
Движение вверх и Утомлённые солнцем хороши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот Час назад
эх, времени смотреть нету(( столько отложенных сериалов..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
За рубежом просто не смотрели "Обзорщиков" которые готовы целовать любой фильм марвела, в российском "подрожателе" готовый каждый момент критиковать на ровном месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
a.r.t. Час назад
Волконогова осилил наверное первые минут 15, а потом проворчав "я слишком стар для этого, выключил".
А вот Монгола пересматривал с момента выхода ещё раза 2-3.
Про сериал "Эпидемия" наслышан. Надо будет посмотреть в ближайшее время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot Час назад
«Первая ласточка нового российского фантастического кино» получила хвалебный отзыв от Квентина Тарантино..." Видимо потому, что он книгу не читал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
hairov 2 часа назад
Эпидемия - мне понравился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498262



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут выдворить из страны
"Я больше так не буду!": семью нижегородских мигрантов, участвовавших в драке, могут...
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Победители конкурса Nature TTL «Фотограф года 2023»
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Махачкала 29.10.2023

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#автомобили#позитив#дети#интересное#Китай#подборка#история
#животные#интересно#факты#забавно#кино#милота#аварии#СССР#Реакция#фильм
#Прикол#Юмор#машина#автомир#собака#США#ДТП#авто аварии#природа#знаменитости
Трать и возвращай Трать и возвращай Мы видели, а они – нет: актеры, которые не смотрели свои же сериалы Мы видели, а они – нет: актеры, которые не смотрели свои же сериалы Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Гладиатор": кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты 13 самых эпичных смертей в кино, от которых захватывает дух 13 самых эпичных смертей в кино, от которых захватывает дух

На что жалуетесь?

Вернуться