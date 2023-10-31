12 отечественных фильмов, которые неожиданно приобрели успех за рубежом

Довольно часто зарубежное кино показывает себя более удачно в прокате, нежели отечественное, благодаря интригующему сюжету и грамотно подобранному актёрскому составу, но существуют и исключения. Причём эти исключения могут выйти за рамки российского проката и покорить иностранных зрителей.
Эта подборка как раз фильмов той категории, которые обрели популярность в других странах. Мы использовали различные критерии отбора, учитывая, что успех определяется не только кассовыми сборами. В наш список вошли двенадцать фильмов, которые по разным причинам стали успешными за рубежом.
«Первая ласточка нового российского фантастического кино» получила хвалебный отзыв от Квентина Тарантино и в 2010 году вошла в список ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа, заняв почётное сотое место, по версии британского журнала Empire. А сборы фильма за рубежом составили 95,6 % от общей суммы (более 32 млн долларов).
На кинофестивале в Торонто картина была удостоена приза за изобразительное решение фильма, а также номинировалась на «Золотую пальмовую ветвь». За рубежом он собрал почти 7 млн долларов и получил положительные отзывы критиков, в том числе режиссёра Стивена Спилберга.
Сборы в мировом прокате составили 60 млн долларов, 13 из которых были собраны в Китае, где в преддверие Олимпийских игр фильм показывали спортсменам для поднятия духа.
Фильм был включён в шорт-лист претендентов на премию «Оскар», получил специальный приз кинокритиков Каннского фестиваля и множество других наград, завоевав тем самым мировую славу.
Американская кинокомпания STX Entertainment выкупила права на прокат фильма сразу после его показа на Международном фестивале в Торонто. За рубежом картина собрала 9,2 миллиона долларов, что для российского кино можно было бы назвать успехом, но для выкупившей фильм компании — это кассовый провал, так как они приобрели его за 10 млн долларов.
Фильм был номинирован на «Оскар» в 2007 году в номинации за лучший фильм на иностранном языке. Он был особенно тепло принят в странах Ближнего Востока и собрал там почти 21 млн долларов.
Красивая новогодняя сказка и первый русский фильм, который выкупил Netflix. Там картина приобрела даже большую популярность, чем в России, заняв во многих регионах 1 место по просмотрам и войдя в десятку лучших в Европе и США.
Фильм в пух и прах провалился в России, но неожиданно приобрёл кассовый успех за рубежом, заработав там 7,1 млн долларов. Основная часть пришлась на Китай (3 млн долларов).
Картина получила две престижные награды: «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке и Гран-при Каннского фестиваля.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes этой чёрной комедии выставлена оценка «97% свежести», которой удостаивается не каждый фильм. Не собрав большую кассу, картина получила множество положительных отзывов от таких престижных изданий, как Hollywood Reporter, Variety и NPR.
Фильм получил очень противоречивые оценки: от положительных до резко отрицательных. В прокате он также не приобрёл успех, но один факт делает его действительно успешным: совершенно неожиданно пиратская версия попала на просторы китайского интернета, собрав там 3,7 млн просмотров всего за 5 дней! Большое число даже для Китая.
Картина заслужила всеобщее признание кинокритиков, получив награды как за режиссуру, так и за актёрскую игру. Фильм боролся за «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. На сайте Rotten Tomatoes он имеет стопроцентную оценку. К слову, в российский прокат картина так и не вышла.
В эту подборку фильмов мы не могли не добавить сериал, который стал невероятно популярным по всему миру в период пандемии. Его высоко оценил Стивен Кинг:
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А вот Монгола пересматривал с момента выхода ещё раза 2-3.
Про сериал "Эпидемия" наслышан. Надо будет посмотреть в ближайшее время