Легендарный блогер Apetor: любитель водки и ледяной воды погиб во время съемок в Норвегии

Днём 28 ноября норвежское издание VG сообщило о гибели блогера. По словам жены Тора Экхоффа, в тот день он отправился на озеро покататься на коньках и снять новый ролик на свой канал.

Он отправился на озеро недалеко от Консберга, чтобы покататься на коньках и снять видео для канала. Он отправил мне селфи на фоне озера, когда был на месте, и написал: «Хорошие условия», — цитируют журналисты вдову Apetor.

Тонкий лёд не выдержал, и блогер провалился в ледяную воду. Он не смог выбраться самостоятельно, начал звать на помощь и докричался до прохожих. Они вызвали спасателей, и те доставили Тора Экхоффа в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь ютубера.

Как в Сети провожают Apetor