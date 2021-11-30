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Легендарный блогер Apetor: любитель водки и ледяной воды погиб во время съемок в Норвегии

Легендарный блогер Apetor: любитель водки и ледяной воды погиб во время съемок в Норвегии (2 фото + 3 видео)

Автор:
30 ноября 2021 09:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Apetor   Тор Экхофф   блогер   видео   история   смерть   фото   
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Тор Экхофф был известен своими видео на Youtube, куда он обычно записывал развлекательный контент и видео о своих путешествиях. На момент смерти ему было 57 лет.

Россияне с грустью вспоминают лучшие видео ютубера Тора Экхоффа, известного как Apetor. Блогер прославился забавными роликами про зимние купания в Норвегии, а также распитием водки. Любитель холодной воды, которого называли легендой видеохостинга, погиб, утонув подо льдом.


Кто такой Тор Экхофф и как он умер

Норвежский видеоблогер Тор Экхофф, зарегистрированный в соцсетях как Apetor, прославился благодаря смелым видео, где на коньках катался по тонкому льду в одних трусах, нырял зимой в ледяную воду и в процессе пил водку из горла.

На момент написания материала на ютуб-канал, который Apetor вёл 15 лет, подписаны более миллиона человек. В последнем видео, которое вышло 24 ноября, Apetor показал, как отпраздновал свой день рождения.

Я не умер, сегодня мне 57 лет.


Днём 28 ноября норвежское издание VG сообщило о гибели блогера. По словам жены Тора Экхоффа, в тот день он отправился на озеро покататься на коньках и снять новый ролик на свой канал.

Он отправился на озеро недалеко от Консберга, чтобы покататься на коньках и снять видео для канала. Он отправил мне селфи на фоне озера, когда был на месте, и написал: «Хорошие условия», — цитируют журналисты вдову Apetor.

Тонкий лёд не выдержал, и блогер провалился в ледяную воду. Он не смог выбраться самостоятельно, начал звать на помощь и докричался до прохожих. Они вызвали спасателей, и те доставили Тора Экхоффа в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь ютубера.



Как в Сети провожают Apetor

Как только стало известно о смерти блогера, пользователи Сети со всего мира начали публиковать ролики, посвящённые ютуберу, которого называли легендой. Например, тиктокер yng_sadde под грустную музыку сделал нарезку любимых моментов из видео Apetor. В одном из фрагментов блогер едет на коньках по тонкому льду с бензопилой, а потом лежит в проруби, как в ванной.




К прощаниям с блогером присоединились и россияне. Они также публиковали нарезки лучших моментов из видео Тора Экхоффа, сопровождая кадрами с плачущими людьми, будто они тоже скорбят о смерти бесстрашного и всегда весёлого Apetor.


Источник:

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Метки: Apetor   Тор Экхофф   блогер   видео   история   смерть   фото   
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Седой Полчаса назад
Господа блогеры сделайте флэшмоб, Все на лед кататься и водку пить!
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Серпом по молоту. 57 минут назад
Холодная вода и водка, a o сердце кто думать будет?.. Жалко конечно..
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