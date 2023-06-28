Стример побрился налысо и удалил брови за донат в 2500 долларов, но оказалось - зря

Ради денег многие стримеры готовы на безумные поступки. Англоязычный стример Lacy в прямом эфире предложил собрать определённую сумму и пообещал за это обрить голову и лишиться бровей. Один из подписчиков блогера выслал ему щедрый донат в 2500 долларов. и Lacy пришлось выполнять обещание. За его поступком на платформе Twitch следили много зрителей, однако по окончанию трансляции блогера ждал неприятный сюрприз.