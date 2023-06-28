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Стример побрился налысо и удалил брови за донат в 2500 долларов, но оказалось - зря

Стример побрился налысо и удалил брови за донат в 2500 долларов, но оказалось - зря

Автор:
28 июня 2023 10:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Стример   блогер   донат   обманули   обрился налысо   
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Щедрый подписчик оформил возврат доната, и теперь у блогера ни денег, ни ума волос.

Ради денег многие стримеры готовы на безумные поступки. Англоязычный стример Lacy в прямом эфире предложил собрать определённую сумму и пообещал за это обрить голову и лишиться бровей. Один из подписчиков блогера выслал ему щедрый донат в 2500 долларов. и Lacy пришлось выполнять обещание. За его поступком на платформе Twitch следили много зрителей, однако по окончанию трансляции блогера ждал неприятный сюрприз.


Он обнаружил, что отправитель солидного пожертвования вернул свои средства, заявив о краже карты.


Lacy был крайне расстроен обманом, но всё-таки продолжил свой стрим.


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Метки: Видео   Стример   блогер   донат   обманули   обрился налысо   
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5  комментариев
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3k
Сергей 23 минуты назад
Дибилы, ялб!
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7k
a6m5 4 минуты назад
Лето, многие нормальные мужики стригутся налысо. Так что ничего страшного, кроме обманутых надежд.
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31k
Григорий 6 минут назад
Зато он теперь во все новости попал, так что по итогу получил свои деньги...
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4k
Капитошка 20 минут назад
Надо было сказать ,чтобы яйца себе отрезал.А потом бошку.Она всё равно пустая.
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