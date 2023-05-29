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Китайский стример в прямом эфире выпил несколько бутылок алкоголя - и умер

Китайский стример в прямом эфире выпил несколько бутылок алкоголя - и умер

Автор:
29 мая 2023 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Douyin   Sanqiang   Китай   алкоголь   блогер   видео   злоупотребление   смерть   стрим   тикток   
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34-летний блогер Sanqiang за время эфира выдул не менее семи бутылок местного ликёра Baijiu. Надеялся поднять количество подписчиков, но что-то пошло не так.

Китайский видеоблогер перебрал с алкоголем и умер через несколько часов после прямого эфира. Sanqiang участвовал в челлендже прямых трансляций на Douyin (китайская версия TikTok). В битве "один на один" два идиота блогера соревнуются в количестве донатов и прочих ништячков, которые за определенное время получают от подписчиков во время трансляции. Проигравший должен выпить алкоголь.

Судя по количеству употребленного байцзю, Sanqiang явно проигрывал не только во время челленджа. Финал этой истории тоже вышел не очень. Стрим закончился в час ночи, а через некоторое время семья обнаружила тело блогера-неудачника.


После смерти Sanqiang власти страны задумались о введении ограничений в сферу прямых трансляций блогеров. Уже в прошлом году подросткам младше 16 лет запретили финансирование стримеров путём донатов. Кроме этого, тинейджерам ограничили доступ к трансляциям после 22:00.


Национальное управление видео и телевидения Китая, Министерство культуры и туризма также огласили список «31 примеров неправомерное поведение со стороны стримеров», попадающих под штрафы. По данным государственного СМИ Global Times, среди этих неправомерных действий «поощрение пользователей к вульгарному взаимодействию или подстрекательство фанатов к хейту путём распространения слухов». Похоже, теперь возьмутся и за рекламодателей, которые весьма охотно платили раскрученным блогерам за продвижение своих товаров. Во всяком случае, одно дело - реклама косметики, другое - алкоголя. Да и вообще, к платформе TikTok у властей Китая большие претензии. А уж после смертельных челленджей - и подавно.


Так, ранее в этом году подросток умер после участия в «Benadryl Challenge», еще один ребенок погиб, участвуя в «Blackout Challenge». В первом челлендже пользователи в больших количествах пили лекарство от аллергии «Бенадрил» - и для некоторых эти соревнования закончились плачевно. В рамках второго флешмоба подростки проходили своеобразный тест на экстремальное удушье. В нём пользователям предлагалось как можно дольше задерживать дыхание. Некоторые идиоты подростки для достижения цели использовали шарфы, галстуки и даже верёвки, сдавливая горло. Результат был предсказуем для всех, кроме участников этих челленджей. После руководство TikTok попыталось оправдаться, что начало этого безумия было положено задолго до появления соцсети, однако почему платформа сразу не пресекла распространение челленджа, так и осталось не выясненным.


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Метки: Douyin   Sanqiang   Китай   алкоголь   блогер   видео   злоупотребление   смерть   стрим   тикток   
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111k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
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35
Андрей 48 секунд назад
Минус один
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1k
Шершень 8 минут назад
Хата сгорела, а он был пьян
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29
Gergy 9 минут назад
RIP долбо*б или как там на китайском .....
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40k
Example 6.2.6 19 минут назад
Ого, интересно а на какой эффект он рассчитывал? Тут либо надо быстро проблеваться, методом 2-х пальцев в рот, либо ты умрёшь от алкогольного отравления. Алкоголь это ж яд, его употреблять надо дозированное кол-во, с хорошим закусоном и запивоном, чтоб немного нивелировать его пагубное воздействие но получить опьянение и расслабиться, и то, по утру самочувствие будет такое-себе.
Многие бутылку выпьют и уже беспокоишься за их самочувствие, а этот выжрал 3 бутылки чего-то крепкого, и на вид, в нём массы килограмм 70.
Во истину, естественный отбор в действии. Взял и самостоятельно убрался дома.. дурачок.
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2k
Александр 21 минуту назад
Раньше был бы сельским дурачком, Тик-ток раздует до мирового масштаба.
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1k
Просто чувак в интернете 21 минуту назад
Дайте естественному отбору делать свою работу.
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1k
Kra 22 минуты назад
естественный отбор?...
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7k
Компьютер DELL с монитором Полчаса назад
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
Пить лекарственные препараты, намеренно провоцируя передозировку и все возможные побочки; душить себя подручными средствами до отключки, а если рядом нет того, кто откачает, то и до смерти; выпить три литра дохренаградусного алкоголя (а там больше полтинника в этом "ликёре") и не подумать, что это смертельное количество... Иногда мне кажется, что все эти челленжи придумывают и внедряют в массу полудурков хитрые социопаты. Или это намеренная акция для выявления и снижения количества идиотов среди населения. Ибо да, люди без мозга, критического мышления и достаточной осведомлённости о последствиях своих поступков, живут легко, непринуждённо, но не долго.
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35k
russger Полчаса назад
Вот знаете, давно всякие разные психические заболевания обозначили. Ну там шизофрения, или биполярное расстройство например. Пора уже стримеров и блогеров к ним же причислить
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9k
uehl Полчаса назад
Что значит Douyin (китайская версия TikTok)? Так Тик Ток и есть китайский!
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104k
Фима Петров Полчаса назад
ИДИЁТ!
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1k
raael13 37 минут назад
И это не единичные случаи. Очень много молодых людей погибает подобным образом, переоценив свои ... возможности.
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1k
Сергей 40 минут назад
Sanqiang участвовал в челлендже прямых трансляций на Douyin (китайская версия TikTok)

Эээ, а TikTok не китайский?
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4k
Феликс Дзержинский 44 минуты назад
Лучше бы он, себе клизму сразу сделал из этого пойла.
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2k
Сергей Викторович 48 минут назад
Ничего непонятно - просмотры выросли или нет?
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5k
Очень Злой 50 минут назад
Чем больше долбойобов-тем меньше долбойобов!
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9k
Мариус 52 минуты назад
во-первых, я бы не назвал 53 градусный байдзю - ликером))))
во-вторых, 3 литра в рыло.... какого еще результата он ожидал?
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8k
RIZ deadening 53 минуты назад
Фу , так пить ! Как животное !
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2k
Vovan Petroff 54 минуты назад
Умер Максим, да и х.. с ним
Положили его в гроб, да и мать его у...б.
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