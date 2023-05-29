Китайский стример в прямом эфире выпил несколько бутылок алкоголя - и умер

Судя по количеству употребленного байцзю, Sanqiang явно проигрывал не только во время челленджа. Финал этой истории тоже вышел не очень. Стрим закончился в час ночи, а через некоторое время семья обнаружила тело блогера-неудачника.

После смерти Sanqiang власти страны задумались о введении ограничений в сферу прямых трансляций блогеров. Уже в прошлом году подросткам младше 16 лет запретили финансирование стримеров путём донатов. Кроме этого, тинейджерам ограничили доступ к трансляциям после 22:00.