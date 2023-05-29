Китайский стример в прямом эфире выпил несколько бутылок алкоголя - и умер

34-летний блогер Sanqiang за время эфира выдул не менее семи бутылок местного ликёра Baijiu. Надеялся поднять количество подписчиков, но что-то пошло не так.
Китайский видеоблогер перебрал с алкоголем и умер через несколько часов после прямого эфира. Sanqiang участвовал в челлендже прямых трансляций на Douyin (китайская версия TikTok). В битве "один на один" два
идиота блогера соревнуются в количестве донатов и прочих ништячков, которые за определенное время получают от подписчиков во время трансляции. Проигравший должен выпить алкоголь.
Осторожно! Видео содержит сцены употребления алкоголя! Не повторять!
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Судя по количеству употребленного байцзю, Sanqiang явно проигрывал не только во время челленджа. Финал этой истории тоже вышел не очень. Стрим закончился в час ночи, а через некоторое время семья обнаружила тело блогера-неудачника.
После смерти Sanqiang власти страны задумались о введении ограничений в сферу прямых трансляций блогеров. Уже в прошлом году подросткам младше 16 лет запретили финансирование стримеров путём донатов. Кроме этого, тинейджерам ограничили доступ к трансляциям после 22:00.
Национальное управление видео и телевидения Китая, Министерство культуры и туризма также огласили список «31 примеров неправомерное поведение со стороны стримеров», попадающих под штрафы. По данным государственного СМИ Global Times, среди этих неправомерных действий «поощрение пользователей к вульгарному взаимодействию или подстрекательство фанатов к хейту путём распространения слухов». Похоже, теперь возьмутся и за рекламодателей, которые весьма охотно платили раскрученным блогерам за продвижение своих товаров. Во всяком случае, одно дело - реклама косметики, другое - алкоголя. Да и вообще, к платформе TikTok у властей Китая большие претензии. А уж после смертельных челленджей - и подавно.
Так, ранее в этом году подросток умер после участия в «Benadryl Challenge», еще один ребенок погиб, участвуя в «Blackout Challenge». В первом челлендже пользователи в больших количествах пили лекарство от аллергии «Бенадрил» - и для некоторых эти соревнования закончились плачевно. В рамках второго флешмоба подростки проходили своеобразный тест на экстремальное удушье. В нём пользователям предлагалось как можно дольше задерживать дыхание. Некоторые
идиоты подростки для достижения цели использовали шарфы, галстуки и даже верёвки, сдавливая горло. Результат был предсказуем для всех, кроме участников этих челленджей. После руководство TikTok попыталось оправдаться, что начало этого безумия было положено задолго до появления соцсети, однако почему платформа сразу не пресекла распространение челленджа, так и осталось не выясненным.
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Многие бутылку выпьют и уже беспокоишься за их самочувствие, а этот выжрал 3 бутылки чего-то крепкого, и на вид, в нём массы килограмм 70.
Во истину, естественный отбор в действии. Взял и самостоятельно убрался дома.. дурачок.
Иначе невозможно объяснить некоторые поступки людей, явно имеющих базовые начатки интеллекта, но совершающих откровенно безрассудные и самоубийственные действия...
Наверное, не надо мешать природе, она лучше знает, что делать
Эээ, а TikTok не китайский?
во-вторых, 3 литра в рыло.... какого еще результата он ожидал?
А 3 литра в рыло - да, это очень-очень много. Смертельная доза содержания абсолютного спирта в организме - 7 мл/кг веса, по-моему так.
Положили его в гроб, да и мать его у...б.