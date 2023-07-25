Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма

Популярный спортивный блогер и фитнес-тренер пытался на видео поднять штангу весом 204 килограмма. Гибель спортсмена попала на видео.
Джастин Вики — знаменитый фитнес-тренер, блогер и спортсмен. На страницу Джастина подписаны тысячи человек. Спортсмен рассказывал о питании и тренировках. Блогер жил на Бали и в местных спортзалах был знаменитостью.
Джастин решил поднять штангу весом 204 килограмма и присесть с ней. Страховал его лишь один человек, хотя с таким весом нужно как минимум двое - с двух сторон, которые будут стоять по бокам от штанги и в критической ситуации снимут ее с тела.
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Всё пошло не по плану. Джастин присел со штангой, но ноги не выдержали. Бодибилдер сбросил штангу, но в итоге она сломала спортсмену шею, а страхующий никак не мог ему помочь. Со страшными травмами спины и шеи Джастин попал в больницу.
В отчете медиков говорится, что бодибилдер скончался 21 июля от "перелома шеи и критического сдавливания жизненно важных нервов, соединяющих сердце с легкими", сообщает портал kick-or-die.ru.
5 июля в своём блоге Джастин называл это упражнение "одним из самых опасных в спортзале" и показывал, как правильно его выполнять.
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Ходил в зал в свое время, но в основном занятие с собственным весом и кардио. Сейчас по стопам Черчиля и Синатры больше.
Спорт был, должен есть и должен быть как образ здоровой жизни.
Черчиля раз спросили: - Господин Черчиль, вот вы каждый день выкуриваете от четырех до шести сигар, выпиваете бутылку виски. И вы прекрасно себя чувствуете. В чем секрет вашего здоровья?
Черчиль ответил просто: - это все благодаря спорту. Я от него подальше держусь.
Хочешь хорошо выглядеть - питайся правильно, живи по распорядку, подтягивайся, отжимайся, ходи пешком побольше, с гантелями упражняйся. Хочешь поразить всех на соревнованиях гипертрофированным телом - ну, жри химию, тягай штангу с большим весом, но ПО УМУ, под надзором врача (не самоучки диетолога, а дипломированного специалиста), приседай со штангой, но пускай тебя страхуют по бокам 2 человека, которые смогут эту штангу без тебя удержать.. и отчётливо понимай, какая у тебя цель.. если это победа на конкурсе, то иди к ней, и опять таки понимай, что если до 35 лет ты там особых высот не достиг, то пора завязывать. ибо возраст.
А ради странички в соц сетях. чтоб тебе ставили лайки, и писали какой ты красивый, а ты мог ещё под шумок рекламировать очередной "Набор веса 4000", или ставки на спорт, или другой лохотрон желаний.. Ну, так есть куда более безопасные методы получать дешёвую популярность.
Прозвучит дико - хорошо что погиб от такой травмы. Если б после повреждения шеи остался овощем на всю жизнь, это была бы невыносимая мука, как для него, так и для близких: всю жизнь менять утку под таким патиссоном, вытирать ему слюни и разминать пролежни.
...... все мозги ушли в анаболики и стероиды, зачем планировать куда сбрасывать вес.
ну что сказать, доказал своей тупой головой. ДБ.
лучше б мозг в школе качал