Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма

Джастин Вики — знаменитый фитнес-тренер, блогер и спортсмен. На страницу Джастина подписаны тысячи человек. Спортсмен рассказывал о питании и тренировках. Блогер жил на Бали и в местных спортзалах был знаменитостью.

Джастин решил поднять штангу весом 204 килограмма и присесть с ней. Страховал его лишь один человек, хотя с таким весом нужно как минимум двое - с двух сторон, которые будут стоять по бокам от штанги и в критической ситуации снимут ее с тела.