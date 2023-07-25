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Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма

Бодибилдер погиб, пытаясь поднять 204 килограмма

Автор:
25 июля 2023 11:47
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Джастин Вики   Спорт   блогер   бодибилдер   интересное   смерть   фото   
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Популярный спортивный блогер и фитнес-тренер пытался на видео поднять штангу весом 204 килограмма. Гибель спортсмена попала на видео.

Джастин Вики — знаменитый фитнес-тренер, блогер и спортсмен. На страницу Джастина подписаны тысячи человек. Спортсмен рассказывал о питании и тренировках. Блогер жил на Бали и в местных спортзалах был знаменитостью.

Джастин решил поднять штангу весом 204 килограмма и присесть с ней. Страховал его лишь один человек, хотя с таким весом нужно как минимум двое - с двух сторон, которые будут стоять по бокам от штанги и в критической ситуации снимут ее с тела.

Всё пошло не по плану. Джастин присел со штангой, но ноги не выдержали. Бодибилдер сбросил штангу, но в итоге она сломала спортсмену шею, а страхующий никак не мог ему помочь. Со страшными травмами спины и шеи Джастин попал в больницу.

В отчете медиков говорится, что бодибилдер скончался 21 июля от "перелома шеи и критического сдавливания жизненно важных нервов, соединяющих сердце с легкими", сообщает портал kick-or-die.ru.

5 июля в своём блоге Джастин называл это упражнение "одним из самых опасных в спортзале" и показывал, как правильно его выполнять.

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Метки: Видео   Джастин Вики   Спорт   блогер   бодибилдер   интересное   смерть   фото   
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36  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Что не так с этими людьми? Качают огромную мышечную массу, которая по сути пользы не несет. Ловкость или выносливость? Нет. Сила? Возможно. Но ведь неповоротливая. А про вред здоровью?
Ходил в зал в свое время, но в основном занятие с собственным весом и кардио. Сейчас по стопам Черчиля и Синатры больше.
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6k
Старичок 5 минут назад
шел к успеху, но не судьба...
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126
Александра С 5 минут назад
Понты - великая сила.
Спорт был, должен есть и должен быть как образ здоровой жизни.
Черчиля раз спросили: - Господин Черчиль, вот вы каждый день выкуриваете от четырех до шести сигар, выпиваете бутылку виски. И вы прекрасно себя чувствуете. В чем секрет вашего здоровья?
Черчиль ответил просто: - это все благодаря спорту. Я от него подальше держусь.
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1k
Просто чувак в интернете 15 минут назад
Классика, выполнение опасных действий без техники безопасности.
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1k
bohemia 16 минут назад
Техника безопасности написана кровью, ведь сказано что при этом упражнении, страхуют двое
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11k
Андрей Ма-С 20 минут назад
ничего не имею против спортсменов но в конкретно этой ситуации стоило прокачать маленько и мозг. Играя с такими весами надо знать технику безопасности на зубок.
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40k
Example 6.2.6 20 минут назад
Никогда не понимал, к чему эти потуги стать "Мистером Вселенной". Такие соревнования и набор мышечной массы, давно уже за пределами здорового культуризма, а прямое соперничество различных фармакологических добавок. И судя по фото, парень явно не гнушался использовать химию. Так вот, это совсем не добавляет здоровья, а наоборот. А тут ещё ради лайков в соц. сетях, приседать с таким весом, без нормальных страхующих - полное безумие, либо полное непонимание вероятных последствий.
Хочешь хорошо выглядеть - питайся правильно, живи по распорядку, подтягивайся, отжимайся, ходи пешком побольше, с гантелями упражняйся. Хочешь поразить всех на соревнованиях гипертрофированным телом - ну, жри химию, тягай штангу с большим весом, но ПО УМУ, под надзором врача (не самоучки диетолога, а дипломированного специалиста), приседай со штангой, но пускай тебя страхуют по бокам 2 человека, которые смогут эту штангу без тебя удержать.. и отчётливо понимай, какая у тебя цель.. если это победа на конкурсе, то иди к ней, и опять таки понимай, что если до 35 лет ты там особых высот не достиг, то пора завязывать. ибо возраст.
А ради странички в соц сетях. чтоб тебе ставили лайки, и писали какой ты красивый, а ты мог ещё под шумок рекламировать очередной "Набор веса 4000", или ставки на спорт, или другой лохотрон желаний.. Ну, так есть куда более безопасные методы получать дешёвую популярность.
Прозвучит дико - хорошо что погиб от такой травмы. Если б после повреждения шеи остался овощем на всю жизнь, это была бы невыносимая мука, как для него, так и для близких: всю жизнь менять утку под таким патиссоном, вытирать ему слюни и разминать пролежни.
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28k
Lehoia Полчаса назад
Не знаю, в чем проявляется его знаменитость, как фитнес-тренера, но делать приседание с одним страховщиком, да и в таком положении-это либо идиотизм, либо неопытность. В такой позиции даже Халк не подстраховал 200кг.
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5k
alex Полчаса назад
215 на 4 раза приседал без всяких страхоувателей
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9k
RIZ deadening 38 минут назад
Для чего ставить страхующим, человека который такой вес удержать не может ????
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6k
sumrаknn 44 минуты назад
была ли у вас какая-то тактика с самого начала , которой вы придерживались?
...... все мозги ушли в анаболики и стероиды, зачем планировать куда сбрасывать вес.
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36k
russger 48 минут назад
Потому что спортом в меру надо заниматься. Фанатизм до хорошего не доведёт
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154
cmacy 50 минут назад
Я думаю, что любое экстремальное действие может привести к печальным результатам. Если человек решается на это действие, значит он готов и к своей гибели. А если он готов был и себя не пожалел, то почему я должен его жалеть?
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9k
krivsan 52 минуты назад
дол..ебы
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1k
Просто прохожий 52 минуты назад
Естественный отбор, проходим мимо, не теряем время.
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3k
Хрюн 52 минуты назад
Вот оно ему надо было !??
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25k
Сибиряк 54 минуты назад
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8k
Ntvl Час назад
5 июля в своём блоге Джастин называл это упражнение "одним из самых опасных в спортзале" и показывал, как правильно его выполняя

ну что сказать, доказал своей тупой головой. ДБ.
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Подстрахуй не справился
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1k
Rom Час назад
Молодец. Доказал.
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34k
Korolev 2 часа назад
Ссылка coub.com
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