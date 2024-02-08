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Треш-блогера, по вине которого погибла девушка, перевели из колонии строгого режима на исправительные работы за хорошее поведение

Треш-блогера, по вине которого погибла девушка, перевели из колонии строгого режима на исправительные работы за хорошее поведение

Автор:
08 февраля 2024 17:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Девушка   Стас Решетняк   Стример   блогер   колония   переохлаждение   принудительные работы   смерть   
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За решёткой он обучился на швею и повара. Но конфликтовал с другими заключёнными и попал в касту «обиженных».

Стас Reeflay Решетняк - блогер и треш-стример.

В режиме онлайн бухал, матерился, устраивал разборки и драки. Не только с парнями, несколько раз чуть не дрался с девушками. Так что какое-то время был хоть и локально, но известен на Ютубе. В «нижнем интернете» Решетняк был не на последнем месте.

А в декабре 2020 он запустил очередной стрим и вёл его с двумя дамами Одна вроде бы была его девушкой по имени Валентина Григорьева, вторая - какая-то неизвестная подруга. Григорьева стала ревновать парня, закатила скандал и Решетняк побил её и выгнал на мороз. Дело было в частном доме в Подмосковье. А сам продолжил бухать и обниматься с другой гостьей.

Когда он вспомнил о Григорьевой и пошёл проверить как она - девушка была уже мертва. Позже у неё констатировали черепно-мозговую травму и переохлаждение.

Показательно, но даже после этого стример не выключил трансляцию и продолжил вещать в прямом эфире. Эту вакханалию остановили только приехавшие полицейские и медики.

Рифляй получил 6 лет «строгача» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который по неосторожности повлекло смерть человека.

На зоне бывший стример получил специальности повара и швеи и 18 поощрений, к администрации относился лояльно. А вот общение с другими арестантами пошло не так гладко, об этом сообщил сам Решетняк.

Решетняк заявлял, что на зоне авторитеты поставили его «под вопрос» - в сети всплыло видео, на котором он целуется с мужчиной. И «смотрящий» определил блогера в касту «неприкасаемых». Обошлось без насилия, поскольку блогер согласился с предложенным «местом».

«Обиженные» живут отдельно, должны пользоваться специальной посудой, выполняют самую грязную работу. Занять другое место в тюремной иерархии заключённый уже не может.

А 5 февраля Ульяновский областной суд утвердил декабрьское постановление о переводе блогера из колонии строгого режима в исправительный центр Ростовской области. Об этом просили адвокаты блогера, администрация колонии не возражала. Поэтому оставшиеся 3 года Решетняк проведёт на принудительных работах. Блогер уже вышел на связь и поздоровался с подписчиками.

Потом выложил и фото - значит теперь ему снова можно пользоваться интернетом.

Кто знает, может ещё и вернётся к стримам.

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Метки: Видео   Девушка   Стас Решетняк   Стример   блогер   колония   переохлаждение   принудительные работы   смерть   
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816
no. 7 часов назад
фу, какая гадость.
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456
Сергей Булавинцев 50 минут назад
Эт чё за доска кухонная, под хохлому? В пресс хату его!!! Какое освобождение??? Где человек 60 - 80 его на британское очко рвут, и это снять, как он медленно сдыхает... всё честно будет..
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15k
Vital Idol Час назад
это как надо "неприкасаться", чтобы 18 поощрений за 3 года получить, да ещё и на строгаче?! никак его вертухай какой оприходовал, а потом "поощрял"...
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13k
Copycat 2 часа назад
Блин 6 лет строгача плюс этого козла опустили в зашквареные, это конечно не сравнимо с отнятой жизнью человека но хоть какая то карма

у меня вопрос тепреь к людям которые эти интернет помои смотрят, я думаю тут таких не найдется, тут публика адекватная по этому вопрос больше риторический

Зачем это смотреть? неужели в интернете нет вещей поумней? по моему даже чемпионат по доте созданный рандомами на гудгейм интересней, или я не знаю смотреть как сохнет краска
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150
Александр Мочалин 3 часа назад
У меня знакомая девушка сидит. Скоро будет как четыре года. Два взыскания и три благодарности!
Люди добрые подскажите как можно получить 18 поощрений???
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2k
Igor Grishaev 3 часа назад
Он обучился на швею, повара и женщину лёгкого поведения.
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38k
Алексей 3 часа назад
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38k
Алексей 3 часа назад
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1k
lafonten 3 часа назад
Опять про убоище...
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64
Петр 3 часа назад
Теперь может официально петухом работать. Вот его реально приобретённая профессия.
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91
Артём 3 часа назад
Ну, т.е. как и ожидалось, этого п...дора на зоне опустили. В кои-то веки общественность не ошиблась.
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935
Jlav 4 часа назад
Петушара
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4k
Lurds 4 часа назад
это что, теперь тут про "обиженных" постить будут?
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4k
просто Дмитрий 4 часа назад
Ну прям как Олёша..недоотравленный
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18k
Алекс 4 часа назад
Теперь кто из подписчиков останется будут голубиной стаей
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404
iskra 5 часов назад
Насколько знаю,петухам нельзя поваром работать. Также нельзя хлеборезом и на раздаче еды. Зэкам западло прикасаться как к самим опущенным,так и к предметам,за которые те держались. Именно поэтому у петухов отдельная посуда с дырками(что бы не перепутать),и отдельное место проживания.
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9k
alex9845 5 часов назад
Вроде как "неприкаемые" это в том смысле что к ним можно касаться только членом.
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4k
Владимир 5 часов назад
падаль!
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12k
Трив 5 часов назад
Из-за конфликтов на зоне можно только получить по лицу, но никак не попасть в петухи. Там совсем другие мотивы.
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404
iskra Трив 5 часов назад
Написано же - в петухи определили из-за снимков,где он с мужиком целуется. А он и не возражал..
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1k
paranoik_ 5 часов назад
Вот уж трэш так трэш. Поизучал историю и вот резюме: хорошая, добрая девочка, по совместительству симпатичная дама с низкой социальной ответственностью, объелась таблеток, обкурилась, запила всё это большим количеством алкоголя, отчего начала неистово кaкaться, производя зловонный запах; за что получила от друга-стримера-пьяногобыдлогана по голове и была выдворена на балкон-терасу. Оттуда занесена уже в качестве предмета головой вниз (!) по прошествии нескольких часов.
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4k
Могвай 5 часов назад
Обиженные? Это теперь так опущенных называют?
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91
Артём Могвай 3 часа назад
На уголовном жаргоне это всегда были синонимы.
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