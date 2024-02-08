Треш-блогера, по вине которого погибла девушка, перевели из колонии строгого режима на исправительные работы за хорошее поведение

В режиме онлайн бухал, матерился, устраивал разборки и драки. Не только с парнями, несколько раз чуть не дрался с девушками. Так что какое-то время был хоть и локально, но известен на Ютубе. В «нижнем интернете» Решетняк был не на последнем месте.

А в декабре 2020 он запустил очередной стрим и вёл его с двумя дамами Одна вроде бы была его девушкой по имени Валентина Григорьева, вторая - какая-то неизвестная подруга. Григорьева стала ревновать парня, закатила скандал и Решетняк побил её и выгнал на мороз. Дело было в частном доме в Подмосковье. А сам продолжил бухать и обниматься с другой гостьей.

Когда он вспомнил о Григорьевой и пошёл проверить как она - девушка была уже мертва. Позже у неё констатировали черепно-мозговую травму и переохлаждение.