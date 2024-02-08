Треш-блогера, по вине которого погибла девушка, перевели из колонии строгого режима на исправительные работы за хорошее поведение

За решёткой он обучился на швею и повара. Но конфликтовал с другими заключёнными и попал в касту «обиженных».
Стас Reeflay Решетняк - блогер и треш-стример.
В режиме онлайн бухал, матерился, устраивал разборки и драки. Не только с парнями, несколько раз чуть не дрался с девушками. Так что какое-то время был хоть и локально, но известен на Ютубе. В «нижнем интернете» Решетняк был не на последнем месте.
А в декабре 2020 он запустил очередной стрим и вёл его с двумя дамами Одна вроде бы была его девушкой по имени Валентина Григорьева, вторая - какая-то неизвестная подруга. Григорьева стала ревновать парня, закатила скандал и Решетняк побил её и выгнал на мороз. Дело было в частном доме в Подмосковье. А сам продолжил бухать и обниматься с другой гостьей.
Когда он вспомнил о Григорьевой и пошёл проверить как она - девушка была уже мертва. Позже у неё констатировали черепно-мозговую травму и переохлаждение.
Показательно, но даже после этого стример не выключил трансляцию и продолжил вещать в прямом эфире. Эту вакханалию остановили только приехавшие полицейские и медики.
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Рифляй получил 6 лет «строгача» за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который по неосторожности повлекло смерть человека.
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На зоне бывший стример получил специальности повара и швеи и 18 поощрений, к администрации относился лояльно. А вот общение с другими арестантами пошло не так гладко, об этом сообщил сам Решетняк.
Решетняк заявлял, что на зоне авторитеты поставили его «под вопрос» - в сети всплыло видео, на котором он целуется с мужчиной. И «смотрящий» определил блогера в касту «неприкасаемых». Обошлось без насилия, поскольку блогер согласился с предложенным «местом».
«Обиженные» живут отдельно, должны пользоваться специальной посудой, выполняют самую грязную работу. Занять другое место в тюремной иерархии заключённый уже не может.
А 5 февраля Ульяновский областной суд утвердил декабрьское постановление о переводе блогера из колонии строгого режима в исправительный центр Ростовской области. Об этом просили адвокаты блогера, администрация колонии не возражала. Поэтому оставшиеся 3 года Решетняк проведёт на принудительных работах. Блогер уже вышел на связь и поздоровался с подписчиками.
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Потом выложил и фото - значит теперь ему снова можно пользоваться интернетом.
Кто знает, может ещё и вернётся к стримам.
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у меня вопрос тепреь к людям которые эти интернет помои смотрят, я думаю тут таких не найдется, тут публика адекватная по этому вопрос больше риторический
Зачем это смотреть? неужели в интернете нет вещей поумней? по моему даже чемпионат по доте созданный рандомами на гудгейм интересней, или я не знаю смотреть как сохнет краска
Люди добрые подскажите как можно получить 18 поощрений???