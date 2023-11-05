50 оттенков алого: россияне делятся в соцсетях кадрами неба, окрасившегося в фантастические цвета

Некоторые источники сообщают, что причиной явления стала вспышка на южном полушарии Солнца, из -за чего там образовалась гигантская трещина, ширина которой равна протяженности России с востока на запад. По длине этот огненный разлом еще больше, и ученые опасаются, что это событие может отразиться на жизнях обитателей нашей планеты.

В числе побочных явлений: магнитные бури, плохое самочувствие метеочувствительных людей, нестабильно работающая электроника, могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Потенциально возможно возникновение техногенных катастроф. Также нашу планету может накрыть волна землетрясений и стихийных бедствий.