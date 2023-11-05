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50 оттенков алого: россияне делятся в соцсетях кадрами неба, окрасившегося в фантастические цвета

50 оттенков алого: россияне делятся в соцсетях кадрами неба, окрасившегося в фантастические цвета

Автор:
05 ноября 2023 23:09
Сообщество : Факты
Метки: астрономы   вспышки на солнце   магнитная буря   небо   полярное сияние   цвета   
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Невероятное явление этим вечером можно наблюдать над Башкирией, над Московой, Тверской и Смоленской областями, над Крымом, Донбассом, над Белоруссией и дальше на юг. Спасибо геомагнитным колебаниям: голова тяжёлая, но компенсация красотой принимается.

Землю с полудня воскресенья накрыла геомагнитная буря.

Согласно данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли уже достигла уровня G3, означающее "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Некоторые источники сообщают, что причиной явления стала вспышка на южном полушарии Солнца, из -за чего там образовалась гигантская трещина, ширина которой равна протяженности России с востока на запад. По длине этот огненный разлом еще больше, и ученые опасаются, что это событие может отразиться на жизнях обитателей нашей планеты.

В числе побочных явлений: магнитные бури, плохое самочувствие метеочувствительных людей, нестабильно работающая электроника, могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов. Потенциально возможно возникновение техногенных катастроф. Также нашу планету может накрыть волна землетрясений и стихийных бедствий.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник РАН Борис Филиппов в беседе с "Известиями" опроверг образование гигантских трещин на Солнце. По словам специалиста, то, что обыватели называют разломами, является светящимися облаками.

На изображениях Солнца в некоторых спектральных видах действительно бывают видны темные линии. Чаще всего это протуберанцы, которые видны на фоне солнечного диска,

— отметил Филиппов.

Как бы там ни было, а полярное сияние уже появилось там, где оно бывает ну, очень редко – в европейской части нашей страны.

Фантастическими снимками ноябрьского неба также делятся жители южных регионов. По словам очевидцев, необычную картину можно наблюдать на протяжении примерно 10 минут. Затем яркость пропадает и постепенно исчезает совсем:

Северное сияние в цветах белорусского флага было замечено недалеко от Гомеля

Фото сделано в 100 км от Гомеля в Стародубском районе Брянской области:

Северное сияние, Свердловская область, посёлок Арти:

Астроном Александр Иванов объяснил «Комсомольской правде» - Кубань», что такое явление для юга страны является очень редким:

Я сам лично своими глазами наблюдал полярное сияние с разницей в 30 лет. Один раз в Москве, другой в Краснодаре. Полярное сияние возникает от протонных ударов по магнитосфере. Магнитные бури возникли недавно, с обеда 5 ноября. Продолжаются три часа подряд. Свечение как раз связано с этим. Фактически северное сияние, механизм такой же.


Мощные геомагнитные бури продлятся до конца этого дня. По данным астрономов, выброс солнечного вещества достигнет нашей планеты к полуночи, с 5 на 6 ноября. На пик активности магнитная буря выйдет к 6 часам утра в понедельник.

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Метки: астрономы   вспышки на солнце   магнитная буря   небо   полярное сияние   цвета   
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9  комментариев
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63k
doker Час назад
Блин, а я думаю, чего это голова второй день болит...
Грешил на то, что почти две недели не пью - сосуды сузились.
А оно вон чё... армагеддон маленького масштаба.
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18k
Shtoppi 15 минут назад
так вот почему либерасты и прочие упыри иже с ними, уже как пару дней, особенно яростно проявляют гиперактивность в сети. прям в стаи сбиваются и кидаются как зверье на всех кто не соответствует их тухлой повестке. оказывается катализатором обострения безумия у подверженных, снова стали всего лишь возмущения на Солнце.
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4k
Natalia Полчаса назад
Была в Башкирии, сияние было у дома (север мск), сейчас дома - сияние в Башкирии(((
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
несколько тысяч лет это могло породить новую религию
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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