Небо, парашют, бабушка. Прыгнувшая с парашютом в 104 года бабуля, скончалась через неделю после прыжка

Хоффнер более сорока лет работала телефонисткой, на пенсию она вышла 43 года назад. Замужем жительница Чикаго никогда не была и близких родственников у нее нет. Впервые женщина прыгнула с парашютом в возрасте 100 лет, а 1 октября 2023 года в возрасте 104 лет она повторила прыжок в тандеме. Она выпрыгнула из самолета с высоты 13 500 футов (4,1 км). Она заявила, что «возраст — это всего лишь число».

В декабре ей бы исполнилось 105.