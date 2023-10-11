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Небо, парашют, бабушка. Прыгнувшая с парашютом в 104 года бабуля, скончалась через неделю после прыжка

Небо, парашют, бабушка. Прыгнувшая с парашютом в 104 года бабуля, скончалась через неделю после прыжка

Автор:
11 октября 2023 23:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 104 года   Дороти Хофман   бабушка   долгожительница   небо   парашют   
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В США умерла Дороти Хоффнер, прославившаяся своим прыжком с парашютом в 104 года. Отчаянная парашютистка, чьи фото в начале октября облетели все мировые СМИ, мирно скончалась во сне в пансионате для престарелых Брукдейл-Лейк-Вью, где она проживала... Отправилась на небеса .

104-летняя американка Дороти Хоффнер, которая в начале октября стала самой пожилой парашютисткой в истории, умерла. Об этом написал The Guardian со ссылкой на ее друга Джо Конанта.

Она была неутомима. Она не была из тех, кто вздремнет днем или пропустит вечернее мероприятие. Она всегда продолжала идти!

Хоффнер совсем немного не дожила до того, как Книга рекордов Гиннесса успела официально признать ее старейшей парашютисткой в мире. Этот процесс займет некоторое время, пояснил Конант. В беседе с The Guardian он добавил, что Книга рекордов может зафиксировать достижение Хоффнер посмертно, но подготовка документов займет некоторое время.

Хоффнер более сорока лет работала телефонисткой, на пенсию она вышла 43 года назад. Замужем жительница Чикаго никогда не была и близких родственников у нее нет. Впервые женщина прыгнула с парашютом в возрасте 100 лет, а 1 октября 2023 года в возрасте 104 лет она повторила прыжок в тандеме. Она выпрыгнула из самолета с высоты 13 500 футов (4,1 км). Она заявила, что «возраст — это всего лишь число».

В декабре ей бы исполнилось 105.

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Метки: 104 года   Дороти Хофман   бабушка   долгожительница   небо   парашют   
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5  комментариев
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13k
кира 2 часа назад
Вот что значит радоваться жизни до последнего дня! Молодец бабуля!
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6k
Трям 2 часа назад
Предпочитаю верить, что у каждого человека есть свое предназанечение. И уходит он, когда исполнит его. Пусть хоть в 5мин, пусть в 30 лет. А те, кто живет более 100 лет - просто не нужны "там", по этому просто дохнут как только бензобак пустеет
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209
wgw 2 часа назад
Фотка из рубрики "Показалось"
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91
ruslan d 2 часа назад
давно ее не было
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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