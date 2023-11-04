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"В сложном случае вызовем батюшку, чтобы изгнать демона!": в сети появился рехаб для женщин, которые зависимы от покупок на маркетплейсах

"В сложном случае вызовем батюшку, чтобы изгнать демона!": в сети появился рехаб для женщин, которые зависимы от покупок на маркетплейсах

Автор:
04 ноября 2023 13:00
Сообщество : Wildberries
Метки: rehab   Вайлдберриз   Юмор   зависимость   интересное   покупки   фото   
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Недавно в социальных сетях появился ролик, в котором девушка просит признать популярный маркетплейс Wildberries игровой компанией. Теперь на просторах интернета нашли рехаб-центр, который предлагает мужчинам сдать жён, зависимых от онлайн-покупок.

На просторах рунета найден очень необычный реабилитационный центр. Он очень похож на рехаб для зависимых, но только эта зависимость несколько другого рода. На главной странице организаторы призывают мужчин "сдать жену в рехаб".

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Чтобы избавить женщин от зависимости, их помещают в задние, которе находится очень далеко от пунктов выдачи. У них забирают телефоны, а в особо сложных случаях "приглашают батюшку и проводим обряд изгнания маркет-демона".

В конце терапии в нашем рехаб центре проходит традиционное сжигание нераспечатанных посылок в большом костре. Те, кто сможет выбросить в костер свою нераспечатанную посылку, считается полностью здоровым и готов к выписке, - говорится в описании.

На странице даже есть отзыв одного мужчины, который рассказал, что терапия помогла. Настоящий ли это отзыв? Точно сказать невозможно.

Рехаб находится в деревне Тарасово, Вологодская область.

Источник:

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Метки: rehab   Вайлдберриз   Юмор   зависимость   интересное   покупки   фото   
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3  комментария
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5k
Lexx 2 часа назад
Зачем беспокоить батюшку, когда есть более действенные методы.
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22k
Valiko 53 минуты назад
Рехаб-х#яб. Нужен еще один реабилитационный центр - для тех, кто забыл русский язык.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 54 минуты назад
Зависимость от покупок легко лечится отсутствием денег. Отобрать карту - и нет зависимости.
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