"В сложном случае вызовем батюшку, чтобы изгнать демона!": в сети появился рехаб для женщин, которые зависимы от покупок на маркетплейсах

Трави и грабь

Нейросеть сгенерировала детские игрушки, которые смогут приготовить ребёнка ко взрослой жизни

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Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места

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