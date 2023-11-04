"В сложном случае вызовем батюшку, чтобы изгнать демона!": в сети появился рехаб для женщин, которые зависимы от покупок на маркетплейсах

Недавно в социальных сетях появился ролик, в котором девушка просит признать популярный маркетплейс Wildberries игровой компанией. Теперь на просторах интернета нашли рехаб-центр, который предлагает мужчинам сдать жён, зависимых от онлайн-покупок.
На просторах рунета найден очень необычный реабилитационный центр. Он очень похож на рехаб для зависимых, но только эта зависимость несколько другого рода. На главной странице организаторы призывают мужчин "сдать жену в рехаб".
Чтобы избавить женщин от зависимости, их помещают в задние, которе находится очень далеко от пунктов выдачи. У них забирают телефоны, а в особо сложных случаях "приглашают батюшку и проводим обряд изгнания маркет-демона".
В конце терапии в нашем рехаб центре проходит традиционное сжигание нераспечатанных посылок в большом костре. Те, кто сможет выбросить в костер свою нераспечатанную посылку, считается полностью здоровым и готов к выписке, - говорится в описании.
На странице даже есть отзыв одного мужчины, который рассказал, что терапия помогла. Настоящий ли это отзыв? Точно сказать невозможно.
Рехаб находится в деревне Тарасово, Вологодская область.
Источник:
- "Так много вопросов": в Калининградской области пожарные вызволили голого мужчину из дымохода
- Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами
- Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян
- Нейросеть сгенерировала детские игрушки, которые смогут приготовить ребёнка ко взрослой жизни
- Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места