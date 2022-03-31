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Ожидание и реальность: разочаровательные покупки из интернета, которые могут только насмешить

Ожидание и реальность: разочаровательные покупки из интернета, которые могут только насмешить (16 фото)

Автор:
31 марта 2022 11:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   интересное   интернет   ожидание и реальность   покупки   прикол   фото   
1701
16

Покупать вещи онлайн очень удобно - не надо бегать по магазинам и тратить своё время. Вот только такой шоппинг иногда выходит покупателю боком. А всё потому, что нужно внимательно смотреть описание товара. Но иногда даже это не спасает!

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   интересное   интернет   ожидание и реальность   покупки   прикол   фото   
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5  комментариев
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7k
Bartello 2 часа назад
Посудиться с такими ухарями пару раз удачно и не будет таких постов.
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15k
Nikita Полчаса назад
Здесь Дед узнал, что сейчас ему нальют.

.
.
.
Когда обошёл ВСЕ квартиры и везде налили...
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6k
Алексей 39 минут назад
этому вообще грех жаловаться)
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7k
a_komolow Час назад
К последней

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20
utropubertata a_komolow 36 минут назад
Самое главное отличие, Санта - трезвый!!!
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WhiteRat

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