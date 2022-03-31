Ожидание и реальность: разочаровательные покупки из интернета, которые могут только насмешить

1701
16
Покупать вещи онлайн очень удобно - не надо бегать по магазинам и тратить своё время. Вот только такой шоппинг иногда выходит покупателю боком. А всё потому, что нужно внимательно смотреть описание товара. Но иногда даже это не спасает!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Ещё одна подборка фотографий, доказывающих, что матрица существует
- Циничные факты, о которых вы даже не задумывались
- 20 необычных деталей интерьера, которые не стоит повторять в своём доме
- Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами
- 20 фотографий, которые приведут перфекционистов в экстаз
15
Понравилось15
Новости партнёров
.
.
.
Когда обошёл ВСЕ квартиры и везде налили...