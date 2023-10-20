Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами

Социальная сеть ВКонтакте прославилась душераздирающими цитатами, которые любят постить пользователи этой сети. Создатель ВКонтакте поддерживает марку и продолжает публиковать умные цитаты, сопровождая их обнажёнкой.
В этом году Павел радует подписчиков новыми фотографиями. За год бизнесмен опубликовал целых 5 постов и 8 фотографий. Это намного больше, чем в прошлом году. Большинство новых фотографий сделаны с голым торсом и сопровождались умными цитатами. На этот раз Павел не изменил своим стандартам: снова обнажёнка и снова цитатка:
По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной.
Фотография набрала тысячи лайков и комментариев. Дуров открестился от России и теперь живёт в Дубае, он даже просил Forbes не называть его "российским бизнесменом". Но несмотря на это большинство комментариев на его странице именно на русском языке.
Как бы Дуров не пытался казаться иностранцем, аудитория его выдаёт.
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