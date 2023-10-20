Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами

В этом году Павел радует подписчиков новыми фотографиями. За год бизнесмен опубликовал целых 5 постов и 8 фотографий. Это намного больше, чем в прошлом году. Большинство новых фотографий сделаны с голым торсом и сопровождались умными цитатами. На этот раз Павел не изменил своим стандартам: снова обнажёнка и снова цитатка:

По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной.