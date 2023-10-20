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Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами

Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами

Автор:
20 октября 2023 10:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Опять   Павел Дуров   Юмор   голый Дуров   интересное   умные мысли   фото   цитата   
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Социальная сеть ВКонтакте прославилась душераздирающими цитатами, которые любят постить пользователи этой сети. Создатель ВКонтакте поддерживает марку и продолжает публиковать умные цитаты, сопровождая их обнажёнкой.

В этом году Павел радует подписчиков новыми фотографиями. За год бизнесмен опубликовал целых 5 постов и 8 фотографий. Это намного больше, чем в прошлом году. Большинство новых фотографий сделаны с голым торсом и сопровождались умными цитатами. На этот раз Павел не изменил своим стандартам: снова обнажёнка и снова цитатка:

По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной.

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Фотография набрала тысячи лайков и комментариев. Дуров открестился от России и теперь живёт в Дубае, он даже просил Forbes не называть его "российским бизнесменом". Но несмотря на это большинство комментариев на его странице именно на русском языке.

Как бы Дуров не пытался казаться иностранцем, аудитория его выдаёт.

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Метки: Опять   Павел Дуров   Юмор   голый Дуров   интересное   умные мысли   фото   цитата   
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8  комментариев
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6k
Бу Час назад
нарциссизм в кубе(
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5k
Григорий 18 минут назад
павлина дурова
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32k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Надо ему подсказать,чтоб он рыбьи губы сделал.А то комплект не полный.До ТХ( тупой х.у.й) не дотягивает.
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2k
Pogost Час назад
Пашенька открестился от России.....аккуратнее Павлушка))))), а то Россия от тебя откажется)))
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−17
hermek Час назад
Сказал чел, выпустивший мессенджер, который он делает всё более развлекательным и всё менее эффективным
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WhiteRat

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