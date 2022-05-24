"Почти похоже...": люди, которых разочаровали покупки в интернете до глубины души

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В современном мире можно уже даже не ходить в магазин, чтобы сделать покупки. Это конечно удобно, но есть существенный минус. Иногда ожидание и реальность сильно рознятся.
Итак, некоторые правила, которые помогут вам во время интернет-шопинга. Для многих это очевидно, но как видите — не для всех!
- Смотрите описание! Именно в описании указаны размеры товара, габариты и другая важная информация.
- В карточках товара есть несколько вариантов размера и расцветки, не забывайте об этом.
- Отзывы! Не забывайте просматривать отзывы и оставлять свои, по возможности.
- Цена. Если она сомнительно низкая, лучше не рисковать.
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Огромнейшие наушники. На самом деле девушка хотела заказать наушники, а получила колонки в виде наушников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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