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"Почти похоже...": люди, которых разочаровали покупки в интернете до глубины души

"Почти похоже...": люди, которых разочаровали покупки в интернете до глубины души

Автор:
24 мая 2022 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   интернет   картинки   неудачи   покупки   прикол   фото   
3012
23

В современном мире можно уже даже не ходить в магазин, чтобы сделать покупки. Это конечно удобно, но есть существенный минус. Иногда ожидание и реальность сильно рознятся.

Итак, некоторые правила, которые помогут вам во время интернет-шопинга. Для многих это очевидно, но как видите — не для всех!

  • Смотрите описание! Именно в описании указаны размеры товара, габариты и другая важная информация.
  • В карточках товара есть несколько вариантов размера и расцветки, не забывайте об этом.
  • Отзывы! Не забывайте просматривать отзывы и оставлять свои, по возможности.
  • Цена. Если она сомнительно низкая, лучше не рисковать.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   интернет   картинки   неудачи   покупки   прикол   фото   
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10  комментариев
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53
dm.star2011 4 часа назад
а разделочная доска понравилась. лобзик в руки и 6-8 досок за те же деньги получаем.
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13k
Элитный тигр Полчаса назад
Заипали такие посты. Люди сами тупят, а потом выкладывают всякую фигню. Особенно пухлощекие бабенки, которые заказывают наряды для худышек, а потом жалуются что размер не подошел.
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17k
RDen 2 часа назад
с джинсами конечно не понятно, но обрезать можно без проблем
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19k
Lesha86 2 часа назад

Обычная переноска для кота. Интересно, как планировали таскать переноску для Хаски?
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271
Zvyaruga 3 часа назад
Колонки и журнальный столик прикольные, получателям бы объединиться.)
Книга по медитации-вообще бомба.)
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WhiteRat

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