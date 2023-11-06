"Она утонула?": благодарный зритель встретил с юмором новый клип Лолиты с Инстасамкой

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Забавно, что Лолита выбрала Инстасамку, которая изо всех сил старается заслужить прощение публики.
Лолита приняла решение перепеть свой хит "На Титанике", взяв в дуэт рэпершу и блогершу Инстасамку. В Telegram-канале Инстасамки говорится, что зрителям стоит ждать "крутое промо".
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Однако поклонники Лолиты не оценили присутствие рэперши в клипе Лолиты. В самом популярном комментарии к сниппету отметили, что слова из куплета Зотеевой сложно разобрать.
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