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"Она утонула?": благодарный зритель встретил с юмором новый клип Лолиты с Инстасамкой

"Она утонула?": благодарный зритель встретил с юмором новый клип Лолиты с Инстасамкой

Автор:
06 ноября 2023 14:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   благодарный зритель   инстасамка   интересное   клип   лолита   фото   
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Забавно, что Лолита выбрала Инстасамку, которая изо всех сил старается заслужить прощение публики.

Лолита приняла решение перепеть свой хит "На Титанике", взяв в дуэт рэпершу и блогершу Инстасамку. В Telegram-канале Инстасамки говорится, что зрителям стоит ждать "крутое промо".

Однако поклонники Лолиты не оценили присутствие рэперши в клипе Лолиты. В самом популярном комментарии к сниппету отметили, что слова из куплета Зотеевой сложно разобрать.

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Метки: Юмор   благодарный зритель   инстасамка   интересное   клип   лолита   фото   
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5  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 54 минуты назад
Два дебила это сила!
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44k
Карандаш 5 минут назад
Лишнее подтверждение, что говно не тонет.
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10k
Billi_Bons 50 минут назад
Две дебилки.
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12k
ron 51 минуту назад
Люди, которые делают это - что у них в головах? Усыплять их, наверное жестоко, да и накладно, а вот обездвижить медикаментозно крайне необходимо. )))
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33k
Ego sum qui sum 55 минут назад
кажется у инстасамцов не встал
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