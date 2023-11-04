Попал мужик: Аль Пачино обязали выплачивать алименты на содержание новорожденного сына

Для 83-летнего актёра появление на свет наследника в его преклонном возрасте само по себе оказалось неожиданным, а теперь придётся содержать ребёнка, которого не планировал.
Звезду Голливуда обязали заплатить экс-возлюбленной за родившегося ребёнка. $ 110 тыс. Аль Пачино выплатит Нур Альфалла сразу в качестве аванса, $ 15 тыс. в год должен составлять депозит в фонд образования сына, $ 13 тыс. пойдут на ночную сиделку и любые медицинские расходы вне страховки. Кроме этого, 29-летняя мать сына Аль Пачино будет получить ежемесячно по $ 30 тыс. в качестве алиментов.
Аль Пачино стал встречаться с молодой женщиной во время пандемии коронавируса. До этого актёра Нур Альфалла была возлюбленной Мика Джаггера, впрочем в "послужном списке" у мадам много знаменитостей и богачей. После рождения ребёнка Аль Пачино расстался с активной попрыгуньей по мужикам, и та спешно вернулась к одному из бывших любовников - 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюну. Альфалла предпочитает возрастных ухажеров: не помрёт, оставив её наследницей состояния.так, может, будет более сговорчивым.
Что касается новорожденного, то его появление для Аль Пачино было крайне неожиданным. Актёр даже сделал тест на отцовство, т.к. был уверен, что уже не может иметь детей. Анализы подтвердили, что младенец - его сын. Это уже четвёртый ребёнок у Аль Пачино и первенец - у Нур Альфаллы. Самой старшей дочери актёра - 34 года, двум другим детям - по 22 года. Неизвестно, как они отнеслись к рождению братика Романа, но сам Аль Пачино считает появление на свет этого младенца настоящим чудом.
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Надо делать скидку на старость когда вытаскиваешь))))
Но, думаю, это еще не финал её приключений.