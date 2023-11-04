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Попал мужик: Аль Пачино обязали выплачивать алименты на содержание новорожденного сына

Попал мужик: Аль Пачино обязали выплачивать алименты на содержание новорожденного сына

Автор:
04 ноября 2023 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аль Пачино   Нур Альфалла   актёр   алименты   голливуд   дети   
1799
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Для 83-летнего актёра появление на свет наследника в его преклонном возрасте само по себе оказалось неожиданным, а теперь придётся содержать ребёнка, которого не планировал.

Звезду Голливуда обязали заплатить экс-возлюбленной за родившегося ребёнка. $ 110 тыс. Аль Пачино выплатит Нур Альфалла сразу в качестве аванса, $ 15 тыс. в год должен составлять депозит в фонд образования сына, $ 13 тыс. пойдут на ночную сиделку и любые медицинские расходы вне страховки. Кроме этого, 29-летняя мать сына Аль Пачино будет получить ежемесячно по $ 30 тыс. в качестве алиментов.


Аль Пачино стал встречаться с молодой женщиной во время пандемии коронавируса. До этого актёра Нур Альфалла была возлюбленной Мика Джаггера, впрочем в "послужном списке" у мадам много знаменитостей и богачей. После рождения ребёнка Аль Пачино расстался с активной попрыгуньей по мужикам, и та спешно вернулась к одному из бывших любовников - 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюну. Альфалла предпочитает возрастных ухажеров: не помрёт, оставив её наследницей состояния.так, может, будет более сговорчивым.


Что касается новорожденного, то его появление для Аль Пачино было крайне неожиданным. Актёр даже сделал тест на отцовство, т.к. был уверен, что уже не может иметь детей. Анализы подтвердили, что младенец - его сын. Это уже четвёртый ребёнок у Аль Пачино и первенец - у Нур Альфаллы. Самой старшей дочери актёра - 34 года, двум другим детям - по 22 года. Неизвестно, как они отнеслись к рождению братика Романа, но сам Аль Пачино считает появление на свет этого младенца настоящим чудом.

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Метки: Аль Пачино   Нур Альфалла   актёр   алименты   голливуд   дети   
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7  комментариев
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152
iskra Час назад
Вроде не дорого при его состоянии в 120 миллионов. Деньги всё равно в гроб не заберешь,а так - дети,твоё продолжение в будущее..
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14k
net 17 минут назад
Ну ситуация классическая. Вообще довольно скромные алименты, учитывая его состояние. Не так уж и много (по его меркам) для обеспечения нового сына. Все по честному, он хотел молодую красотку, она хотела обеспеченного знаменитого мужика. Каждый получил чего хотел.
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69
Liberman 39 минут назад
83 года, редакция уже не та))))
Надо делать скидку на старость когда вытаскиваешь))))
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77
ApolloOne 46 минут назад
Скакала эта бабам по х##м и наконец доскакалась до нужного.
Но, думаю, это еще не финал её приключений.
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5k
Ал Ди Час назад
Пора включать Тони Монтану.
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13k
Djeff Час назад
Когда не насосала, хотя...
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