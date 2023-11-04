Попал мужик: Аль Пачино обязали выплачивать алименты на содержание новорожденного сына

Что касается новорожденного, то его появление для Аль Пачино было крайне неожиданным. Актёр даже сделал тест на отцовство, т.к. был уверен, что уже не может иметь детей. Анализы подтвердили, что младенец - его сын. Это уже четвёртый ребёнок у Аль Пачино и первенец - у Нур Альфаллы. Самой старшей дочери актёра - 34 года, двум другим детям - по 22 года. Неизвестно, как они отнеслись к рождению братика Романа, но сам Аль Пачино считает появление на свет этого младенца настоящим чудом.