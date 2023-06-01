Аль Пачино больше не хочет детей и потребовал сделать ДНК-тест

Кажется, история про Аль Пачино и его молодую даму, которая вот-вот родит ему ребёнка, рискует превратиться в полноценный звёздный сериал со скандалами, интригами и... ДНК-тестом.
Таблоиды пишут, что 83-летний актёр был на 100% уверен, что не может иметь детей. Друзья Пачино говорят, что он был шокирован, узнав о том, что скоро снова станет папой. А узнал он об этом всего лишь два месяца назад (напомним, что Нур Альфалла на восьмом месяце). Актёр потребовал сделать пренатальный ДНК-тест. Альфалла согласилась. Тест показал, что отец - Аль Пачино.
По словам знакомых, Пачино расстроен, дети в его планы не входили. Более того, Альфалла об этом знала. Да и вообще, говорят, они толком и не встречаются. Нур Альфалла познакомилась с Пачино незадолго до пандемии. А нашла путь к его сердцу через 22-летнюю дочь актёра Оливию. Нур и Оливия были неразлучны, "охотница на богатых стариков" почти не вылезала из звёздного особняка. Она и все локдауны там провела. А как только локдауны закончились, отношения Пачино и Альфаллы стали постепенно сходить на нет. Наконец они совсем перестали общаться, и вот на тебе - Аль, ты скоро станешь папой!
Окружению легендарного актёра Альфалла не нравится. У неё и её семьи дурная репутация. Например, отец Альфаллы в 2017 году был признан виновным за то, что недоплатил государству почти $1 млн налогов. А недавно он обанкротился. Возможно, дочь решила помочь отцу за счёт капиталов Пачино?
Кстати, по поводу большой разницы в возрасте. Вот что сказала в интервью предыдущая девушка Аль Пачино Мейталь Дохан (они расстались в начале 2020 года, ей тогда было 39 лет):
С человеком в таком почтенном возрасте очень непросто, даже несмотря на то, что это Аль Пачино. Я пыталась это отрицать, но сейчас он уже очень пожилой человек. Разница в возрасте - это сложно. Так что даже при всей моей любви, наши отношения не могли долго продолжаться.
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Использованный презерватив нельзя оставлять в доступности. Медицинские технологии сейчас таковы, что при попадании использованного презерватива в чужие руки - даже стерилизованный мужчина неожиданно может стать папой)))