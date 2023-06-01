Аль Пачино больше не хочет детей и потребовал сделать ДНК-тест

Окружению легендарного актёра Альфалла не нравится. У неё и её семьи дурная репутация. Например, отец Альфаллы в 2017 году был признан виновным за то, что недоплатил государству почти $1 млн налогов. А недавно он обанкротился. Возможно, дочь решила помочь отцу за счёт капиталов Пачино?

Кстати, по поводу большой разницы в возрасте. Вот что сказала в интервью предыдущая девушка Аль Пачино Мейталь Дохан (они расстались в начале 2020 года, ей тогда было 39 лет):