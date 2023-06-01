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Аль Пачино больше не хочет детей и потребовал сделать ДНК-тест

Аль Пачино больше не хочет детей и потребовал сделать ДНК-тест

Автор:
01 июня 2023 23:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёр   альфалла   беременность   голливуд   дети   днк   звёзды   пачино   сенсации   сплетни   
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Кажется, история про Аль Пачино и его молодую даму, которая вот-вот родит ему ребёнка, рискует превратиться в полноценный звёздный сериал со скандалами, интригами и... ДНК-тестом.


Таблоиды пишут, что 83-летний актёр был на 100% уверен, что не может иметь детей. Друзья Пачино говорят, что он был шокирован, узнав о том, что скоро снова станет папой. А узнал он об этом всего лишь два месяца назад (напомним, что Нур Альфалла на восьмом месяце). Актёр потребовал сделать пренатальный ДНК-тест. Альфалла согласилась. Тест показал, что отец - Аль Пачино.


По словам знакомых, Пачино расстроен, дети в его планы не входили. Более того, Альфалла об этом знала. Да и вообще, говорят, они толком и не встречаются. Нур Альфалла познакомилась с Пачино незадолго до пандемии. А нашла путь к его сердцу через 22-летнюю дочь актёра Оливию. Нур и Оливия были неразлучны, "охотница на богатых стариков" почти не вылезала из звёздного особняка. Она и все локдауны там провела. А как только локдауны закончились, отношения Пачино и Альфаллы стали постепенно сходить на нет. Наконец они совсем перестали общаться, и вот на тебе - Аль, ты скоро станешь папой!


Окружению легендарного актёра Альфалла не нравится. У неё и её семьи дурная репутация. Например, отец Альфаллы в 2017 году был признан виновным за то, что недоплатил государству почти $1 млн налогов. А недавно он обанкротился. Возможно, дочь решила помочь отцу за счёт капиталов Пачино?


Кстати, по поводу большой разницы в возрасте. Вот что сказала в интервью предыдущая девушка Аль Пачино Мейталь Дохан (они расстались в начале 2020 года, ей тогда было 39 лет):


С человеком в таком почтенном возрасте очень непросто, даже несмотря на то, что это Аль Пачино. Я пыталась это отрицать, но сейчас он уже очень пожилой человек. Разница в возрасте - это сложно. Так что даже при всей моей любви, наши отношения не могли долго продолжаться.


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Метки: актёр   альфалла   беременность   голливуд   дети   днк   звёзды   пачино   сенсации   сплетни   
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8k
Алексей Час назад
И все сразу вспомнили)
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4k
Горожанин Полчаса назад
Есть один неписанный и негласный современный медицинский закон.

Использованный презерватив нельзя оставлять в доступности. Медицинские технологии сейчас таковы, что при попадании использованного презерватива в чужие руки - даже стерилизованный мужчина неожиданно может стать папой)))
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111
Божечки-кошечки 40 минут назад
Он старый дурак. Деваха удачно поохотилась, ребёнок +деньги- жизнь со старым корнеплодом
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1k
Bogdan Krasota 46 минут назад
Какая то злая она. Уже жаль ребёнка.
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1k
Rom 55 минут назад
СТранно, но как то не интересно, кто там что куда сунул, кто мог а кто не мог, кто подделал тест, или не подделал, и кто в чем был уверен. Аль Пачино крут, остальное вообще пофиг.
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189
Звёздный князь Час назад
Чудны дела твои, Господи!
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7k
Дмитрий Час назад
А говорят старость ума добавляет. Хотя может просто резинку забыл надеть? Всё таки старость это ещё и приступы маразма.
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18k
Bill Час назад
Ну и куда тут кликнуть на "мы будем следить за развитием ситуации"?
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