83-летний Аль Пачино ушёл от своей 29-летней возлюбленной спустя три месяца после рождения сына

О том, что Аль Пачино и Нур Альфаллах расстались спустя три месяца после рождения сына, СМИ сообщили 7 сентября.

В прессу попали документы, согласно которым Нур Альфаллах якобы описывает условия встреч отца с сыном, запрашивает о совместной опеке над ребенком и требует от Аль Пачино компенсации судебных расходов.

Альфаллах родила сына 6 июня, это ее первенец и четвертый ребенок актера.

Утверждается, что после рождения Романа Аль Пачино запросил о тесте ДНК, доказавшем его отцовство.

У актера, который никогда не был женат, есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 22-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.

В свою очередь 29-летняя Нур Альфаллах и до Аль Пачино встречалась с мужчинами намного старше себя: у девушки был роман с 78-летним Миком Джаггером и с 91-летним Клинтом Иствудом.