83-летний Аль Пачино ушёл от своей 29-летней возлюбленной спустя три месяца после рождения сына

Но это не точно. Сначала СМИ сообщили, что пара готовится к суду, а Нур Альфалла уже заявление об опеке над трехмесячным сыном Романом Альфаллой Пачино, оговорив, что готова разрешить отцу малыша время от времени с ним видеться видеться. Но очень быстро информация поменялась на противоположную. Так будет ли развод?
Актер Аль Пачино и его спутница жизни Нур Альфаллах расстались спустя три месяца после рождения сына. Об этом сообщило издание The Blast со ссылкой на источник из окружения пары.
По его словам, Нур Альфаллах подала документы в соответствующие органы, чтобы добиться полной опеки над трехмесячным сыном.
Однако, не успели все удивиться и как следует обсудить намечающийся развод, как в этот же день издание Page Six сообщило со ссылкой на представителя Пачино, что развод отменяется.
По словам спикера, 83-летний артист и 29-летняя наследница богатой семьи "уже разрешили свои противоречия".
Аль и Нур успешно поговорили и достигли соглашения относительно их сына Романа. Они все еще вместе.
О том, что Аль Пачино и Нур Альфаллах расстались спустя три месяца после рождения сына, СМИ сообщили 7 сентября.
В прессу попали документы, согласно которым Нур Альфаллах якобы описывает условия встреч отца с сыном, запрашивает о совместной опеке над ребенком и требует от Аль Пачино компенсации судебных расходов.
Альфаллах родила сына 6 июня, это ее первенец и четвертый ребенок актера.
Утверждается, что после рождения Романа Аль Пачино запросил о тесте ДНК, доказавшем его отцовство.
У актера, который никогда не был женат, есть 33-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а также двойняшки — 22-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.
В свою очередь 29-летняя Нур Альфаллах и до Аль Пачино встречалась с мужчинами намного старше себя: у девушки был роман с 78-летним Миком Джаггером и с 91-летним Клинтом Иствудом.
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И вообще, человек живет пока его помнят сыновья и внуки. Так пусть его помнят красивые внуки.
А не Джаггера или ещё там кого.....
"Еще совсем недавно актерская профессия считалась, мягко говоря, совсем не престижной. Настолько, что артистов хоронили за пределами кладбища после смерти."(с)
https://www.ritualhelp.ru/novosti/pochemu_ranshe_akterov_horonili_za_ogradoy_kladbishcha.htmlhttps://www.ritualhelp.ru/novosti/pochemu_ranshe_akterov_horonili_za_ogradoy_kladbishcha.html