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Не дед, а отец: актеры, ставшие родителями почти в 70 и даже позже

Не дед, а отец: актеры, ставшие родителями почти в 70 и даже позже

Автор:
28 июля 2023 10:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   возраст   дети   знаменитости   кино   отец   папа   родители   
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Голливудские и российские звездные мужчины, которые не побоялись стать родителями в преклонном возрасте.

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В этом году Роберт Де Ниро отпразднует свое 80-летие и в этом же году он обзавелся седьмым по счету ребенком. Впервые отцом он стал еще в 1986 г., когда ему было 43 года. В браке с первой супругой он удочерил ее дочь. От другой партнерши у него появились близнецы в 1995 году. От второй супруги у него появился сын в 1998 г. и дочь в 2011 году. В 2018 г. актер развелся со своей супругой и сейчас состоит в отношениях с 45-летним инструктором боевых искусств Тиффани Чен (ее вы могли видеть в эпизодической роли в фильме "Стажер" 2015 г.).

Не успела публика удивиться позднему отцовству Роберта Де Ниро, как стало известно, что 83-летний Аль Пачино тоже стал отцом. Для него это четвертый ребенок. Первый ребенок у него появился в 1989 году, когда ему было 49 лет. Затем от другой партнерши в 2001 г. у него родились близнецы. А в 2023 г. 29-летняя подруга продюсер Нур Альфаллах родила ему четвертого ребенка. До этого у женщины были отношения с другой пожилой знаменитостью - Миком Джаггером. Несмотря на наличие 4-х детей Аль Пачино никогда не был женат.

Ричард Гир долгие годы был главным героем-любовником Голливуда. В начале 1990-х был женат на Синтии Кроуфорд, но детьми пара не обзавелась. Впервые актер стал отцом в 2000 году, когда ему был 51 год. После 13 лет брака он развелся и через несколько лет женился вновь на испанской политической активистке, у которой уже был маленький ребенок. 36-летняя супруга родила первого совместного сына в 2019 году, а второго спустя год, когда Ричарду Гиру было уже 70 лет.

Джефф Голдблюм был дважды женат прежде чем в 62 года повстречал 32-летнюю гимнастку Эмили Ливингстон. Они оформили брак и спустя год стали родителями первого ребенка. Спустя еще 2 года в их семье появился второй ребенок.

Клинт Иствуд был знатным ловеласом, у которого систематически появлялись дети за рамками официального брака. Официально до сих пор неизвестно сколько детей у него есть. В первом браке у него родилось двое детей. Известно о пяти рожденных вне браках детях от разных женщин. В 1996 г. 66-летний актер женился второй раз, его избранницей стала 31-летняя телеведущая Дина Руиз. В том же году родилась последняя дочь актера Моргана.

В 1990-х Алек Болдуин был женат на Ким Бейсингер и в их браке родилась единственная дочь. В 2011 г. 53-летний актер женился второй раз на 27-летнем инструкторе йоги Хиларии Томас. С тех пор в их семье появилось семь детей. Последний рожден в 2022 году, когда актеру уже было 64 года.

Стив Мартин был женат в 1980-1990-х годах, однако отцом так и не стал. Для многих даже приглашенных на свадебное торжество, стало большим сюрпризом, когда в 2011 г. 66-летний актер связал узы с 39-летней сотрудницей журнала Ньюйоркер Энн Стрингфилд. Вскоре в их семье родилась единственная дочь.

У Марлона Брандо было как минимум 8 родных и 3 приемных детей. Впервые он женился и стал отцом в 34 года. Затем было еще 2 официальных брака, в каждом появилось по двое детей. На закате жизни Марлон Брандо состоял в отношениях со своей домработницей. Женщина родила от него троих детей. Последний появился на свет в 1994 году, когда актеру было 70 лет.

Чарли Чаплин был четырежды женат и каждый раз его супругами становились девушки, не достигшие 20-летнего возраста. У актеры было 12 детей, 8 из которых родила ему Уна О’Нил. Они сыграли свадьбу когда ей было 18 лет, а ему 54 года. Последний ребенок в их семье родился когда актеру уже было 73 года.

До недавних известий об отцовстве Аль Пачино, рекордсменом по возрастному отцовству среди актеров был Энтони Куинн. Всего у актера 12 детей. В первом браке он обзавелся пятью детьми. Затем вступил во второй брак и супруга родила ему троих детей. Параллельно с детьми рожденными в браке, в 1970-х у него родилось двое детей на стороне. Все еще будучи во втором браке 75-летний актер в начале 1990-х завел роман с 27-летним секретарем Кетрин Бенвин. В 1993 и 1996 г. женщина родила двух детей. И уже после этого 82-летний Энтони Куинн развелся и вступил с ней в третий брак.

В первом браке Олега Табакова родилось двое детей. В середине 1980-х у 50-летнего актера завязались отношения со 20-летней студенткой Мариной Зудиной. Спустя 10 лет он женился на Зудиной и в их семье родился совместный ребенок. Второй ребенок у них появился в 2006 году, когда актеру был уже 71 год.

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Метки: актер   возраст   дети   знаменитости   кино   отец   папа   родители   
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6  комментариев
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90k
Херанука Паибалу 48 минут назад
Люди достойные, и очень небедные
имеют возможность и качественно воспитать, и чтоб мать не работала, и "на ноги поставить" детей
.
при любом раскладе: ДЕТИ - ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО
Молодцы мужики, РАД ЗА НИХ
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32k
albedo 22 минуты назад
Что то фильм "отцы и деды" вспомнился.
Ссылка youtu.be
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10k
Б.Касторский Полчаса назад
Ну и правильно. Чего ныть о возрасте или ещё о чём? Жизнь идёт и не остановится из-за каких-то проблем или возраста.
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165
Катюшка 49 минут назад
Вообще-то, Кроуфорд - Синди, а не Синтия
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280
Калян Налимов 51 минуту назад
самцы
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