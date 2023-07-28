Не дед, а отец: актеры, ставшие родителями почти в 70 и даже позже

В этом году Роберт Де Ниро отпразднует свое 80-летие и в этом же году он обзавелся седьмым по счету ребенком. Впервые отцом он стал еще в 1986 г., когда ему было 43 года. В браке с первой супругой он удочерил ее дочь. От другой партнерши у него появились близнецы в 1995 году. От второй супруги у него появился сын в 1998 г. и дочь в 2011 году. В 2018 г. актер развелся со своей супругой и сейчас состоит в отношениях с 45-летним инструктором боевых искусств Тиффани Чен (ее вы могли видеть в эпизодической роли в фильме "Стажер" 2015 г.).