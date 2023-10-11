Обманом родившая от Аль Пачино Нур Альфалла вернулась к своему "молодому" бывшему - 62-летнему миллиардеру

83-летний АльПачино стал самым старым многодетным отцом Голливуда. 6 июня у него и 26-летней возлюбленной родился сын. Однако спустя три месяца после рождения мальчика пара рассталась. Аль Пачино даже запросил о тесте ДНК, который доказал его отцовство. Только после этого артист подписал документы о родительских правах. Судя по всему, иметь детей Аль больше не хочет. Да и особых отношений с Нур Альфалла у него не было.

Нур Альфалла познакомилась с Пачино незадолго до пандемии. А нашла путь к его сердцу через 22-летнюю дочь актёра Оливию. Нур и Оливия были неразлучны, "охотница на богатых стариков" почти не вылезала из звёздного особняка. Она и все локдауны там провела. А как только локдауны закончились, отношения Пачино и Альфаллы стали постепенно сходить на нет. Но тут появился ребёнок. Идеально!