Обманом родившая от Аль Пачино Нур Альфалла вернулась к своему "молодому" бывшему - 62-летнему миллиардеру

В сентябре 2023 года в СМИ появилась информация, что Аль Пачино и его 26-летняя возлюбленная расстались спустя три месяца после рождения ребёнка.
83-летний АльПачино стал самым старым многодетным отцом Голливуда. 6 июня у него и 26-летней возлюбленной родился сын. Однако спустя три месяца после рождения мальчика пара рассталась. Аль Пачино даже запросил о тесте ДНК, который доказал его отцовство. Только после этого артист подписал документы о родительских правах. Судя по всему, иметь детей Аль больше не хочет. Да и особых отношений с Нур Альфалла у него не было.
Нур Альфалла познакомилась с Пачино незадолго до пандемии. А нашла путь к его сердцу через 22-летнюю дочь актёра Оливию. Нур и Оливия были неразлучны, "охотница на богатых стариков" почти не вылезала из звёздного особняка. Она и все локдауны там провела. А как только локдауны закончились, отношения Пачино и Альфаллы стали постепенно сходить на нет. Но тут появился ребёнок. Идеально!
После рождения малыша пара окончательно рассталась, хотя отношениями это назвать было нельзя. Сейчас они в процессе суда, Нур хочет получить полную опеку над сыном. В это же время она налаживает личную жизнь. На концерте Стинга в Лос-Анджелесе её заметили с 62-летнем миллиардерам, с которым Нур рассталась в феврале 2020. Как раз перед тем, как встретить Аль Пачино, сообщает Daily Mail.
Девушка является кинопродюсером и большой любительницей знаменитостей в возрасте. До Альфредо она встречалась с Миком Джаггером (79 лет), Клинтом Иствудом (31 мая ему исполнилось 93 года) и миллиардером Николасом Берггрюэном (61 год). По сравнению с Иствудом, Аль Пачино ещё молодой любовник.
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