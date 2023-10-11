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Обманом родившая от Аль Пачино Нур Альфалла вернулась к своему "молодому" бывшему - 62-летнему миллиардеру

Обманом родившая от Аль Пачино Нур Альфалла вернулась к своему "молодому" бывшему - 62-летнему миллиардеру

Автор:
11 октября 2023 12:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аль Пачино   Николас Берггрюн   Нур Альфалла   интересное   обман   расставание   фото   шоу бизнес   
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В сентябре 2023 года в СМИ появилась информация, что Аль Пачино и его 26-летняя возлюбленная расстались спустя три месяца после рождения ребёнка.

83-летний АльПачино стал самым старым многодетным отцом Голливуда. 6 июня у него и 26-летней возлюбленной родился сын. Однако спустя три месяца после рождения мальчика пара рассталась. Аль Пачино даже запросил о тесте ДНК, который доказал его отцовство. Только после этого артист подписал документы о родительских правах. Судя по всему, иметь детей Аль больше не хочет. Да и особых отношений с Нур Альфалла у него не было.

Нур Альфалла познакомилась с Пачино незадолго до пандемии. А нашла путь к его сердцу через 22-летнюю дочь актёра Оливию. Нур и Оливия были неразлучны, "охотница на богатых стариков" почти не вылезала из звёздного особняка. Она и все локдауны там провела. А как только локдауны закончились, отношения Пачино и Альфаллы стали постепенно сходить на нет. Но тут появился ребёнок. Идеально!

После рождения малыша пара окончательно рассталась, хотя отношениями это назвать было нельзя. Сейчас они в процессе суда, Нур хочет получить полную опеку над сыном. В это же время она налаживает личную жизнь. На концерте Стинга в Лос-Анджелесе её заметили с 62-летнем миллиардерам, с которым Нур рассталась в феврале 2020. Как раз перед тем, как встретить Аль Пачино, сообщает Daily Mail.

Девушка является кинопродюсером и большой любительницей знаменитостей в возрасте. До Альфредо она встречалась с Миком Джаггером (79 лет), Клинтом Иствудом (31 мая ему исполнилось 93 года) и миллиардером Николасом Берггрюэном (61 год). По сравнению с Иствудом, Аль Пачино ещё молодой любовник.

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Метки: Аль Пачино   Николас Берггрюн   Нур Альфалла   интересное   обман   расставание   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Я правильно понимаю, что Аль Пачино-чернильница?
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0
flzrpdo 5 минут назад
вот пиз да рвань ...
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1k
КАКАнгел 9 минут назад
вот интересно а дедушки понимают что она с ними ради денег ? хотя думаю большинство не питает иллюзий хотя ребята звезные или звезданутые - могут верить в любовь и бескорыстие.
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5k
Robin 9 минут назад
Тут, видать, реально геронтофилия. По-другому я не могу объяснить, скажем, так, непостоянство этой дамы. Был бы чистый меркантильный расчёт, она бы зацепилась за одного старикашку и упорно бы ждала, когда он двинет кони, попутно обрабатывая его на предмет передачи ей состояния. А эта меняет дедков, как перчатки.
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30k
Григорий 9 минут назад
Давно пора установить потолок алиментов на ребенка. У нас тысяч 50 рублей, для Штатов тысяч 10 баков. И всё, хватит смотреть на меркантильных шкур, что потом мотают мужикам нервы.
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7k
Николай Полчаса назад
К её биографии и добавить нечего...
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10k
Garpia121 Полчаса назад
Геронтофилия меркантильная.
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10
Levap Maklowicz Полчаса назад
вот она какая оказывается настоящая [мат]ь
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12k
Марсианин Полчаса назад
Геронтофилия с приставкой "мегазвездная"... Счастья ей в личной жизни)))
Шаляпин в юбке на максималках!
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4k
Еркен 56 минут назад
Блин кроме презрения ничего не вызывает она, как можно в свои 26 лет лечь под старика 80-ти летнего, она же почти ровесница его дочери?
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Друг 2 часа назад
Так вот как становятся Миллиардерами !!!! - Раскрыто !!!
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