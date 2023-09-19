10 самых успешных австралийских актеров

Лиам Хемсворт родился 13 января 1990 года в Мельбурне, Австралия. В 19 лет он переехал в США. Свою первую главную роль на телевидении Лиам получил в американском экшн-сериале "Самая опасная игра". В конце прошлого года стало известно, что австралиец присоединился к актерскому составу фэнтезийной драмы Netflix "Ведьмак" и заменит Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Среди знаковых работ актера на большом экране - "Голодные игры", "Неудержимые 2" (2012), "Месть от кутюр" (2015), "День независимости: Возрождение" (2016), "Ну разве не романтично?" (2019), "Покерфейс" (2022).