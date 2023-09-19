10 самых успешных австралийских актеров

В Голливуде есть несколько австралийских актеров, которые внесли большой вклад в развитие кино- и телеиндустрии. Уроженцы Зеленого континента пленили как именитых режиссеров, так и обычных зрителей. Именно о покорителях киноолимпа и пойдет речь.
Лиам Хемсворт родился 13 января 1990 года в Мельбурне, Австралия. В 19 лет он переехал в США. Свою первую главную роль на телевидении Лиам получил в американском экшн-сериале "Самая опасная игра". В конце прошлого года стало известно, что австралиец присоединился к актерскому составу фэнтезийной драмы Netflix "Ведьмак" и заменит Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии. Среди знаковых работ актера на большом экране - "Голодные игры", "Неудержимые 2" (2012), "Месть от кутюр" (2015), "День независимости: Возрождение" (2016), "Ну разве не романтично?" (2019), "Покерфейс" (2022).
Актриса родилась 2 марта 1980 года в Сиднее. Первой и на данный момент единственной главной ролью Ребел на телевидении стала Кимми Бубье в ситкоме "Супер веселый вечер"(2013-2014). Среди фильмов, в которых она снялась, можно отметить "Девичник в Вегасе" (2011), "Идеальный голос" и его сиквелы, "Ночь в музее 3" (2014), "Отпетые мошенницы"(2019), "Кролик Джоджо"(2019) и "Выпускной класс"(2022).
Саймон Бейкер родился в австралийском Лонсестоне 30 июля 1969 года. В кино он дебютировал в 1997 году в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" (1997). Он также снялся в таких фильмах, как "Секс, наркотики и Сансет Стрип" (2000), "Звонок 2" (2005), "Дьявол носит Prada" (2006) и "Лимб" (2023). За свои роли в сериалах "Защитник" (2001-2004) и "Менталист" (2008-2015) Бейкер был удостоен премий "Золотой глобус" и "Эмми".
Джеффри Раш появился на свет 6 июля 1951 года в Тувумбе, штат Квинсленд. У него богатый опыт не только в кино, но и в театре. Раш является лауреатом премий "Оскар", "Эмми" и "Тони". Он также является обладателем двух "Золотых глобусов", трех премий Британской академии киноискусств и четырех премий Гильдии киноактеров США. В 2017 году актер сыграл Альберта Эйнштейна в антологической драме "Гений". Среди его киноработ - фильмы "Елизавета" (1998), "Дом ночных призраков" (1999), "Перо маркиза де Сада" (2000), "Фрида" (2002), серия фильмов "Пираты Карибского моря", "Король говорит!" (2010), "Боги Египта" (2016).
Гай Пирс родился 5 октября 1967 года в английском городе Или, но вырос и живет в Австралии. За роль в фильме "Милдред Пирс" он был номинирован на премии Гильдии киноактеров, "Золотой глобус" и "Эмми" (победа). Пирс сыграл Клива Джонса в мини-сериале ABC "Когда мы восстанем" (2017), Эбенизера Скруджа в "Рождественской песне" (2019), Кима Филби в "Шпионе среди друзей" (2022). Среди его фильмов - "Секреты Лос-Анджелеса" (1997), "Правила боя" (2000), "Помни" (2000), "Король говорит!" (2010), "Прометей" (2012), "Железный человек 3" (2013), "Без жалости" (2021).
Хью Майкл Джекман родился 12 октября 1968 года в Сиднее, Новый Южный Уэльс. Широко известен по фильмам "Люди Икс", "Ван Хельсинг" (2004), "Австралия" (2008), "Отверженные" (2012), "Величайший шоумен" (2017) и "Как не стать президентом" (2018). Хью является обладателем премий "Эмми", "Золотой глобус" и "Грэмми". Он также был номинирован на премию "Оскар" и получил две премии "Тони".
Николь Мэри Кидман родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу, Гавайи, в семье австралийцев. Семья вернулась на Зеленый континент, когда Николь было 4 года. Кидман стала первой австралийской актрисой, получившей премию "Оскар. Она также удостоилась премий Гильдии киноактеров и Британской академии киноискусств , двух "Эмми" и шести премий "Золотой глобус". Среди ее работ на телевидении - "Большая маленькая ложь" (2017-2019 гг.), "Девять совсем незнакомых людей" (2021)и "Спецназ: Львица" (2023). Среди ее кассовых фильмов - "Дни грома" (1990), "Миротворец" (1997), "Переводчица" (2005), "Аквамен" (2018) и "Скандал" (2019).
Как и его брат Лиам Хемсворт, Крис родился 11 августа 1983 года в Мельбурне, штат Виктория, Австралия. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel. У Криса пока не было ролей в американских телесериалах, зато фильмография впечатляющая: "Звездный путь" (2009), "Белоснежка и охотник" (2012), "Кавалерия" (2018), "Люди в черном: Интернэшнл" (2019), "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (2020) и его продолжение "Тайлер Рейк 2" (2023).
Кэтрин Элис Бланшетт появилась на свет 14 мая 1969 года в Айвенго, пригороде Мельбурна. Бланшетт - обладательница двух премий "Оскар", трех премий Гильдии киноактеров США, четырех "Золотых глобусов" и одной премии Британской академии киноискусств . Она сыграла в таких знаковых картинах, как "Елизавета" (1998), "Авиатор" (2004), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008), "Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008), в кинотрилогиях "Властелин колец" и "Хоббит".
Марго Элис Робби появилась на свет 2 июля 1990 года в Дэлби, штат Квинсленд. Актриса получила две номинации на премию "Оскар", пять номинаций на премию Британской академии киноискусств и три номинации на премию "Золотой глобус". С 2011 по 2012 год Робби играла Лору Кэмерон в сериале "Пан Американ". Среди самых кассовых фильмов с участием Марго - "Волк с Уолл-стрит" (2013), "Фокус" (2015), "Отряд самоубийц" (2016), "Однажды в Голливуде" (2019), "Вавилон" (2022), "Город астероидов" (2023) и "Барби" (2023).
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