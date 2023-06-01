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83-летний Аль Пачино станет самым старым многодетным отцом Голливуда

83-летний Аль Пачино станет самым старым многодетным отцом Голливуда

Автор:
01 июня 2023 08:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аль Пачино   дети   жена   знаменитости   интересное   отцы и дети   фото   шоу бизнес   
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До недавнего времени Робета Де Ниро считали самым почтенным по возрасту голливудским отцом - в свои 79 лет у него родилась дочка. Но стало известно, что 83-летний Аль Пачино тоже готовится стать отцом в четвёртый раз.

Аль Пачино встречается с 29-летней Нур Альфала с апреля 2022 года. Девушка является кинопродюсером и большой любительницей знаменитостей в возрасте. До Альфредо она встречалась с Миком Джаггером (79 лет), Клинтом Иствудом (93 года) и миллиардером Николасом Берггрюэном (61 год). По сравнению с Иствудом, Аль Пачино ещё молодой любовник.

30 мая портал TMZ сообщил, что Нур Альфала уже на восьмом месяце беременности. Пол ребёнка пока неизвестен. У Пачино пока трое детей. Дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и двойняшки от актрисы Беверли Д’Анджело.

Когда будущему ребёнку исполнится 18 лет, Аль Пачино отметит свой 101-й день рождения.

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Метки: Аль Пачино   дети   жена   знаменитости   интересное   отцы и дети   фото   шоу бизнес   
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48k
Элек Мек 2 часа назад
Красавчик!!!
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800
Ирина Ласовская 22 минуты назад
Впечатляет геронтологический послужной список *девушки*... а дедушка Пачино конечно хорош.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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