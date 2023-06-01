83-летний Аль Пачино станет самым старым многодетным отцом Голливуда

До недавнего времени Робета Де Ниро считали самым почтенным по возрасту голливудским отцом - в свои 79 лет у него родилась дочка. Но стало известно, что 83-летний Аль Пачино тоже готовится стать отцом в четвёртый раз.
Аль Пачино встречается с 29-летней Нур Альфала с апреля 2022 года. Девушка является кинопродюсером и большой любительницей знаменитостей в возрасте. До Альфредо она встречалась с Миком Джаггером (79 лет), Клинтом Иствудом (93 года) и миллиардером Николасом Берггрюэном (61 год). По сравнению с Иствудом, Аль Пачино ещё молодой любовник.
30 мая портал TMZ сообщил, что Нур Альфала уже на восьмом месяце беременности. Пол ребёнка пока неизвестен. У Пачино пока трое детей. Дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и двойняшки от актрисы Беверли Д’Анджело.
Когда будущему ребёнку исполнится 18 лет, Аль Пачино отметит свой 101-й день рождения.
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