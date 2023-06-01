Выбирает мужчин за 70: что известно о Нур Альфаллах, которая ждет ребенка от Аль Пачино

Возрастные мужчины – слабость 29-летней Нур.
Большая разница в возрасте с любовниками никогда не была для нее проблемой.
Богатая семья
Если девушка выбирает в ухажеры пожилых состоятельных мужчин, может показаться, что она охотится за деньгами. Но не в случае с Нур. Согласно источнику Page Six, она «происходит из богатой семьи».
Будучи самой старшей из четырех братьев и сестер, Нур была воспитана отцом-кувейтцем Фалахом и матерью-американкой Аланой. Отец девушки является президентом компании под названием Q8 Capital Inc. В 2013 году газета New York Post сообщила, что состояние семьи Нур «оценивается в девятизначную сумму».
Нур никогда не скрывала, что ведет роскошный образ жизни, например, публиковала снимки своего отдыха на Лазурном берегу во Франции, где она провела время на частной вилле модельера Жана Пигоцци. Нур также любит отдыхать на Капри и в Сен-Тропе, а еще тусоваться со знаменитостями. Среди ее приятелей Сиенна Миллер, Тимоти Шаламе и Келли Резерфорд.
Примечательно, что и младшая сестра Нур выбирала знаменитых возлюбленных. Так, Реми попала в заголовки газет еще в 2013 году, когда ее связали с сыном покойного певца Майкла Джексона Принцем. Сообщается, что они встречались, когда оба посещали престижную частную школу Бакли в Шерман-Оукс, Калифорния. В то время пара была замечена на свиданиях в Лос-Анджелесе.
Дедушки-любовники
До встречи с Аль Пачино у Нур уже была довольно насыщенная личная жизнь. Причем выбирала она всегда весьма возрастных любовников. Так, с 2017 по 2018 год она встречалась с рокером Миком Джаггером – ему тогда было 74 года, а ей 22. После Нур переключилась на норвежского миллиардера Николаса Берггрюена. Этот был одним из самых молодых, среди избранников Нур – ему был «всего» 61 год.
В 2019 году появились слухи, что у девушки начались романтические отношения с Клинтом Иствудом, после того как их заметили на ужине. Но Альфаллах опровергла информацию, заявив, что они просто друзья. А ведь Иствуд вполне был во вкусе Нур – ему тогда было 89 лет. После у Нур был короткий роман с 51-летним Эли Ротом – он закрутился через два месяца после того, как Эли расстался со своей женой Лоренцой Иззо.
И вот в 2022 году заговорили о ее романе с Аль Пачино. При этом источники утверждали, что встречаться они начали еще в 2020 году во время пандемии.
«Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца», — говорили инсайдеры.
Сама Нур тоже заявляла, что ее совершенно не смущает тот факт, что ее партнеры годятся ей в дедушки.
«Наш возраст не имел для меня значения. Сердце не знает, что видит, оно знает только то, что чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, но это было счастливое время для меня», — такими словами она как-то вспоминала роман с Миком Джаггером.
Карьера в кино
Ответ на вопрос, как Нур удается встречаться с голливудскими легендами, прост: она сама работает в индустрии развлечений.
Нур изучала кино в колледже, получила степень бакалавра в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии, а позже — степень магистра кино- и телепродюсирования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Она работала продюсером короткометражного фильма «Маленькая смерть» 2019 года и исполнительным продюсером короткометражного телесериала 2018 года Brosa Nostra. Нур также была сотрудником студии Lynda Obst Productions, которая занималась производством таким фильмов, как «Интерстеллар» и «Как отделаться от парня за 10 дней».
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