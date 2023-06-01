Выбирает мужчин за 70: что известно о Нур Альфаллах, которая ждет ребенка от Аль Пачино

Большая разница в возрасте с любовниками никогда не была для нее проблемой.

Богатая семья

Если девушка выбирает в ухажеры пожилых состоятельных мужчин, может показаться, что она охотится за деньгами. Но не в случае с Нур. Согласно источнику Page Six, она «происходит из богатой семьи».