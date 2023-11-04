В Японии появилось кафе без слов. Единственный способ общения — жесты

Тем не менее, одна особенность всё же есть: владельцы учли тот факт, что в Японии много туристов, которые, не зная японского и английского, выбирают в меню по картинкам, а потому единственное меню размещено при входе в кафе. Таким образом, посетителю всё же придётся найти способ донести мысль до персонала именно жестами, использовать блокнот или телефон при заказе также запрещается.

Идея “Кафе без слов” принадлежит компании Entaku, которая ранее открывала в Токио заведение, где персонал притворялся старыми добрыми друзьями клиентов.