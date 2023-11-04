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В Японии появилось кафе без слов. Единственный способ общения — жесты

В Японии появилось кафе без слов. Единственный способ общения — жесты

Автор:
04 ноября 2023 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   жесты   забавно   кафе   кафе без слов   люди   
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Заведение под названием “Кафе без слов” появилось в районе Харадзюку, в модном квартале Токио, который славится своими магазинчиками и ресторанами. Переступая порог этого кафе, посетитель должен понимать, что отныне всё его общение ограничивается жестами, в том числе, с персоналом.

Чтобы сделать заказ, нужно немного постараться и жестами донести до сотрудника кафе, чего вы желаете. При этом, пока меню состоит лишь из 10 напитков (все они безалкогольные), стоимость каждого из которых составляет 800 йен (500 рублей).


Тем не менее, одна особенность всё же есть: владельцы учли тот факт, что в Японии много туристов, которые, не зная японского и английского, выбирают в меню по картинкам, а потому единственное меню размещено при входе в кафе. Таким образом, посетителю всё же придётся найти способ донести мысль до персонала именно жестами, использовать блокнот или телефон при заказе также запрещается.


Идея “Кафе без слов” принадлежит компании Entaku, которая ранее открывала в Токио заведение, где персонал притворялся старыми добрыми друзьями клиентов.

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Метки: Видео   Япония   жесты   забавно   кафе   кафе без слов   люди   
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4  комментария
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14k
Иван Час назад
Не дай бог там яичницу заказать
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28k
Matrosskin 53 минуты назад
Мы конечно когда длинно бухаем, то любим поиграть в "крокодила" если настолок нет. Но играть чтоб заказать кофе и салатик - такое себе. А уж не дай бог захочется отбивную...
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39k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Они дебилы. Меню с картинками для умственно отсталых давно придумали, только пальцем ткнуть.
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151
iskra Fat boy slim is * in a heaven 24 минуты назад
Там весь смысл в игре,а не в том, что бы заказать. Такой вот способ быть оригинальными и вовлечь гостя в свой круг.
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