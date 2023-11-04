В Японии появилось кафе без слов. Единственный способ общения — жесты

Заведение под названием “Кафе без слов” появилось в районе Харадзюку, в модном квартале Токио, который славится своими магазинчиками и ресторанами. Переступая порог этого кафе, посетитель должен понимать, что отныне всё его общение ограничивается жестами, в том числе, с персоналом.
Чтобы сделать заказ, нужно немного постараться и жестами донести до сотрудника кафе, чего вы желаете. При этом, пока меню состоит лишь из 10 напитков (все они безалкогольные), стоимость каждого из которых составляет 800 йен (500 рублей).
Тем не менее, одна особенность всё же есть: владельцы учли тот факт, что в Японии много туристов, которые, не зная японского и английского, выбирают в меню по картинкам, а потому единственное меню размещено при входе в кафе. Таким образом, посетителю всё же придётся найти способ донести мысль до персонала именно жестами, использовать блокнот или телефон при заказе также запрещается.
Идея “Кафе без слов” принадлежит компании Entaku, которая ранее открывала в Токио заведение, где персонал притворялся старыми добрыми друзьями клиентов.
Источник:
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