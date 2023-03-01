FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2503 поста • 514 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Японские кафе для одиночек

Японские кафе для одиночек

Автор:
01 марта 2023 15:11
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   интересное   кафе   люди   одиночество   правила жизни   
1375
3

Известно, что японцы страшные трудоголики и буквально живут на работе. Это закономерно привело к тому, что там огромное количество одиноких людей: без партнёров и даже без друзей. Совсем-совсем.

Конечно же такое положение дел значительно отразилось на обществе. И в стране начали стараться уделять время одиночкам, показывая, что для полного счастья не всегда нужны друзья.

Разные заведения стали использовать разные методы.


×
×

В некоторых поставили столики исключительно на одного человека и каждое место - это отдельная кабинка, где можно просто посидеть наедине с самим с собой и поесть в тишине. Туда, кстати, стали заходить даже те, кто у кого есть друзья - просто посидеть спокойно и уединённо, без раздражающего гомона вокруг, без криков детей.


Ещё в одном типе кафе персонал вручает вам друга на время обеда. Огромную, в человеческий рост, плюшевую игрушку. Одинокие люди едят в компании этой игрушки. Интересно, что вот такие кафе стали очень популярны не только в Японии, но и в других странах.

Но у него есть пара минусов. Первое - это привлечение внимания, которого как раз одиночки хотят избежать, а второе - невозможность хорошо обрабатывать игрушки после каждого посетителя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Япония   интересное   кафе   люди   одиночество   правила жизни   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
vasilykopkov 10 минут назад
Я работал в трёх японских компаниях.
Японцы нифига не трудоголики. Но мастера ИБД - это точно.
В общем - разные, есть и бездельники и нормальные работники.
По крайней мере два моих непосредственных японских начальника не делали практически ничего. Раз в месяц -"Организуй мне встречу с дилером" - галочка поставлена.
Ещё раз в месяц - "а как у нас план выполняется?" -вторая галочка.
На все вопросы ответ: "- I see"..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34057



Другие посты автора
Популярное в сообществах
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут цветы
К подбитому русскому танку, установленному украинцами в Берлине, жители Германии несут...
Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать
Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать
Набирающие популярность в сообществах
Не учите меня жить, лучше помогите материально
Не учите меня жить, лучше помогите материально
Самые лучшие мелодрамы, снятые в&nbsp;СССР
Самые лучшие мелодрамы, снятые в СССР
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100%
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот Абьюзер

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#факты#кино#дтп#наука#дети#картинки#США
#Юмор#Прикол#забавно#подборка#история#истории#нейросеть#дом#Приколы#авто аварии
#интересно#животные#интересное#Жизнь#Россия#аварии#автомобили#знаменитости#СССР#удивительно
Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100% Xiaomi Redmi показала самую быструю зарядку смартфона в мире - 5 минут до 100% Марта Тимофеева (Кесслер): из российского кино в Голливуд Марта Тимофеева (Кесслер): из российского кино в Голливуд Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку В Японии набирают популярность "совиные кафе" В Японии набирают популярность "совиные кафе" Это очень странные мировые рекорды Это очень странные мировые рекорды О человеке, про которого нужно снимать фильм О человеке, про которого нужно снимать фильм

На что жалуетесь?

Вернуться