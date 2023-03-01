Японские кафе для одиночек

Известно, что японцы страшные трудоголики и буквально живут на работе. Это закономерно привело к тому, что там огромное количество одиноких людей: без партнёров и даже без друзей. Совсем-совсем.
Конечно же такое положение дел значительно отразилось на обществе. И в стране начали стараться уделять время одиночкам, показывая, что для полного счастья не всегда нужны друзья.
Разные заведения стали использовать разные методы.
В некоторых поставили столики исключительно на одного человека и каждое место - это отдельная кабинка, где можно просто посидеть наедине с самим с собой и поесть в тишине. Туда, кстати, стали заходить даже те, кто у кого есть друзья - просто посидеть спокойно и уединённо, без раздражающего гомона вокруг, без криков детей.
Ещё в одном типе кафе персонал вручает вам друга на время обеда. Огромную, в человеческий рост, плюшевую игрушку. Одинокие люди едят в компании этой игрушки. Интересно, что вот такие кафе стали очень популярны не только в Японии, но и в других странах.
Но у него есть пара минусов. Первое - это привлечение внимания, которого как раз одиночки хотят избежать, а второе - невозможность хорошо обрабатывать игрушки после каждого посетителя.
Источник:
- Почему люди все чаще отказываются от брака и отношений
- О человеке, про которого нужно снимать фильм
- В Японии набирают популярность "совиные кафе"
- В Японии появится министр одиночества
- Интересные факты о японской полиции
Японцы нифига не трудоголики. Но мастера ИБД - это точно.
В общем - разные, есть и бездельники и нормальные работники.
По крайней мере два моих непосредственных японских начальника не делали практически ничего. Раз в месяц -"Организуй мне встречу с дилером" - галочка поставлена.
Ещё раз в месяц - "а как у нас план выполняется?" -вторая галочка.
На все вопросы ответ: "- I see"..