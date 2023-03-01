Японские кафе для одиночек

Ещё в одном типе кафе персонал вручает вам друга на время обеда. Огромную, в человеческий рост, плюшевую игрушку. Одинокие люди едят в компании этой игрушки. Интересно, что вот такие кафе стали очень популярны не только в Японии, но и в других странах.

Но у него есть пара минусов. Первое - это привлечение внимания, которого как раз одиночки хотят избежать, а второе - невозможность хорошо обрабатывать игрушки после каждого посетителя.