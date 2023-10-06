Ребята из Google Japan создали кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

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Символы переключаются поворотами головы за счет акселерометра, а нажатием подтверждаете выбор.
Ох, уж эти японцы!
Для тех, кто хочет сделать свою — понадобится микровыключатель, горячий клей, 3D принтер и еще несколько комплектующих.
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Зачем делать внешний вид изделия для долбо"бов? Непонятно.
думаю 2 комплекта взять. или 3.