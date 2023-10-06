Ребята из Google Japan создали кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

FISHKINET
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000... Неожиданная находка на дороге удивила водителя грузовика Неожиданная находка на дороге удивила водителя грузовика Парень, сфотографировавшийся в костюме в болоте, повторил свой снимок Парень, сфотографировавшийся в костюме в болоте, повторил свой снимок Интересные факты о фильме "Тупой и еще тупее" Интересные факты о фильме "Тупой и еще тупее" "Смерть" с косой и собака "Смерть" с косой и собака Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях «Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола «Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему... Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети Игрушки времён СССР, о которых мечтали все дети Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу Фотограф показал жизнь в отдалённом уголке Перу Самонадеянный южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и освобождение от службы в армии Самонадеянный южнокорейский спортсмен упустил золотую медаль и... 30 фотографий, от которых веет странной жутью 30 фотографий, от которых веет странной жутью "Убедитесь лично": латыш опровергает прибалтийскую пропаганду об ужасах жизни в Беларуси "Убедитесь лично": латыш опровергает прибалтийскую пропаганду об... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 октября "Быть чем-то еще не значит быть кем-то": страшная история супермодели Джии "Быть чем-то еще не значит быть кем-то": страшная история... О людях, отложивших жизнь на потом О людях, отложивших жизнь на потом Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР 12 актёров, которые для роли изменились до неузнаваемости 12 актёров, которые для роли изменились до неузнаваемости Американка развелась с мужем, когда увидела, с кем он ей изменяет Американка развелась с мужем, когда увидела, с кем он ей изменяет "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность":...
Ребята из Google Japan создали кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

Ребята из Google Japan создали кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

Автор:
06 октября 2023 10:42
Метки: Google Japan   Видео   Япония   забавно   изобретение   кепка   клавиатура   
862
2
1

Символы переключаются поворотами головы за счет акселерометра, а нажатием подтверждаете выбор.

Ох, уж эти японцы!

Для тех, кто хочет сделать свою — понадобится микровыключатель, горячий клей, 3D принтер и еще несколько комплектующих.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Google Japan   Видео   Япония   забавно   изобретение   кепка   клавиатура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
pynh 2 часа назад
Электроника в этой поделке занимает места чуть более чем никуя.
Зачем делать внешний вид изделия для долбо"бов? Непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Влад 2 минуты назад
Главное не останавливаться. На очереди презерватив-мышка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
grigorenko vladislav 37 минут назад
Малаццы! Хорошая кепка! Одной рукой телефон держишь, другой на кепку давишь: раз, раз, раз... если насос ещё приделать, то пока сообщение пишешь, можно куба два воды накачать. А если ещё динаму... то выработка тока.... затрудняюся, скока в киловаттах будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sava 53 минуты назад
очень очень и очень удобная, практичная, необходимая и незаменимая вещь.
думаю 2 комплекта взять. или 3.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

497098



Другие посты автора
Популярное
Не вывез: комик Комиссаренко всё-таки решил развестись с женой-вебкамщицей
Не вывез: комик Комиссаренко всё-таки решил развестись с женой-вебкамщицей
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 октября
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
Сотрудники СГМУ проводят апробацию «КардиоРобота»
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный кот

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Прикол#аварии#Автовсячина#США#конфликт#позитив#полиция
#в мире#автомобили#интересно#интересное#ДТП#кино#история#подборка#Разное#искусство
#люди#автомир#животные#факты#авто аварии#Китай#фильм#истории#Жизнь#пешехода сбили
Трать и возвращай Трать и возвращай Пожилой японец покорил гору в инвалидной коляске Пожилой японец покорил гору в инвалидной коляске Это нам нужно: японцы придумали часы с которыми можно перекусить в любом месте Это нам нужно: японцы придумали часы с которыми можно перекусить в любом месте Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику Человекоподобный робот Ameca нарисовал кошку и ответил на критику «Как вороны сидят»: в Карачаево-Черкесии пять обезьян устроили посиделки на трубе после побега от хозяина «Как вороны сидят»: в Карачаево-Черкесии пять обезьян устроили посиделки на трубе после побега... Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд

На что жалуетесь?

Вернуться