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Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах

Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах

Автор:
21 августа 2022 08:35
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Япония   в мире   видео   изобретение   люди   сон   фото   японцы   ящики   
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Ящик, в котором можно спать стоя: возможно, такие приспособления скоро появятся во многих офисах по всей Японии.

Японцы — один из самых трудолюбивых народов, они проводят так много времени на работе, что часто устраиваются тут на послеобеденный сон. Но, конечно, такой сон не всегда является здоровым, поэтому две компании с острова Хоккайдо решили помочь нормализовать дневной сон всем офисным работникам. Они придумали вертикальный ящик, где можно поспать стоя.

Такое изобретение на первый взгляд кажется дурной шуткой, однако проблема сна на работе в Японии стоит очень остро. Сотрудники многих компаний проводят так много времени на работе, что улавливают свободные минуты для сна где угодно.

Они спят по дороге на работу или домой в метро, за своим рабочим столом, а иногда закрываются в санузлах, чтобы вздремнуть. Если учитывать эти истории, то сон стоя в вертикальном ящике, напоминающем шкаф, не такая плохая идея.

Новое приспособление разработали две компании: Koyoju Gohan и Itoki Corporation. Они верят, что вертикальные ящики способны устранить проблему переутомления в японских офисах. При этом ящик нельзя назвать особо комфортным, ведь спать в нем предлагают стоя. Внешне он похож на вертикальный солярий или обычный шкаф на ножках, при этом внутри есть поддерживающие устройства для спины и головы.

Правда, сколько будет стоить этот ящик, пока неизвестно. Но в Itoki Corporation и Koyoju Gohan ждут, что они будут пользоваться популярностью. По их мнению, эти приспособления — хорошая возможность более комфортного сна на работе, и она повысит производительность сотрудников. Также будет способствовать здоровому развитию корпоративной культуры. А вы бы не отказались от приспособления, в котором можно поспать прямо в офисе?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   в мире   видео   изобретение   люди   сон   фото   японцы   ящики   
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10  комментариев
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это из серии:

- Принимайте грязевые ванны.
- А это поможет?
- Помочь - не поможет, а к землице привыкните
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7k
Александр 5 минут назад
Увеличить этот ящик в 2 раза, сзади выпилить дырку, подвести канализацию, сверху душ прикрутить и обеспечить вентиляцию. На тыльной стороне фронтальной панели впердолить изогнутый LED дисплей с выкидной клавиатурой на кронштейне и вуаля... Квартира-студия будующего готова=) Ведь к тому и идем=)
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34k
turyst 11 минут назад
Хм, а положить эти ящики на бок, стопкой и спать лежа?
У них же есть капсульные отели.
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3k
perekrestok 36 минут назад
Ящики это фигня! И место надо, проветривать необходимо ну и сдуру упасть смогут. Проще их ремнями к стенке пристегивать, типа крепления к парашюту, а голову отдельно фиксировать.
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23k
pssst 53 минуты назад
а еще японцы бухать меньше стали. Что очень тревожит власти. Сегодня мало бухают - завтра с работы вовремя уходить начнут.
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4k
Кистень Час назад
А может, изменить графики работы и отдыха, а не ящики изобретать? Ан нет! Это же "демократическое государство"!!!
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38k
Александр 2 часа назад
А диваны поставить не проще? или ящики эти вертикально хотя-бы установить?
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31k
Игорь 2 часа назад
Понимаю, конечно, что нужно изобретать велосипед снова и снова, чтобы например wi-fi к нему прикрутить и т.д.
Но кажется проблема японцев давно решена. Конечно это по-советски дубово, но крайне утилитарно и в плане экономии места даже лучше. Говорили, что они даже наши журналы "Юный техник" и т.п. у себя почитывали и не стеснялись заимствовать. Короче не раскрою коенной тайны если предложу им решение уже решённой проблемы:

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