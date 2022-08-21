Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах

Ящик, в котором можно спать стоя: возможно, такие приспособления скоро появятся во многих офисах по всей Японии.
Японцы — один из самых трудолюбивых народов, они проводят так много времени на работе, что часто устраиваются тут на послеобеденный сон. Но, конечно, такой сон не всегда является здоровым, поэтому две компании с острова Хоккайдо решили помочь нормализовать дневной сон всем офисным работникам. Они придумали вертикальный ящик, где можно поспать стоя.
Такое изобретение на первый взгляд кажется дурной шуткой, однако проблема сна на работе в Японии стоит очень остро. Сотрудники многих компаний проводят так много времени на работе, что улавливают свободные минуты для сна где угодно.
Они спят по дороге на работу или домой в метро, за своим рабочим столом, а иногда закрываются в санузлах, чтобы вздремнуть. Если учитывать эти истории, то сон стоя в вертикальном ящике, напоминающем шкаф, не такая плохая идея.
Новое приспособление разработали две компании: Koyoju Gohan и Itoki Corporation. Они верят, что вертикальные ящики способны устранить проблему переутомления в японских офисах. При этом ящик нельзя назвать особо комфортным, ведь спать в нем предлагают стоя. Внешне он похож на вертикальный солярий или обычный шкаф на ножках, при этом внутри есть поддерживающие устройства для спины и головы.
Правда, сколько будет стоить этот ящик, пока неизвестно. Но в Itoki Corporation и Koyoju Gohan ждут, что они будут пользоваться популярностью. По их мнению, эти приспособления — хорошая возможность более комфортного сна на работе, и она повысит производительность сотрудников. Также будет способствовать здоровому развитию корпоративной культуры. А вы бы не отказались от приспособления, в котором можно поспать прямо в офисе?
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АНТИФИШКИ
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У них же есть капсульные отели.
Они и так вертикальные))))))
Но кажется проблема японцев давно решена. Конечно это по-советски дубово, но крайне утилитарно и в плане экономии места даже лучше. Говорили, что они даже наши журналы "Юный техник" и т.п. у себя почитывали и не стеснялись заимствовать. Короче не раскрою коенной тайны если предложу им решение уже решённой проблемы: