Зачем японцы придумали вертикальные ящики для сна, которые скоро появятся в офисах

Японцы — один из самых трудолюбивых народов, они проводят так много времени на работе, что часто устраиваются тут на послеобеденный сон. Но, конечно, такой сон не всегда является здоровым, поэтому две компании с острова Хоккайдо решили помочь нормализовать дневной сон всем офисным работникам. Они придумали вертикальный ящик, где можно поспать стоя.

Такое изобретение на первый взгляд кажется дурной шуткой, однако проблема сна на работе в Японии стоит очень остро. Сотрудники многих компаний проводят так много времени на работе, что улавливают свободные минуты для сна где угодно.