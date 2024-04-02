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Популярная актриса 2000-х Мишель Трахтенберг изменилась до неузнаваемости

Популярная актриса 2000-х Мишель Трахтенберг изменилась до неузнаваемости

Автор:
02 апреля 2024 18:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   актриса 2000-х   внешность   евротур   интересное   фото   шоу бизнес   
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Мишель снималась в таких популярных фильмах как “Евротур”, “Баффи: истребительница вампиров”, “Сплетница” и другие. Кроме того, девушка отлично знает русский язык!

Мишель Трахтенберг родилась в семье эмигрантов - отец был из Германии, а мать Мишель родом из Одессы времён СССР. Девочка с детства знала русский язык и была хорошо знакома с культурой Советского Союза.

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Мишель с детства снималась в рекламе и шоу на ТВ. В рекламе её заметили и пригласили в сериал "Все мои дети". После съёмок в сериале Мишель (точнее её родители) завели полезные знакомства и стали дальше продвигать дочь. В детстве девочка снялась во многих молодёжных фильмах, таких как "Богатенький Риччи" и "Инспектор Гаджет".
В 15 лет Мишель снялась в фильме “Баффи: истребительница вампиров” Именно тогда к ней пришла широкая узнаваемость. Настоящая слава пришла к актрисе после молодёжной комедии “Евротур”.

Фильм вышел в 2004 году. Мишель сыграла там сестру-близняшку одного из героев. После своей роли она стала секс-символом 2000-х годов. Одним из самых горячих кадров стал момент, когда девушка раздевается на пляже.

После этого Мишель стала популярной и снялась в нескольких сериалах. Главной её ролью стала роль злодейки Джорджины Спаркс в "Сплетнице" с 2008 по 2021 год. Однако, это был последний её проект, который принёс ей славу. Мишель ещё снималась в нескольких других фильмах, но они не стали так известны.

С 2016 года Мишель Трахтенберг в основном занята развлечениями, она перестала уделять должное время своей актёрской карьере, снимаясь только в “Сплетнице”. Мишель с радостью тусуется в модной тусовке и давно не появлялась на экранах.

С личной жизнью у Мишель тоже не всё гладко. Она встречалась со многими актёрами и моделями, но ни одни отношения не привели её к семейному счастью.

Сейчас Мишель 38 лет. У неё нет ни детей ни мужа. Она до сих пор тусуется со знаменитостями, но сама так и осталась актрисой из “Евротура”. Мишель сильно изменилась и пользователи сети это сильно заметили. Актрисе ещё нет и сорока, а выглядит она не очень свежо.

Жизнь тусовщицы и, скорее всего, но не точно, пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам оставили отпечаток на внешности актрисы.

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Метки: актриса   актриса 2000-х   внешность   евротур   интересное   фото   шоу бизнес   
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Luc72 Полчаса назад
Ну... Наверное, заработала достаточно на сериалах и может себе позволить тусоваться. На свои же тусуется, не на ваши. А следить за своей внешностью... Это её дело да и я не сказал бы, что все плохо.
38 ей говорите? Ну дак я смотрю на фото внизу и вижу... 38, млять и вижу! Что не так? Она на 28 должна выглядеть?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
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