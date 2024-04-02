Популярная актриса 2000-х Мишель Трахтенберг изменилась до неузнаваемости

С 2016 года Мишель Трахтенберг в основном занята развлечениями, она перестала уделять должное время своей актёрской карьере, снимаясь только в “Сплетнице”. Мишель с радостью тусуется в модной тусовке и давно не появлялась на экранах.

С личной жизнью у Мишель тоже не всё гладко. Она встречалась со многими актёрами и моделями, но ни одни отношения не привели её к семейному счастью.