Популярная актриса 2000-х Мишель Трахтенберг изменилась до неузнаваемости

Мишель снималась в таких популярных фильмах как “Евротур”, “Баффи: истребительница вампиров”, “Сплетница” и другие. Кроме того, девушка отлично знает русский язык!
Мишель Трахтенберг родилась в семье эмигрантов - отец был из Германии, а мать Мишель родом из Одессы времён СССР. Девочка с детства знала русский язык и была хорошо знакома с культурой Советского Союза.
Мишель с детства снималась в рекламе и шоу на ТВ. В рекламе её заметили и пригласили в сериал "Все мои дети". После съёмок в сериале Мишель (точнее её родители) завели полезные знакомства и стали дальше продвигать дочь. В детстве девочка снялась во многих молодёжных фильмах, таких как "Богатенький Риччи" и "Инспектор Гаджет".
В 15 лет Мишель снялась в фильме “Баффи: истребительница вампиров” Именно тогда к ней пришла широкая узнаваемость. Настоящая слава пришла к актрисе после молодёжной комедии “Евротур”.
Фильм вышел в 2004 году. Мишель сыграла там сестру-близняшку одного из героев. После своей роли она стала секс-символом 2000-х годов. Одним из самых горячих кадров стал момент, когда девушка раздевается на пляже.
После этого Мишель стала популярной и снялась в нескольких сериалах. Главной её ролью стала роль злодейки Джорджины Спаркс в "Сплетнице" с 2008 по 2021 год. Однако, это был последний её проект, который принёс ей славу. Мишель ещё снималась в нескольких других фильмах, но они не стали так известны.
С 2016 года Мишель Трахтенберг в основном занята развлечениями, она перестала уделять должное время своей актёрской карьере, снимаясь только в “Сплетнице”. Мишель с радостью тусуется в модной тусовке и давно не появлялась на экранах.
С личной жизнью у Мишель тоже не всё гладко. Она встречалась со многими актёрами и моделями, но ни одни отношения не привели её к семейному счастью.
Сейчас Мишель 38 лет. У неё нет ни детей ни мужа. Она до сих пор тусуется со знаменитостями, но сама так и осталась актрисой из “Евротура”. Мишель сильно изменилась и пользователи сети это сильно заметили. Актрисе ещё нет и сорока, а выглядит она не очень свежо.
Жизнь тусовщицы и, скорее всего, но не точно, пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам оставили отпечаток на внешности актрисы.
Источник:
- Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером
- "Что за ящерица?": сильно похудевшая Волочкова в комбинезоне напугала подписчиков
- Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир
- "Пчёлы покусали?": на модном показе поклонники не узнали актрису Дженнифер Лоуренс
- СМИ сообщают, что Алла Пугачёва вернулась в Россию
38 ей говорите? Ну дак я смотрю на фото внизу и вижу... 38, млять и вижу! Что не так? Она на 28 должна выглядеть?