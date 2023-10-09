FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8075 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир

Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир

Автор:
09 октября 2023 14:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Павел Дуров   внешность   интересное   искусственный интелект   мнение   фото   шоу бизнес   
1886
7

Судя по фотографии, ИИ захватил Павла Дурова.

В запрещённой сети бизнесмен Павел Дуров опубликовал свою новую фотографию и очередную глубокую мысль. Дуров заявил, что ИИ уже захватил мир, и доказательство тому - алгоритмы рекомендации контента.

Некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество. Но в некотором смысле это уже произошло – благодаря алгоритмам рекомендации контента.
Сколько часов в день вы проводите за своими устройствами?

×
×

В последнее время Павел радует подписчиков новыми фотографиями. За год бизнесмен опубликовал целых 4 поста и 7 фотографий. В прошлый раз Павел предстал перед подписчиками в образе Принца Персии, а в этот раз даже оделся.

Но пользователи сети заметили, что фотография выглядит очень нереалистично. Особенно линии у левого плеча. Может быть, фотография тоже создана с помощью ИИ?

Многие комментаторы отметили отличную физическую форму бизнесмена.

10 октября у Павла Дурова день рождения, ему исполняется 39 лет. Три года назад в свой день рождения он рассказал о том, как ему (а также другим людям) удаётся выглядеть моложе своего возраста. Пить меньше алкоголя, больше есть рыбы и морепродуктов, а также жить одному. Ну и конечно 11,5 миллиарда долларов (по данным Forbes) тоже прибавляют привлекательности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Павел Дуров   внешность   интересное   искусственный интелект   мнение   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
KarabasBarabas Час назад
Паше надо было роль Кена в фильма Барби отдать, по виду точно пластиковый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 16 минут назад
Завидуйте, хейтите, но у него всё равно на 12 лярдов долларов больше, чем у вас)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Семён Полчаса назад
По пальцам сразу видно, что картинка нейросетью сгенерирована
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 43 минуты назад
Дуров - комичный силиконовый ущербный дрищ. Аж противно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
735
Алексей 47 минут назад
Если под интелектом подразумеваются тупые рекламные вставки в телеге, то у меня для Павла плохие новости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75365



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
Бабирусса: их клыки растут прямо в мозг и протыкают его
17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира
17 старинных фотографий, рассказывающих историю мира
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#СССР#кино#ДТП#автомир#авто аварии#школа#позитив
#Юмор#люди#машина#Израиль#факты#палестина#фильм#Россия#дети#сарказм
#история#Прикол#животные#забавно#автомобили#шоу бизнес#аварии#ограбление#Китай#сектор газа
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? "Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова "Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность "Цветы от врагов не принимаю": Моргенштерн* прислал Мизулиной букет и она выбросила его в помойку "Цветы от врагов не принимаю": Моргенштерн* прислал Мизулиной букет и она выбросила его в помойку Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером Из красавицы во фрика: как изменилась жена Канье Уэста после знакомства с рэпером

На что жалуетесь?

Вернуться