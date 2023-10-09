Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир

10 октября у Павла Дурова день рождения, ему исполняется 39 лет. Три года назад в свой день рождения он рассказал о том, как ему (а также другим людям) удаётся выглядеть моложе своего возраста. Пить меньше алкоголя, больше есть рыбы и морепродуктов, а также жить одному. Ну и конечно 11,5 миллиарда долларов (по данным Forbes) тоже прибавляют привлекательности.