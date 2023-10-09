Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир

Судя по фотографии, ИИ захватил Павла Дурова.
В запрещённой сети бизнесмен Павел Дуров опубликовал свою новую фотографию и очередную глубокую мысль. Дуров заявил, что ИИ уже захватил мир, и доказательство тому - алгоритмы рекомендации контента.
Некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество. Но в некотором смысле это уже произошло – благодаря алгоритмам рекомендации контента.
Сколько часов в день вы проводите за своими устройствами?
В последнее время Павел радует подписчиков новыми фотографиями. За год бизнесмен опубликовал целых 4 поста и 7 фотографий. В прошлый раз Павел предстал перед подписчиками в образе Принца Персии, а в этот раз даже оделся.
Но пользователи сети заметили, что фотография выглядит очень нереалистично. Особенно линии у левого плеча. Может быть, фотография тоже создана с помощью ИИ?
Многие комментаторы отметили отличную физическую форму бизнесмена.
10 октября у Павла Дурова день рождения, ему исполняется 39 лет. Три года назад в свой день рождения он рассказал о том, как ему (а также другим людям) удаётся выглядеть моложе своего возраста. Пить меньше алкоголя, больше есть рыбы и морепродуктов, а также жить одному. Ну и конечно 11,5 миллиарда долларов (по данным Forbes) тоже прибавляют привлекательности.
Источник:
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