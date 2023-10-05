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"Пчёлы покусали?": на модном показе поклонники не узнали актрису Дженнифер Лоуренс

"Пчёлы покусали?": на модном показе поклонники не узнали актрису Дженнифер Лоуренс

Автор:
05 октября 2023 12:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Лоуренс   внешность   интересное   пластика лица   филлеры   фото   шоу бизнес   
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33-летняя Дженнифер Лоуренс появилась на показе Dior Haute Couture, показав своё новое лицо.

Дженнифер Лоуренс снимается в Голливуде с 16 лет. Она играла Мистик в фильме "Люди Х", главную роль в "Голодных играх" и множество других выдающихся ролей. У неё есть "Оскар" за главную женскую роль в фильме "Мой парень - псих" (2012).

Когда Дженнифер появилась на показе Dior в рамках парижской Недели моды, поклонники не сразу её узнали. Лицо актрисы сильно изменилось. Она увеличила губы, лицо стало более круглое, а нос острее. Поклонники решили, что Дженнифер прибегла к услугам косметологов или пластических хирургов.

В недавнем интервью Дженнифер заявила, что это просто ракурс или редактор фотографий.

Я не делала операций, это программы для редактирования фотографий делают меня другой, иногда я даже не узнаю себя.

Однако, косметологи уверены, что Лоуренс сделала уколы в лицо, другими словами - филлеры. Это омолаживающая безоперационная косметологическая процедура, которая подразумевает заполнение филлером тканей лица, в частности: коррекцию формы губ, устранения кисетных морщин, коррекции формы глаз, носогубных складок, межбровных морщин и заломов, морщин на лбу, коррекции носа, скул и подбородка.

Часть филлера со временем рассосётся, но одутловатость лица не исчезнет. Теперь поклонникам придётся привыкать к новому лицу Лоуренс. Надо ли говорить, что актрису уже осудили за эти манипуляции с внешностью?

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Метки: Дженнифер Лоуренс   внешность   интересное   пластика лица   филлеры   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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17k
banzai7 2 часа назад
Омолаживающие процедуры состарили пациентку.
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303
no. 6 минут назад
хорошо кормят )
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70
ivandike 20 минут назад
Да норм как всегда
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4k
AlekZzz 44 минуты назад
Сиськи обвисли, лицо раздулось, наклонная какая-то наблюдается
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1k
Kra 46 минут назад
косметолог безрукий, судя по всему...
Переборщил с филерами
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1k
Илья 57 минут назад
Гормональные таблетки пьёт.
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3
FooBarBaz 59 минут назад
Гринько уже про это уже пел. Гуглите «николай гринько рене зеллвегер»
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3k
* You All Час назад
а судя по "без обид" она выглядит как сбухавшаяся
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48k
Aleksandr Час назад
Она от бабушки приехала просто...
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
это просто биг маки в себя пихала без отдыха вот морда и округлилась
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