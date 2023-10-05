"Пчёлы покусали?": на модном показе поклонники не узнали актрису Дженнифер Лоуренс

33-летняя Дженнифер Лоуренс появилась на показе Dior Haute Couture, показав своё новое лицо.
Дженнифер Лоуренс снимается в Голливуде с 16 лет. Она играла Мистик в фильме "Люди Х", главную роль в "Голодных играх" и множество других выдающихся ролей. У неё есть "Оскар" за главную женскую роль в фильме "Мой парень - псих" (2012).
Когда Дженнифер появилась на показе Dior в рамках парижской Недели моды, поклонники не сразу её узнали. Лицо актрисы сильно изменилось. Она увеличила губы, лицо стало более круглое, а нос острее. Поклонники решили, что Дженнифер прибегла к услугам косметологов или пластических хирургов.
В недавнем интервью Дженнифер заявила, что это просто ракурс или редактор фотографий.
Я не делала операций, это программы для редактирования фотографий делают меня другой, иногда я даже не узнаю себя.
Однако, косметологи уверены, что Лоуренс сделала уколы в лицо, другими словами - филлеры. Это омолаживающая безоперационная косметологическая процедура, которая подразумевает заполнение филлером тканей лица, в частности: коррекцию формы губ, устранения кисетных морщин, коррекции формы глаз, носогубных складок, межбровных морщин и заломов, морщин на лбу, коррекции носа, скул и подбородка.
Часть филлера со временем рассосётся, но одутловатость лица не исчезнет. Теперь поклонникам придётся привыкать к новому лицу Лоуренс. Надо ли говорить, что актрису уже осудили за эти манипуляции с внешностью?
Источник:
- Верните мой 2007: солист Tokio Hotel стал похож на Киркорова
- Филя, остановись!: Киркоров снова себя перешил, сделав живот как у игрушечного Кена
- Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность
- "Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями
- Проплешины и залысины: папарацци засняли новую причёску Миллы Йовович
Переборщил с филерами