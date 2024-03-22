Американский рэпер Chief Keef прилетит в Россию, чтобы дать концерт и попробовать борщ

Рэпер Chief Keef летом посетит Россию. Об этом рассказал организатор концерта Mash. За концерт рэперу заплатят 150 тысяч долларов (почти 14 миллионов рублей). Chief Keef полетит в Россию через Румынию, с пересадкой. Его ждёт незабываемой путешествие, которое запомнится ему на всю жизнь. В Москве он будет к 12 июля. Концерт состоится в МТС Live Холл, билеты уже даже есть. Самый дорогой - 20 тысяч рублей, самый дешёвый - 3 тысячи рублей. В принципе, не так уж дорого.