Американский рэпер Chief Keef прилетит в Россию, чтобы дать концерт и попробовать борщ

В своём райдере музыкант указал обязательным блюдом борщ.
Рэпер Chief Keef летом посетит Россию. Об этом рассказал организатор концерта Mash. За концерт рэперу заплатят 150 тысяч долларов (почти 14 миллионов рублей). Chief Keef полетит в Россию через Румынию, с пересадкой. Его ждёт незабываемой путешествие, которое запомнится ему на всю жизнь. В Москве он будет к 12 июля. Концерт состоится в МТС Live Холл, билеты уже даже есть. Самый дорогой - 20 тысяч рублей, самый дешёвый - 3 тысячи рублей. В принципе, не так уж дорого.
По информации Mash, в райдере у рэпера первым в списке значится борщ, щи, пельмешки, бефстроганов, икра, блины и прочие блюда, которыми славится Россия. Организатор пообещал всё это предоставить звезде. После России Chief Keef отправится в Польшу с несколькими лишними килограммами.
Поклонников ждёт что-то вроде этого:
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Chief Keef — американский рэппер, прародитель дрилл-музыки. В 2012 году его популярный местный сингл «I Don’t Like» был ремиксирован рэпером Канье Уэстом и достиг Billboard Rap Top 20.
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