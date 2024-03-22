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Американский рэпер Chief Keef прилетит в Россию, чтобы дать концерт и попробовать борщ

Американский рэпер Chief Keef прилетит в Россию, чтобы дать концерт и попробовать борщ

Автор:
22 марта 2024 18:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Chief Keef   Россия   америка   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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В своём райдере музыкант указал обязательным блюдом борщ.

Рэпер Chief Keef летом посетит Россию. Об этом рассказал организатор концерта Mash. За концерт рэперу заплатят 150 тысяч долларов (почти 14 миллионов рублей). Chief Keef полетит в Россию через Румынию, с пересадкой. Его ждёт незабываемой путешествие, которое запомнится ему на всю жизнь. В Москве он будет к 12 июля. Концерт состоится в МТС Live Холл, билеты уже даже есть. Самый дорогой - 20 тысяч рублей, самый дешёвый - 3 тысячи рублей. В принципе, не так уж дорого.

По информации Mash, в райдере у рэпера первым в списке значится борщ, щи, пельмешки, бефстроганов, икра, блины и прочие блюда, которыми славится Россия. Организатор пообещал всё это предоставить звезде. После России Chief Keef отправится в Польшу с несколькими лишними килограммами.

Chief Keef — американский рэппер, прародитель дрилл-музыки. В 2012 году его популярный местный сингл «I Don’t Like» был ремиксирован рэпером Канье Уэстом и достиг Billboard Rap Top 20.

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Метки: Chief Keef   Россия   америка   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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142k
parallax Час назад
На кой он нужен? Этого говна и у самих хоть отбавляй
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2k
AVATAR 3 минуты назад
Ну и зачем нам этот ноунейм нигра? Своих гавнореперов хватает
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63k
Олег 13 минут назад
3 рубля за то, чтоб на поющую обезьяну посмотреть... ОДНАКО
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14k
jnkbxybr 14 минут назад
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
ПОКЕМОНИХА,не надо нам эту хню,забирай все это вовно к себе в Израиль !
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3k
PbIBOK 45 минут назад
Первый был Такер Карлсон. Зацепило рэпера после интервью. Теперь в нашу Россию будет паломничество. Пусть узнают как у нас хорошо!!!
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38k
Андрей Иванов Час назад
А это не тот мальчик-дебил с мема?
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11k
kaboza Час назад
Наверное думает что борщ из бананов делают.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4849 постов (4637 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351380



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