Женщина зарабатывает 150 долларов в час, обнимаясь с клиентами

Кровать Эллы открыта для бизнеса. Мать-одиночка из Вашингтон-Хайтс, штат Нью-Йорк, ежедневно дарит теплые, утешительные объятия. Правда, дольше всех она обнимает не своих детей, а клиентов. Она обожает обниматься, в каком бы положении ни находилась - стоя, сидя или лёжа на своём большом плюшевом матрасе. Любимое дело приносит ей отличный заработок.
"Я профессиональная обнимальщица", - сказала 48-летняя Элла. Учительница рисования многие годы проработала в государственных школах Нью-Йорка, а затем переквалифицировалась в сенсорного терапевта.
За 150 долларов в час Элла, которая предпочла не раскрывать свою фамилию в целях конфиденциальности, приглашает "пациентов" в свой будуар и заботится о них, заключая в объятия самым разным образом, например, лицом к лицу или же человек может прижаться головой к её груди.
И хотя её клиенты в основном женатые мужчины в возрасте от 40 до 60 лет, в последнее время она заметила приток женщин поколения Z, которые нуждаются в поддержке из-за неспособности завязать дружеские отношения в бетонных джунглях.
"В таком городе, как Нью-Йорк, много одиноких людей - несмотря на то, что нас постоянно окружают тысячи", - объясняет американка, которая в 2017 году оставила работу в школе и занялась сенсорной терапией. У брюнетки нет психологичексого образования, однако она прошла обучение по программе Cuddlist.
"Мои сеансы предлагают клиентам особый вид близости и безусловного принятия, которые они не могут получить дома, во время разговора с психологом или в массажном кабинете".
И хотя объятия с незнакомцем могут показаться циничным занятием, исследования показали, что это очень полезно.
"Профессиональные объятия - это терапевтическая практика, которая позволяет испытать заботу и расслабление от взаимных несексуальных прикосновений", - говорится в исследовании, опубликованном в июле 2023 года.
Также отмечается, что нетрадиционные методы лечения используются для улучшения "психологического и физического состояния", способствуют снижению стресса, помогают нормализовать сон и состояние сердечно-сосудистой системы, а также укрепляют иммунную систему.
Мишель Рене, обнимальщица из Сан-Диего, Калифорния, перед первым сеансом дает клиенту строгий свод правил, которых он должен придерживаться: никаких прикосновений под одеждой, никаких сексуальных предложений, никакого оголения.
48-летняя Рене предлагает клиентам, лишенным любви, безопасное пространство для восстановления человеческой связи. Как и Элла, она берет 150 долларов в час за лечебные сеансы, которые она проводит с мужчинами и женщинами в своем частном доме.
Источник:
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