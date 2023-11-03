Женщина зарабатывает 150 долларов в час, обнимаясь с клиентами

"Я профессиональная обнимальщица", - сказала 48-летняя Элла. Учительница рисования многие годы проработала в государственных школах Нью-Йорка, а затем переквалифицировалась в сенсорного терапевта.

За 150 долларов в час Элла, которая предпочла не раскрывать свою фамилию в целях конфиденциальности, приглашает "пациентов" в свой будуар и заботится о них, заключая в объятия самым разным образом, например, лицом к лицу или же человек может прижаться головой к её груди.