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Работодатели назвали самые востребованные профессии в России

Работодатели назвали самые востребованные профессии в России

Автор:
07 ноября 2023 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: вакансия   поиск   профессия   работа   работодатель   специальность   
1279
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И IT-специалисты оказались не на первом месте.

Сервис Rabota.ru провёл опрос и выяснил, спецов каких профессий сейчас ищут чаще всего. Самыми востребованными оказались не финансовые аналитики и даже на айтишники с зарплатой «миллион в день». Работодателям нужны люди рабочих специальностей: сварщики, электрики, токари, фрезеровщики, слесари и так далее.

Затем «охотники за головами» ищут курьеров, продавцов, официантов и кассиров. И только потом в списке востребованных специалистов идут менеджеры по продажам и айтишники.

Ну а реже всего работодатели сейчас нанимают маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов. Видимо, все толковые спецы уже пристроены, а новые никому особо не интересны. Ну или за небольшую зарплату.

Так что рынок труда постепенно меняется - на первое место вновь выходят те, без кого действительно нельзя обойтись.

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Метки: вакансия   поиск   профессия   работа   работодатель   специальность   
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10  комментариев
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28k
Matrosskin 54 минуты назад
"работодателям нужны люди рабочих специальностей: сварщики, электрики, токари, фрезеровщики, слесари и так далее." "на первое место вновь выходят те, без кого действительно нельзя обойтись" - но платить нормально мы им, конечно, не будем, так чисто в объявлении красивую цифру нарисуем "до ХХХХХХ" ( ну чтоб потом можно было сказать - вот, 100500 тыщ предлагаем, никто не идёт, скромно умолчав что для этого нужно круглосуточно не выходя из цеха) ну и чёт подкинем, чтоб с голоду не померли.
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924
ProFanas 3 минуты назад
Любой труд должен быть достойно оплачен.

Однажды мой папа, который по профессии сварщик, сказал мне, что поступать на юриста глупо и бессмысленно, потому что их сейчас пруд пруди.
Теперь, спустя 6 лет, кое-кто из нас безработный лузер, а кое-кто едет покупать себе новенький Мерседес. Надеюсь, он даст мне на нём разок прокатиться...
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6k
Babangdida 4 минуты назад
Выходит, работодателям нужны специалисты, которым можно платить ровно столько, чтобы не сдохли, а свою работу они бы делали. И которых можно вышвырнуть беспроблемно по любому поводу. А с бухгалтерами и юристами так делать ой как опасно. С IT-шниками тоже...
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35k
Андрей Иванов 37 минут назад
Есть способ найти. Токарь от 5 разряда - от 300 000 руб в месяц. Много уже не найдёте, но будут. И в путяги на токаря придётся по конкурсу брать. На остальные профессии - таже тема.
А за 35 000 без вентиляции в цеху - на рынке трусами торговать столько же, но чуть менее утомительно
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3k
Шапкин 39 минут назад
>>Работодателям нужны люди рабочих специальностей
Платите и их у вас будет.
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597
Olldd 53 минуты назад
>>Работодателям нужны люди рабочих специальностей: сварщики, электрики, токари, фрезеровщики, слесари и так далее.
-Числом поболее ценою подешевле.
© Горе без ума.
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