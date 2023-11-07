Работодатели назвали самые востребованные профессии в России

И IT-специалисты оказались не на первом месте.
Сервис Rabota.ru провёл опрос и выяснил, спецов каких профессий сейчас ищут чаще всего. Самыми востребованными оказались не финансовые аналитики и даже на айтишники с зарплатой «миллион в день». Работодателям нужны люди рабочих специальностей: сварщики, электрики, токари, фрезеровщики, слесари и так далее.
Затем «охотники за головами» ищут курьеров, продавцов, официантов и кассиров. И только потом в списке востребованных специалистов идут менеджеры по продажам и айтишники.
Ну а реже всего работодатели сейчас нанимают маркетологов, бухгалтеров, логистов и юристов. Видимо, все толковые спецы уже пристроены, а новые никому особо не интересны. Ну или за небольшую зарплату.
Так что рынок труда постепенно меняется - на первое место вновь выходят те, без кого действительно нельзя обойтись.
Источник:
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Однажды мой папа, который по профессии сварщик, сказал мне, что поступать на юриста глупо и бессмысленно, потому что их сейчас пруд пруди.
Теперь, спустя 6 лет, кое-кто из нас безработный лузер, а кое-кто едет покупать себе новенький Мерседес. Надеюсь, он даст мне на нём разок прокатиться...
А за 35 000 без вентиляции в цеху - на рынке трусами торговать столько же, но чуть менее утомительно
Платите и их у вас будет.
-Числом поболее ценою подешевле.
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