27 фотографий из жизни представителей разных профессий

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Все профессии нужны, все профессии важны! В этой подборке собраны интересные снимки, которые, возможно, покажут вам рабочие будни профессионалов с новой и неожиданной стороны.
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2. "Рабочие руки на цементном заводе! Я котельщик, и это моя рука после рабочего дня в грязи и пыли. Выбирайте профессию с умом, дети"
"Кто додумался принять этот возврат? Эта вещь из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! А у нас срок возврата - 45 дней! Если не знаете об этом, СПРАШИВАЙТЕ!"
10. "В мотеле мне подали завтрак за 15 долларов, в нем есть тостер и двухлитровая бутылка молока"
20. Японские железнодорожники построили эти специальные туннели, чтобы помочь черепахам безопасно пересечь пути
24. "При бронировании номера я попросил, чтобы на моей подушке была фотография Николаса Кейджа. Меня услышали"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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