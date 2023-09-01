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27 фотографий из жизни представителей разных профессий

27 фотографий из жизни представителей разных профессий

Автор:
01 сентября 2023 14:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: будни   мастер   профессия   работа   труд   фотография   
1500
28

Все профессии нужны, все профессии важны! В этой подборке собраны интересные снимки, которые, возможно, покажут вам рабочие будни профессионалов с новой и неожиданной стороны.

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"Кто додумался принять этот возврат? Эта вещь из летней коллекции 2000 года! Это было почти 17 лет назад! А у нас срок возврата - 45 дней! Если не знаете об этом, СПРАШИВАЙТЕ!"

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: будни   мастер   профессия   работа   труд   фотография   
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3  комментария
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3k
poбт 2 часа назад
это они так показывают насколько у них чистый унитаз, или насколько по'х что это полотенца?

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62k
doker 57 минут назад
Жаль, что фото лёгких котельщика нет.
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3k
xbrat 2 часа назад
Що, опять?!!! Было же про волосатые женские руки от шлифовки стекловолокна совсем недавно... ))))
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