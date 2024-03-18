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17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех

17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех

Автор:
18 марта 2024 22:17
Сообщество : Жизнь
Метки: Примеры   Служит примером   внимание   клиент   обслуживание   работа   
2219
18

Казалось бы, люди просто выполняют свою работу. Но они делают это с такой заботой о посетителях, что тысячи пользователей по всему миру хотят поделиться увиденным. В этом посте собраны отели, магазины, рестораны и кафе, то есть места, где можно проявить внимание к клиенту, просто добавив небольшую деталь.Взгляните!

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Метки: Примеры   Служит примером   внимание   клиент   обслуживание   работа   
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5  комментариев
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11k
Сатанеев 50 минут назад
Комментарий к фото
Тут маленькая поправка - сканер считывает только те штрих-коды, что вы ему показываете.
Но! Набросали в тележку товара без показа сканеру - 99% будет сюрприз на "умной" кассе, когда вас попросят проверить соответствие отсканированного и реального товара в тележке.
Не надо считать других тупее себя



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738
Ильич 37 минут назад
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20k
Bill 2 часа назад
Афтору - 10 лет и он впервые вышел в город с мамой. Расскажи еще что "креативность службы уборки" - это когда туалетная бумага трехслойная с пузырьками.
ПС. Ну что за бред, ей Богу.
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148
tttyyyy Bill Час назад
Че негативишь? Мне не 10, много где был - но не встречал. Этт ты старый ворчливый дед
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