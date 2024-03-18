17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех

Казалось бы, люди просто выполняют свою работу. Но они делают это с такой заботой о посетителях, что тысячи пользователей по всему миру хотят поделиться увиденным. В этом посте собраны отели, магазины, рестораны и кафе, то есть места, где можно проявить внимание к клиенту, просто добавив небольшую деталь.Взгляните!