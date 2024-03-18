17 примеров обслуживания клиентов, которые должны служить примером для всех

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Казалось бы, люди просто выполняют свою работу. Но они делают это с такой заботой о посетителях, что тысячи пользователей по всему миру хотят поделиться увиденным. В этом посте собраны отели, магазины, рестораны и кафе, то есть места, где можно проявить внимание к клиенту, просто добавив небольшую деталь.Взгляните!
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3. Когда я бронировал номер в отеле, мне предложили завести собаку. Мне понравился первый, поэтому я не стал отказываться
11. В этом супермаркете есть специальная коробка с бесплатными конфетами для детей, чтобы избежать их капризов
15. Отель в Квебеке возвращает 6 долларов за каждый день, когда вы отказываетесь от уборки, чтобы позаботиться об окружающей среде
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Но! Набросали в тележку товара без показа сканеру - 99% будет сюрприз на "умной" кассе, когда вас попросят проверить соответствие отсканированного и реального товара в тележке.
Не надо считать других тупее себя
ПС. Ну что за бред, ей Богу.