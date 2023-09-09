1668
5
Юноша искал подработку на лето, и когда подвернулась вакансия ассистента водителя мусоровоза, не стал отказываться. Оказалось, что к запаху привыкнуть можно, а работа сама по себе не такая противная, как её представляют.
В ассенизаторы и водители мусоровозов брезгливые не пойдут. Работа с большим количеством разнообразных отходов понравится не каждому. Но те, кто рискнут, возможно, не пожалеют.
×
×
Молодой человек подробно описал всё, с чем ему пришлось столкнуться в должности ассистента водителя мусоровоза.
А вы смогли бы поработать на мусоровозе?
Источник:
Ссылки по теме:
- Люди тяжёлых профессий: 8 архивных групповых фото, которые стоит рассмотреть детально
- Бывшие стриптизерши рассказали свои секреты и пикантные истории с работы
- Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий
- Как работает китайская полиция?
- “Ребёнок на полный рабочий день”: новая “профессия” в Китае, которая появилась не от хорошей жизни
Новости партнёров
реклама
Когда приезжает бочка и начинается процесс откачки масс, вонь стоит мама не горюй!
Всем привет, представляю вашему вниманию обзор работы на мусоровозе! Речь пойдёт о должности ассистента водителя.
Предыстория: После окончания 11 класса я искал подработку на лето, магазины и...
Кемеров уже полайкодротил на этот пост, так что ты опоздал