Если вы так и не смогли войти в айти, работник мусоровоза - вот работа мечты

Всем привет, представляю вашему вниманию обзор работы на мусоровозе! Речь пойдёт о должности ассистента водителя.
Предыстория: После окончания 11 класса я искал подработку на лето, магазины и...