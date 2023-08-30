Люди честно показали изнанку своих профессий

905
15
Многие ощущают на себе влияние рабочего дня. Сегодня мы покажем, как выглядит изнанка разных профессий, о которой обычно не рассказывают при заключении договора.
×
×
3. "Работаю на съёмочной площадке, так выглядит моя нога после 13-часовой смены. Она реально опухла"
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 закулисных фото работников разных профессий
- 14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
- Интересные и необычные профессии, которые потеряли всякий смысл и исчезли с приходом современных технологий
- Люди тяжёлых профессий: 8 архивных групповых фото, которые стоит рассмотреть детально
- Как работает китайская полиция?
Новости партнёров
реклама