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Люди честно показали изнанку своих профессий

Люди честно показали изнанку своих профессий

Автор:
30 августа 2023 13:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   интересно   люди разных профессий   профессия   работа   разные профессии   фотомир   
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Многие ощущают на себе влияние рабочего дня. Сегодня мы покажем, как выглядит изнанка разных профессий, о которой обычно не рассказывают при заключении договора.

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Метки: забавно   интересно   люди разных профессий   профессия   работа   разные профессии   фотомир   
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3  комментария
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xbrat Полчаса назад
так вот что шлифовка стекловолокна делает с женской рукой ... Кошмар! ))))
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