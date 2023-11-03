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Жители Петрозаводска утром обнаружили дом весь в кровавых подтёках

Жители Петрозаводска утром обнаружили дом весь в кровавых подтёках

Автор:
03 ноября 2023 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   кровь   петрозаводск   сосули   странности   фото   
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Хэллоуин давно закончился, а в Петрозаводске текут реки крови по многоэтажке.

Жители Петрозаводска утром увидели, что дом на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя покраснел. Сосульки, фасад и дорожка рядом покрылись чем-то красным, напоминающим свежую кровь.

Некоторые жители дома изрядно перепугались, предположив, что это чья-то злая шутка. Но другие предположили, что во всём разберутся коммунальщики.

Telegram-канал Baza сообщил, что скорее всего виноват реагент, который нанесли на крышу накануне. Ночью выпал снег, покрытие крыши, которое должно спасать настил от гнили и влаги, вместе со снегом растаяло. Именно поэтому образовались багровые реки.

Жители дома уже второй звонят и пишут в управляющую компанию с просьбой исправить это безобразие.

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Метки: Россия   интересное   кровь   петрозаводск   сосули   странности   фото   
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4  комментария
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9k
krivsan Час назад
еб,,ть такие реагенты,с бодуна встал,посмотрел в окно и пипец,все в крови,неужели это я?
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Lexx Час назад
Это такой хреновый реагент или так и было задумано, что бы он смывался?
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