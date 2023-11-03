Жители Петрозаводска утром обнаружили дом весь в кровавых подтёках

Хэллоуин давно закончился, а в Петрозаводске текут реки крови по многоэтажке.
Жители Петрозаводска утром увидели, что дом на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя покраснел. Сосульки, фасад и дорожка рядом покрылись чем-то красным, напоминающим свежую кровь.
Некоторые жители дома изрядно перепугались, предположив, что это чья-то злая шутка. Но другие предположили, что во всём разберутся коммунальщики.
Telegram-канал Baza сообщил, что скорее всего виноват реагент, который нанесли на крышу накануне. Ночью выпал снег, покрытие крыши, которое должно спасать настил от гнили и влаги, вместе со снегом растаяло. Именно поэтому образовались багровые реки.
Жители дома уже второй звонят и пишут в управляющую компанию с просьбой исправить это безобразие.
Источник:
- Сын Елены Яковлевой оказался поклонником серийных убийц
- Москвич сломал своей девушке нос после неудачных оральных ласк
- Преступление и наказание: на сайте бесплатных объявлений пытаются продать долг пенсионера в 426 миллиона
- Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей
- 39-летняя дама закатила скандал в подъезде, перепугав всех соседей, после того как отказала 19-летнему партнёру в сексе
Нихера не помнит кроме того, что снял в баре бабу и пригласил продолжить у него дома....
Идет ссать мимо зеркала и видит что у него от паха до ног все в крови....
-Наверное я её убил!! Бормочет мужик.
Поднимает голову и видит что все ибло тоже в крови!!
-А потом съел!