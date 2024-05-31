Кто такие в Китае «родители с куриной кровью»

В древней антинаучной китайской традиции считалось, что человека можно сделать более крепким и энергичным, если сделать ему инъекцию куриной крови. И хотя сейчас эта теория уже давно опровергнута, старинное словосочетание накрепко засело в китайском языке.
Кто же такие «джива» или «родители с куриной кровью»
У нас и в европейских странах это скорее называют феноменом строгих азиатских родителей. Азиатские родители – это когда тебя хвалят за четверку, а у азиатского ребенка спрашивают – почему не пятерка? Кто в детстве был отличником, знает такое отношение.
Но мы с вами видим лишь верхушку чудовищного айсберга муштры ребенка в Китае у родителей с психотипом «родители с куриной кровью». То есть с китайского «da ji xue» (джива) , что буквально означает «впрыскивание куриной крови».
Подразумевается, что они сделают все, чтобы их ребенок превзошел других, даже каждый вечер ему будут ставить инъекции куриной крови.
По-другому это называют «куриное воспитание», но это не совсем то, что у нас считается матерью-наседкой, которая оберегает ребенка от всех ударов судьбы.
«Родители с куриной кровью» так хотят, чтобы их дети преуспели в жизни, что записывают их буквально на все обучающие курсы и кружки, оставляя ребенку по 5-6 часов на сон.
Позволить себе такое могут, конечно, более обеспеченные семьи среднего класса. И у них это проявляется в особо уродливых по отношению к ребенку форму. Почему?
Особенности менталитета китайских родителей
Потому что это глубоко засело в китайский менталитет, в стране даже есть пословица ««Надеюсь, что сыновья станут драконами, а дочери – фениксами». То есть ребенок должен превзойти родителя.
И если бедные должны найти хорошую работу, чтобы жить чуть богаче, то среднему классу, чтобы шагнуть вверх, нужно преодолеть невероятную конкуренцию. Тем более в последние десять лет в Китае замедлились социальные лифты, а среди молодежи почти четверть – безработные (перебиваются работой в лавках и доставках).
Есть еще чисто китайский термин - «Хайдяньская мать». Расположенный в Пекине район Хайдянь известен своими супер-мощными образовательными ресурсами. Они создают атмосферу интенсивной академической конкуренции и очень высоких ожиданий у родителей.
Насколько известно, термин появился после того, как одна из матерей из Хайдяня спросила учителя: нормально ли, что ее 4-х летний сын знает только 1500 английских слов?!
И смешно, и грустно.
Последствия такого обучения
Полное моральное опустошение среди детей и апатия. А вы что думали, они все стали главами Алиэкспресса? Для этого надо родиться Джеком Ма.
Дело в том, что при очень высокой академической загруженности у детей не остается времени на психологическое развитие. То есть они не просто не умеют строить отношения, понимать, что приносит им счастье. Они сами с собой наедине не умеют оставаться.
Они оценивают себя только по уровню оценок, а больше о себе ничего даже в анкете написать не могут. В 2016 году протестировали студентов первого курса Пекинского университета, 40% из них посчитали, что жизнь полностью бессмысленна.
Конечно, у всех в жизни есть сложности. У кого-то бедность, у кого-то чрезмерная загрузка на учебе, а потом приходится всю жизнь детские травмы и сложности преодолевать. Иронично, что травмируют детей больше всего именно те обеспеченные родители, которые как раз имеют все средства на гармоничное детство для своих детей.
Источник:
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