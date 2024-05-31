Кто такие в Китае «родители с куриной кровью»

Кто же такие «джива» или «родители с куриной кровью»

У нас и в европейских странах это скорее называют феноменом строгих азиатских родителей. Азиатские родители – это когда тебя хвалят за четверку, а у азиатского ребенка спрашивают – почему не пятерка? Кто в детстве был отличником, знает такое отношение.

Но мы с вами видим лишь верхушку чудовищного айсберга муштры ребенка в Китае у родителей с психотипом «родители с куриной кровью». То есть с китайского «da ji xue» (джива) , что буквально означает «впрыскивание куриной крови».