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Кто такие в Китае «родители с куриной кровью»

Кто такие в Китае «родители с куриной кровью»

Автор:
31 мая 2024 08:45
Метки: Китай   в мире   кровь   курица   люди   родители с куриной кровью   фото   
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В древней антинаучной китайской традиции считалось, что человека можно сделать более крепким и энергичным, если сделать ему инъекцию куриной крови. И хотя сейчас эта теория уже давно опровергнута, старинное словосочетание накрепко засело в китайском языке.

Кто же такие «джива» или «родители с куриной кровью»

У нас и в европейских странах это скорее называют феноменом строгих азиатских родителей. Азиатские родители – это когда тебя хвалят за четверку, а у азиатского ребенка спрашивают – почему не пятерка? Кто в детстве был отличником, знает такое отношение.

Но мы с вами видим лишь верхушку чудовищного айсберга муштры ребенка в Китае у родителей с психотипом «родители с куриной кровью». То есть с китайского «da ji xue» (джива) , что буквально означает «впрыскивание куриной крови».

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Подразумевается, что они сделают все, чтобы их ребенок превзошел других, даже каждый вечер ему будут ставить инъекции куриной крови.

По-другому это называют «куриное воспитание», но это не совсем то, что у нас считается матерью-наседкой, которая оберегает ребенка от всех ударов судьбы.

«Родители с куриной кровью» так хотят, чтобы их дети преуспели в жизни, что записывают их буквально на все обучающие курсы и кружки, оставляя ребенку по 5-6 часов на сон.

Позволить себе такое могут, конечно, более обеспеченные семьи среднего класса. И у них это проявляется в особо уродливых по отношению к ребенку форму. Почему?

Особенности менталитета китайских родителей

Потому что это глубоко засело в китайский менталитет, в стране даже есть пословица ««Надеюсь, что сыновья станут драконами, а дочери – фениксами». То есть ребенок должен превзойти родителя.

И если бедные должны найти хорошую работу, чтобы жить чуть богаче, то среднему классу, чтобы шагнуть вверх, нужно преодолеть невероятную конкуренцию. Тем более в последние десять лет в Китае замедлились социальные лифты, а среди молодежи почти четверть – безработные (перебиваются работой в лавках и доставках).

Есть еще чисто китайский термин - «Хайдяньская мать». Расположенный в Пекине район Хайдянь известен своими супер-мощными образовательными ресурсами. Они создают атмосферу интенсивной академической конкуренции и очень высоких ожиданий у родителей.

Насколько известно, термин появился после того, как одна из матерей из Хайдяня спросила учителя: нормально ли, что ее 4-х летний сын знает только 1500 английских слов?!

И смешно, и грустно.

Последствия такого обучения

Полное моральное опустошение среди детей и апатия. А вы что думали, они все стали главами Алиэкспресса? Для этого надо родиться Джеком Ма.

Дело в том, что при очень высокой академической загруженности у детей не остается времени на психологическое развитие. То есть они не просто не умеют строить отношения, понимать, что приносит им счастье. Они сами с собой наедине не умеют оставаться.

Они оценивают себя только по уровню оценок, а больше о себе ничего даже в анкете написать не могут. В 2016 году протестировали студентов первого курса Пекинского университета, 40% из них посчитали, что жизнь полностью бессмысленна.

Конечно, у всех в жизни есть сложности. У кого-то бедность, у кого-то чрезмерная загрузка на учебе, а потом приходится всю жизнь детские травмы и сложности преодолевать. Иронично, что травмируют детей больше всего именно те обеспеченные родители, которые как раз имеют все средства на гармоничное детство для своих детей.

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Метки: Китай   в мире   кровь   курица   люди   родители с куриной кровью   фото   
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