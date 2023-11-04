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На Сахалине воры похитили полтонны красной икры

На Сахалине воры похитили полтонны красной икры

Автор:
04 ноября 2023 14:25
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   Сахалин   воры   икра   интересное   кража   фото   
751
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Придя на утреннюю смену сотрудники завода недосчитались четырёх контейнеров.

На Сахалине работники пришли на утреннюю смену и вдруг заметили, что не хватает четырёх контейнеров с красной икрой. В контейнерах было 500 килограмм икры на сумму около 1,8 миллиона.

На следующий день воры были пойманы. Один из них оказался беженцем с Украины. Мужчина прибыл в Россию год назад, но пребывание в стране не продлил и скрывался от органов. Деликатес он украл вместе с подельником — 45-летним безработным местным жителем.

Когда воров поймали, они уже успели сбыть большую часть продукта — осталось всего 22,5 килограмма. Возбуждено уголовное дело.

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Метки: Россия   Сахалин   воры   икра   интересное   кража   фото   
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6  комментариев
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6k
Babangdida 50 минут назад
Ага, за день сбыли пол тонны икры (ну без того что оставили на закуску) и их не заметили! А тот, кто поручил им это дельце, белый и пушистый...
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14k
Александр 17 минут назад
Пропало 2 гектара элитного леса. В объяснительной 1 слово "Бобры".
Идёшь себе по лесу вдоль реки, гуляешь, свежим воздухом дышишь. А за поворотом реки хренак! Трёхэтажная бобровая плотина с вертолётной площадкой и сквером, а рядом 600-тый бобровоз в комплектации AMG припаркован.
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77k
Viktor 45 минут назад
Кто экономит на охране, тот вора кормит!
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 45 минут назад
Опять хохлы))))
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35k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Пусть подавятся
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