На Сахалине воры похитили полтонны красной икры

Придя на утреннюю смену сотрудники завода недосчитались четырёх контейнеров.
На Сахалине работники пришли на утреннюю смену и вдруг заметили, что не хватает четырёх контейнеров с красной икрой. В контейнерах было 500 килограмм икры на сумму около 1,8 миллиона.
На следующий день воры были пойманы. Один из них оказался беженцем с Украины. Мужчина прибыл в Россию год назад, но пребывание в стране не продлил и скрывался от органов. Деликатес он украл вместе с подельником — 45-летним безработным местным жителем.
Когда воров поймали, они уже успели сбыть большую часть продукта — осталось всего 22,5 килограмма. Возбуждено уголовное дело.
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Идёшь себе по лесу вдоль реки, гуляешь, свежим воздухом дышишь. А за поворотом реки хренак! Трёхэтажная бобровая плотина с вертолётной площадкой и сквером, а рядом 600-тый бобровоз в комплектации AMG припаркован.