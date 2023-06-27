Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей

44-летний россиянин потерял мать и впал в отчаяние. Мужчина понял, что ни разу не видел в жизни море и реши отправиться туда пешком. "Достучаться до небес" Томаса Яна по-русски.
Владислав живёт в Петрозаводске, ему 44 года. Мужчина потерял мать и спал в отчаяние. Ему казалось, что жизнь больше не имеет смысла. Владиславу пришла в голову мысль — дойти пешком до Сочи, увидеть море и умереть. К слову, от Петрозаводска до Сочи 2600 километров.
На 1300 километре пути, в Брянске, Владиславу стало плохо. Попав в больницу, мужчина передумал сводить счёты с жизнью. Он чудом избежал смерти и больше с ней встречаться не намерен. Но вот увидеть море всё ещё хочет. Сейчас Владислав продолжает путь, но уже не так быстро. Очевидных перспектив после финиша пока не видит. Но чётко намерен дойти до побережья, увидеть волну, а там — как пойдёт, сообщает Mash.
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И всё?
В 44 года свою семью создать, дети, обучить их, воспитать, достойно обеспечить, чтобы у них мечты были побольше и позначимее, не?
Ну или к психиатру, на колёса до конца жизни