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Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей

Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей

Автор:
27 июня 2023 12:56
Сообщество : Истории
Метки: Россия   Сочи   грусть   интересное   история   море   петрозаводск   фото   
816
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44-летний россиянин потерял мать и впал в отчаяние. Мужчина понял, что ни разу не видел в жизни море и реши отправиться туда пешком. "Достучаться до небес" Томаса Яна по-русски.

Владислав живёт в Петрозаводске, ему 44 года. Мужчина потерял мать и спал в отчаяние. Ему казалось, что жизнь больше не имеет смысла. Владиславу пришла в голову мысль — дойти пешком до Сочи, увидеть море и умереть. К слову, от Петрозаводска до Сочи 2600 километров.

На 1300 километре пути, в Брянске, Владиславу стало плохо. Попав в больницу, мужчина передумал сводить счёты с жизнью. Он чудом избежал смерти и больше с ней встречаться не намерен. Но вот увидеть море всё ещё хочет. Сейчас Владислав продолжает путь, но уже не так быстро. Очевидных перспектив после финиша пока не видит. Но чётко намерен дойти до побережья, увидеть волну, а там — как пойдёт, сообщает Mash.

Источник:

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Метки: Россия   Сочи   грусть   интересное   история   море   петрозаводск   фото   
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5  комментариев
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Едондер пуп Полчаса назад
Там и поближе море есть. Даже 2 моря!
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984
surgy 11 минут назад
Какие то мелкие у людей мечты - море увидеть
И всё?
В 44 года свою семью создать, дети, обучить их, воспитать, достойно обеспечить, чтобы у них мечты были побольше и позначимее, не?
Ну или к психиатру, на колёса до конца жизни
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5k
satra 21 минуту назад
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