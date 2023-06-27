Житель Петрозаводска решил дойти пешком до моря после потери родителей

На 1300 километре пути, в Брянске, Владиславу стало плохо. Попав в больницу, мужчина передумал сводить счёты с жизнью. Он чудом избежал смерти и больше с ней встречаться не намерен. Но вот увидеть море всё ещё хочет. Сейчас Владислав продолжает путь, но уже не так быстро. Очевидных перспектив после финиша пока не видит. Но чётко намерен дойти до побережья, увидеть волну, а там — как пойдёт, сообщает Mash.