«Демографическая ситуация требует срочных мер»: в России предложили ввести отцовский капитал в один миллион рублей

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ заявила, что ситуация в России непростая. Это касается убыли населения и если она сохранится на текущем уровне, то к 2030 году государство потеряет более 6 миллионов человек. И их нельзя заместить миграционным притоком.

В Общественной палате предлагают стимулировать рождаемость с помощью «отцовского капитала», он будет начисляться за рождение или усыновление третьего и последующего детей. Сумма - 1 миллион рублей.