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«Демографическая ситуация требует срочных мер»: в России предложили ввести отцовский капитал в один миллион рублей

«Демографическая ситуация требует срочных мер»: в России предложили ввести отцовский капитал в один миллион рублей

Автор:
02 ноября 2023 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: выплаты   демография   многодетная семья   общественная палата   отцовский капитал   рождаемость   смертность   
2319
3

Он будет действовать наравне с материнским. Но есть нюанс.

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ заявила, что ситуация в России непростая. Это касается убыли населения и если она сохранится на текущем уровне, то к 2030 году государство потеряет более 6 миллионов человек. И их нельзя заместить миграционным притоком.

В Общественной палате предлагают стимулировать рождаемость с помощью «отцовского капитала», он будет начисляться за рождение или усыновление третьего и последующего детей. Сумма - 1 миллион рублей.

Как сообщил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко:

Мы предлагаем многодетный или отцовский капитал, который предоставляется при рождении третьего ребенка. Он может предоставляться один раз. Не увеличивать еще материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату.

Но в целом, он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным.

Также в ОП предложили разрешить использовать маткапитал для приобретения семейного автомобиля или на коммерческий найм жилья. Но помогут ли эти меры, как и «отцовский капитал» - пока большой вопрос.

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Метки: выплаты   демография   многодетная семья   общественная палата   отцовский капитал   рождаемость   смертность   
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48  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Ну что вы! Отцовской зарплаты в 17500р., уже достаточно!
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3k
VPJ 4 минуты назад
Щасссс с заготовками в виде двух бачат и живота на седьмом месяце, подтянутся "россияне". Которые только джяляб котак понимают.
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6k
Ноутбуки Накомоде 4 минуты назад
Одни типа обеспокоены демографической ситуацией, а государство уже угробило на сво несколько сотен тысяч генофонда страны. Биполярочка какая-то.
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1k
Медведь Кустовой 7 минут назад
Никакие капиталы не помогут, пока однокомнатная квартира будет стоить 5 млн, 3х комнатная 10млн. Даже при средней зарплате в нашем крае в 75 тыс/мес (а мы-то знаем, что эта сумма сильно завышена из-за топ менеджеров некоторых предприятий), купить квартиру среднестатистической семье просто невозможно. Именно по этой причине люди не хотят размножаться, ибо элементарно - негде жить..
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7k
Нестерин Сергей 15 минут назад
Хм... тут "хорошая" новость промелькнула, что собираются повысить тарифы на электричество для граждан, слегка снизив их для предприятий. А повышать будут по общему расходу эл. энергии в регионе. Т. е. завод какой повысит расход, а платить будем мы в складчину. И тут раз, ОТЦОВСКИЙ КАПИТАЛ. Вот и компенсация подъехала.
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2k
CynepCTepBa Полчаса назад
Капитал вещь не лишняя, но ее надо применять с умом. Нужно увеличить сумму в несколько раз и выплачивать ее только людям живущим в проблемных регионах, где устойчивая убыль населения за рождение 3го и более детей и чтобы семьи имели собственность и определенный срок проживания там.
Выплачивать эти маткапиталы благополучным семьям живущим в южной части нашей страны никакого смысла нет, там и так без капитала все хорошо с рождаемостью
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340
Виталий Понаморев Полчаса назад
мигранты вам спасибо скажут! Если примут то они сюда точно всем аулом приедут.
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7k
Slowly Полчаса назад
И чё? Теперь всё говно оторвётся от бухла и клея, и дружно займётся тем, чём оно и занималось с бухлом и клеем. Еее*ать решение.
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14k
Antique computer Полчаса назад
Пока у людей детородного возраста в голове будет такое говно, как "на ребенка надо много денег", ничего не поменяется.
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2k
Жирный бот 42 минуты назад
не поможет это.. Отсутствие жилья у молодых и бесплатной качественной медицины, это основное... Ну сейчас еще СВО, как вишенка на торте.. Все молодые на стреме и рождение детей на паузу взяли.
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11k
GRuslan 48 минут назад
Дайте мужчине возможность зарабатывать и содержать семью (существенно поднять ЗП) , прекратите вдалбливать бабам что они багини и достойны только шейхов и демография восстановится без ваших подачек.
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11k
Летучий Мыш 52 минуты назад
Эх, сейчас мужички с лисапедами поднимут бабок
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5k
Alex 56 минут назад
Чурки и цыгане уже руки потирают.
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
Демографическая ситуация требует срочных мер
------
Думал ещё хотят пару мильонов гастарбайтеров завести.Что в принципе и делают.
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1k
Просто чувак в интернете Час назад
Без жилья, бесплатной КАЧЕСТВЕННОЙ и РАБОТАЮЩЕЙ медицины, нормальных зарплат и условий труда и социальных гарантий, без твердой уверенности в завтрашнем дне - почему же это люди не хотят рожаааать??? Ой не поняяятно. Давайте им подачку кинем еще одну и пусть нам рабов рожают. Продолжайте в том же духе, длите когда экономика нахрен схлопнется.
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3
Карандаш 2 часа назад
блин, фсё просто: сделайте выплаты от государства на каждого ребенка, до 18 летия, такие же, как алименты, и расчет сделать из оф. з.п. мужа и жены.
- налоговая офигеет от желающих выйти из тени;
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
почему эти инициаторы никак не поймут, что для рождения детей СНАЧАЛА нужно иметь жилье, почему не думают об одиноких людях, они потому и одиноки что жить негде?
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3
Карандаш Дмитрий 46 минут назад
на удаленке, норм варик. У меня знакомая психолог под Челябинском в каком то городке живет, а в соц. сетях пишет, что Москва и гребет онлайн консультации по московским ценам.
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3k
* You All 2 часа назад
смешно...миллион. ни о чём,за пару лет с рождения больше уйдёт. а ещё до 18 лет растить+образование и т.д. только последний идиот поведётся на это
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58
uid-tfwhppoz * You All Час назад
хз как ты считал.
на ребенка уходит вовсе не так много.
другое дело, что если ты молодая семья. и съемная квартира, такая себе работа, кредиты... тут конечно - мама уходит в декрет, семья сразу уходит в лютую нищету.
уверенности в завтрашнем дне не просто нет. наоборот, есть уверенность, что завтра будет сильно хуже.
как сейчас 23-27лет родители, могут рожать ребенка? или второго?
завтра на СВО папку заберут и что?
за жилье - капиталисты взвинчивают ценники в разы, банкиры дерут три квартиры с ипотечного займа. ну это вообще недоступно для молодых.
рожают или мигранты, или те, у кого от родителей мощная материальная база. и жилье, и теплое рабочее место. все остальные - затягивают пояса. и вместо ребенка заводят собаку. или кошку.

вот и эта новость.
ну дадут молодым по млн рублей. это ведь как мат.капитал. сразу же ценники на жилье, поднимутся ровно на эту сумму.
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725
thrashbox 2 часа назад
И получим гетто с тысячами безработных, зато многодетных.
Как в Европе и США.
Зачем ?
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141
iskra thrashbox 2 часа назад
В России сейчас безработица на нулевом уровне. На некоторых предприятиях нехватка персонала до 40 процентов. И непохоже,что будут рожать больше,если подкинут миллион на 5 человек..
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252
Александр Шевченко thrashbox 9 минут назад
300000 в год
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August

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