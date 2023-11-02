«Демографическая ситуация требует срочных мер»: в России предложили ввести отцовский капитал в один миллион рублей

Он будет действовать наравне с материнским. Но есть нюанс.
Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (ОП) РФ заявила, что ситуация в России непростая. Это касается убыли населения и если она сохранится на текущем уровне, то к 2030 году государство потеряет более 6 миллионов человек. И их нельзя заместить миграционным притоком.
В Общественной палате предлагают стимулировать рождаемость с помощью «отцовского капитала», он будет начисляться за рождение или усыновление третьего и последующего детей. Сумма - 1 миллион рублей.
Как сообщил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко:
Мы предлагаем многодетный или отцовский капитал, который предоставляется при рождении третьего ребенка. Он может предоставляться один раз. Не увеличивать еще материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату.
Но в целом, он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным.
Также в ОП предложили разрешить использовать маткапитал для приобретения семейного автомобиля или на коммерческий найм жилья. Но помогут ли эти меры, как и «отцовский капитал» - пока большой вопрос.
Источник:
- Отцовский капитал могут ввести по аналогии с материнским
- Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
- Китайская компания попросила сотрудниц «беременеть по очереди», чтобы не портить отчётность
- Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей
- В Госдуме предложили рожать первых детей в 20 лет
Выплачивать эти маткапиталы благополучным семьям живущим в южной части нашей страны никакого смысла нет, там и так без капитала все хорошо с рождаемостью
------
Думал ещё хотят пару мильонов гастарбайтеров завести.Что в принципе и делают.
Только не надо сказок, что контрацепции тогда не было. Современной - да, не было, но была другая.
В головах у людей было совсем другое.
А сейчас - Население охватила эпидемия приобретательства, карьеризм, "чайлдфри"... Жизнь в ЛИЧНОЕ удовольствие - новые веяния либерастов и Запада. Вот ЭТО дает снижение демографии.
Сейчас нет такой необходимости и по-этому норма детей 1-2 сейчас. Но без благоприятных условий , естественно народ размножаться не хочет.
- налоговая офигеет от желающих выйти из тени;
А что касается траты этого миллиона в режиме капитала, то можно даже жильё какое ребёнку купить. Чтобы при создании семьи, у него крыша над головой была. В наших краях, за миллион, можно дом купить в котором газ и вода будет, и ремонт возможно недорого обойдётся.
А на образование + жильё, этого всё равно не хватит.
Если-бы детей заводили только исходя из своего благосостояния, то вымерли-бы уже давно!
на ребенка уходит вовсе не так много.
другое дело, что если ты молодая семья. и съемная квартира, такая себе работа, кредиты... тут конечно - мама уходит в декрет, семья сразу уходит в лютую нищету.
уверенности в завтрашнем дне не просто нет. наоборот, есть уверенность, что завтра будет сильно хуже.
как сейчас 23-27лет родители, могут рожать ребенка? или второго?
завтра на СВО папку заберут и что?
за жилье - капиталисты взвинчивают ценники в разы, банкиры дерут три квартиры с ипотечного займа. ну это вообще недоступно для молодых.
рожают или мигранты, или те, у кого от родителей мощная материальная база. и жилье, и теплое рабочее место. все остальные - затягивают пояса. и вместо ребенка заводят собаку. или кошку.
вот и эта новость.
ну дадут молодым по млн рублей. это ведь как мат.капитал. сразу же ценники на жилье, поднимутся ровно на эту сумму.
Как в Европе и США.
Зачем ?
А то я уже второй год эти прохладнейшие сказания вижу, мол на 300 000 (!!!!) никто не идёт !!! А начинаешь выяснять - так не на 300, а на 30 тыщ (плюс доплаты, которые может быть когда-нибудь будут или нет), не в нормально оборудованный цех - а в продуваемый всеми ветрами сарай, в коллектив алкашей (которым больше идти некуда) и так далее.
Нет уж! Хотели невидимую руку рынка - вот она вам.
Работает это в обе стороны, а не только в пользу работодателей.