Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей

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Таким образом власти запускают программу по остановке старения населения и сокращения рождаемости.
В 1979 году в Китае, в рамках борьбы с перенаселением, была введена политика ограничения рождаемости. Семьям запрещали иметь более одного ребенка. Политикой кнута и скудного пряника в КНР надеялись к 2000 году сохранить население на уровне 1,2 млрд человек. Для этого велась пропаганда поздних родов, вводилась система штрафов и поощрений, в исключительных случаях для ослушавшихся (двух детей разрешалось иметь сельским жителям и национальным меньшинствам, если первенцем была девочка) применялась принудительная стерилизация.
В результате этих ограничительных мер количество детей, рожденных одной женщиной, по стране в среднем заметно снизилось. Более того, в 2000-е годы жесткий контроль за рождаемостью был несколько ослаблен.
В 2007 году родители, которые сами были единственными детьми в сеьмях, получили разрешение на второго ребенка. Сельским жителям из разряда нацменьшинств позволили иметь уже трех детей, а для народностей численностью меньше 100 тысяч человек и вовсе были сняты все ограничения.
В 2007 году родители, которые сами были единственными детьми в сеьмях, получили разрешение на второго ребенка. Сельским жителям из разряда нацменьшинств позволили иметь уже трех детей, а для народностей численностью меньше 100 тысяч человек и вовсе были сняты все ограничения.
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В 2013 году Национальная комиссия по здоровью и планированию семьи отметила, что наряду с положительными результатами кампания по снижению деторождения имеет и негативные последствия, т.к. количество трудоспособного населения в Китае неуклонно снижается, и, несмотря на дальнейшее смягчение мер регулирования прироста населения, молодые китайцы неохотно становятся родителями. В 2016 году политика "Одна семья - один ребенок" была отменена для всех китайцев без исключения. Парам разрешили иметь двух детей. Однако всплеск рождаемости после этих новых мер был крайне невелик, и существенных изменений в демографии пока нет.
Помимо уменьшения рождаемости в семьях, в Китае растет количество разводов - это обстоятельство также вносит существенный вклад в демографический кризис. Власти страны считают нынешние показатели деторождения угрожающими в долговременной перспективе, потому во время очередного заседания политбюро коммунистической партии Китая 31 мая принято решение разрешить семьям заводить уже не двух, а трех детей. Председатель КНР Си Цзиньпин заметил, что будут предприняты меры поддержки, которые смогут улучшить структуру населения страны и преодолеть старение населения.
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Метки: демография дети китай политика рождаемость семья
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P.s.. каждое упоминание о Нью-Йорке называет у фишкинских идиотов приступы ярости и куча минусов Сразу говорю: как-то пофиг)))) Единственное что вопросы идиотские, которые вы задаете остаются без ответов из отрицательной кармы ими же созданной
Итак, во-первых. Билл Гейтс не говорил о сокращении населения на 10-15 процентов. Он говорил о сокращении прироста. Проще говоря, вот как переводится процитированный отрывок (это официальный перевод в субтитрах TED2010):
Давайте взглянем. Первый сомножитель - население. Сегодня в мире - 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов, но это все равно прирост на примерно 1,3 миллиарда.
Но почему люди будут меньше размножаться, если фонд Гейтса вложит деньги в создание новых вакцин (в 2010 году он выделяет на эти цели 10 миллиардов долларов)? Чтобы это объяснить, нужна еще одна минутка. В Нигере ежегодно рождается 52 ребенка на 1000 жителей. В Уганде - 47. В Мали - 46. Для сравнения, в России рождается 11 детей на тысячу граждан, в США - чуть меньше 14-ти.
Если бы все нигерийские дети выживали, самым густонаселенным местом на Земле стала бы Африка, а вовсе не Азия. Этого не происходит, потому что в возрасте до одного года в среднем умирает 117 маленьких нигерийцев из тысячи новорожденных. В США - лишь шесть. В России - десять-одиннадцать.
Дети умирают, потому что им никто не сделал прививки. Они заболевают, но их некому лечить. Им нужен уход, но у родителей нет на это денег. Когда каждый девятый ребенок умирает в течение года после рождения, это следует компенсировать. История человечества знает два способа такой компенсации. Во-первых, радикально повысить уровень здравоохранения в стране. Во-вторых, нарожать новых детей.
Нигерия и множество других стран, таких как Ангола (180 случаев смерти на тысячу новорожденных), Афганистан (153), Либерия (138) - находятся в такой глубокой бездне, что предпочитают второй способ первому, удивляя сытых блогеров взрывной рождаемостью.
Большое число детей в нищих семьях всегда было загадкой для детей из богатых семей. Откровением обычно становится и вывод о том, что с повышением уровня жизни среднее число детей на семью падает.
Билл Гейтс имел в виду очень простую вещь. Даже если мы будем инвестировать в здоровье жителей беднейших стран миллиарды долларов вплоть до 2050 года, смертность и стимулируемая ею лихорадочная рождаемость снизятся несильно. Даже если в распоряжении врачей будут новые вакцины, с помощью которых можно будет спасти миллионы детей. Даже если жители нищих государств научатся планированию семьи и попробуют обеспечить будущее своих потомков.
Никто никого не приучал.
Нормальная тенденция для развивающихся стран.
Люди больше зарабатывают, больше живут для себя. Все эти ограничения давно неактуальны, прогресс общества сам привел к снижению рождаемости.
Через 20 лет они захватят всё,если уже не захватили)))