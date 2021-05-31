Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей

В результате этих ограничительных мер количество детей, рожденных одной женщиной, по стране в среднем заметно снизилось. Более того, в 2000-е годы жесткий контроль за рождаемостью был несколько ослаблен.



В 2007 году родители, которые сами были единственными детьми в сеьмях, получили разрешение на второго ребенка. Сельским жителям из разряда нацменьшинств позволили иметь уже трех детей, а для народностей численностью меньше 100 тысяч человек и вовсе были сняты все ограничения.