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Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей

Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей (5 фото)

Автор:
31 мая 2021 16:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: демография   дети   китай   политика   рождаемость   семья   
1800
5
Таким образом власти запускают программу по остановке старения населения и сокращения рождаемости.
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Метки: демография   дети   китай   политика   рождаемость   семья   
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25  комментариев
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−32
vova old 2 часа назад
Я живу в таком районе Нью-Йорка где есть ли у человека всего 8 детей это считается малодетная семьёй и его все жалеют и ничего
P.s.. каждое упоминание о Нью-Йорке называет у фишкинских идиотов приступы ярости и куча минусов Сразу говорю: как-то пофиг)))) Единственное что вопросы идиотские, которые вы задаете остаются без ответов из отрицательной кармы ими же созданной
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11k
Великий Кормчий 39 минут назад
Как тараканы. Жесть.
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10k
zlopisec 56 минут назад
С детства мечтал, чтобы Индия и Китай устроили войну врукопашную....
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3k
Пополь Вух Час назад
Как тебе такое Билл Гейтц?

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9k
Василенко Татьяна Час назад
Эта нация о презервативах вообще не в курсе что ли?
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28
Станислав Александров Час назад
Армия нужна значит.
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784
KevinSmith Час назад
Теперь всякое море станет желтым

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−20
Лучший Друг 2 часа назад
Сначала воробьёв всех извели, потом пришлось срочно завозить. Теперь та же тема с детьми....
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125
wr2x2 2 часа назад
снижение рождаемости и разрушение института семьи - это всё плоды капитализма
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479
Игорь Меншиков 2 часа назад
Прав комментатор твитера, зато в сибири их докуя, на теплицах пашут, и китаянки там не такие как с обложки журналов, побоишься подойти, а не то чтобы детей делать, ну если только мешок на голову))))
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1k
elf3399 3 часа назад
Рабочая сила подорожала, зашуршали. Разрешили, если не поможет, заставлять начнут.
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−6
不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 3 часа назад
готов размножится,но мне девки не дают (
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479
Игорь Меншиков 不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 2 часа назад
Даже китаянки??
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2k
Sergei Ogarkov 3 часа назад
У них сейчас капитализм, особо никто не горит желанием вешать себе финансовую обузу на 18 лет не зная что будет завтра.
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1k
Tiana 3 часа назад
Щас! Разрешили они))) Так все и побежали. Несколько десятков лет приучали людей жить для себя, а теперь они все бросят и начнут рожать? С какой радости? У них еще и перекос всторону мальчиков. Избалованные вниманием девушки будут парится и тройню тянуть? Поезд ушел, имхо
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2k
* You All 3 часа назад
кидайте ядерную,пока не поздно
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3k
Борис Карабанов 3 часа назад
Владельцы дальневосточных гектаров родятся. Своих не больно-то нашлось
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9k
Star Link 3 часа назад
Радость то какая...
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428
С того Берега моря 3 часа назад
Писта миру!
Через 20 лет они захватят всё,если уже не захватили)))
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