В Госдуме предложили рожать первых детей в 20 лет

Часики-то тикают. Что значит «нет условий»? Дал Бог зайку, даст и лужайку!
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с дельным советом. Она считает, что для улучшения демографической ситуации в стране семьи должны заводить первых детей, когда маме примерно лет 20. Именно тогда, по статистике, в семье создаются условия для трех или даже четырех детей.
Для справки: Кузнецовой 41 год, замужем за священником и является мамой 7 детей.
В Сети мнения, как обычно, разделились, кто-то согласился, что рожать нужно в 20, ну а кто-то задался вопросом, в какой момент маме нужно получать образование и заботится о будущем.
Друзья, а как вы считаете?
Источник:
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Но есть ли условия, чтобы сейчас барышни рожали в 20? Само собой нет, это огромная проблема и решать ее должно именно государство.
Тут одно из двух. Либо в думе идиот на идиоте, либо блохеры дебилы.
Предлагаю составить график.
Так... Что думать, куда ездить и что говорить, они уже решили. Теперь вот до того, кому и во сколько рожать добрались...
Ну, теперь, в обязательном порядке, необходимо издать указ о том, во сколько посещать сортир, с какой ноги начинать движение, кому можно улыбаться, а кому нет... И конечно же перед кем приседать и делать два раза "ку"...
Что сейчас намедвепутили? Школа в 18-19 лет, далее плюс пять учëба, далее попытка первой з/п, итого в 28-30 готовность.
У вас там в Думе раздвоение чтоль?! Это вы, ляди, создаëте УСЛОВИЯ, дальше народ и без ваших соплей разберëтся.
Идиоты конченные.
Почему никто не выдвигает например ввести всеобщее обрезание для мужчин - меньше рисков инфекций же? А давайте введем квоты на высшее образование для мужчин, примерно 20-30% от всех мест, а то рабочих в стране значительно не хватает, а они все учиться хотят. Нефиг, ПТУ и хватит, и сразу в 20 и женить , принудительно, пусть семью кормит!
Какие ещё идеи?
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Ты, мелкое чмошное двуличие, думай о своей стране. Россия как нибудь без тебя обойдется.
Как же хорошо, что этого дерьма в России нет и можно спокойно призывать рожать в 20 лет, не вызывая при этом у граждан чувства, что они живут в каком-то паноптикуме
Ты еще разок перечитай и подумай головушкой, прежде чем меня обвинять во вранье.
Я про бомжей не писал ни слова.
Или, че, если тебе жилье от Государства не дали, то и жить по-твоему негде?
Что за логика идиотская?
Или, как обычно п@здишь, как дышишь?
Ну подумай хоть немного.
Даю подсказку - квартиры родителей, собственноручно построенные дома, общежития (это такие комнатки, которая тебе не принадлежит).
Строительные вагончики, именуемые на северах бАлками.
А вот если тебе ОЧЕНЬ повезет, то может быть, когда-нибудь, подмазав кого надо или лизнув где необходимо, ты получишь свой угол, годам к 50
Если твоя цель, состояться в финансовом плане, купить квартиру (желательно не в ипотеку), а потом, возможно, когда-нибудь, заниматься рождением детей, то не надо пенять на других, когда ты в своей квартире и со счетом в банке, окажешься у разбитого корыта бездетности.
А то все очень сильно расстраиваются, что мы вымираем, но, почему-то эту проблему должны решать не сами расстраивающиеся, а другие люди.
Перекос, однако!
Скорее всего ничего.
Но я говорил не об этом.
Мне плевать на речи этих бездельников.
Хочу я заводить детей, или не хочу, решаю только я и моя супруга.
А именно о нежелании заводить детей я и говорил.
Бестолковые инфантильные эгоисты, просто ищут повод прикрыться вот такими популистскими речами, подспудно крича «как мы будем размножаться, если у меня нет отдельного жилья»
ЗЫ. Если чо, я не про тебя
Приоритеты всегда одни!
Тот, кто хочет семью и детей, будет идти к этой цели.
Тот кто хочет шмоток и цацек, будет идти в другую сторону.
По поводу возможностей соглашусь!
Сейчас возможностей даже больше, чем было во времена моей молодости.
Остальное, это шелуха жизни и отговорки.
Боязнь ответственности и эгоизм.
Ща нагребу минусов от инфантилов и тех, кто очень дорожит своим комфортом!
Мне вот интересно знать, а как вас самих рожали?
Вы все выросли во дворцах и 5-ти комнатных квартирах?
Наши родители жили порой в жутких условиях и рожали детей и не по одному.
Я, конечно тоже всеми руками ЗА ипотеку под 2%, но вот в это инфантильное нытьё про то, что «не можем рожать, поскольку негде жить», не верю ни на йоту!
Это просто отговорки инфантильных эгоистов
Серьезно?
Сотни мало?
Существует еще аренда.
В Европе и США вон народ всю жизнь живет в ренте и ничего, размножаются же
Цена не изменилась.
Что касается остального, с какого перепугу ты решил, что в обязательном порядке должен себе купить жилье, в ближайшее время после окончания института?
Я, когда учился, даже в мыслях представить не мог, что куплю себе хату.
А когда купили, то жили на одну мою зарплату и я пытался найти место где побольше платят.
И никаких маткапиталов в помине не было.
И ни от кого я ничего не ждал.
А теперь только и слышу «как же мы без собственного жилья»?
Хочется спросить - а вы сами, что сделали для этого?