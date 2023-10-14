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В Госдуме предложили рожать первых детей в 20 лет

В Госдуме предложили рожать первых детей в 20 лет

Автор:
14 октября 2023 08:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Кузнецова   дети   многодетная семья   семья   
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Часики-то тикают. Что значит «нет условий»? Дал Бог зайку, даст и лужайку!

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выступила с дельным советом. Она считает, что для улучшения демографической ситуации в стране семьи должны заводить первых детей, когда маме примерно лет 20. Именно тогда, по статистике, в семье создаются условия для трех или даже четырех детей.


Для справки: Кузнецовой 41 год, замужем за священником и является мамой 7 детей.


В Сети мнения, как обычно, разделились, кто-то согласился, что рожать нужно в 20, ну а кто-то задался вопросом, в какой момент маме нужно получать образование и заботится о будущем.

Друзья, а как вы считаете?

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Метки: Видео   Госдума   Кузнецова   дети   многодетная семья   семья   
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68  комментариев
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2k
Жирный бот 2 часа назад
Х. З как при таких ценах на недвижимость и ставке, молодым покупать жилье.. Пока выплатят, уже возраст и дай Бог одного заведут
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241
Eric Cartman 3 минуты назад
С точки зрения биологических принципов, на которых построено женское тело - 20 лет идеальный возраст для первой беременности. Куча проблем со здоровьем у многих современных детей идет от матерей, которые родили уже лет в 35-40 впервые, зачастую после нескольких абортов. Это и аутизмы и прочие гадости, подаренные ими своим детям навсегда.
Но есть ли условия, чтобы сейчас барышни рожали в 20? Само собой нет, это огромная проблема и решать ее должно именно государство.
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4k
вася васильев 7 минут назад
Казалось, дно уже пробито, но снизу постучали...
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6k
Leo Sun 7 минут назад
Ну так "государство вас рожать не просило" или "семьи должны заводить первых детей, когда маме примерно лет 20"? Вы уж там между собой сначала определитесь, а мы как-нибудь сами будем решать, когда рожать и сколько.
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1k
K_II_T 10 минут назад
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16k
ss 14 минут назад
Ой @ля!... Я с такого просто [мат]ваю!

Тут одно из двух. Либо в думе идиот на идиоте, либо блохеры дебилы.

Предлагаю составить график.
Так... Что думать, куда ездить и что говорить, они уже решили. Теперь вот до того, кому и во сколько рожать добрались...
Ну, теперь, в обязательном порядке, необходимо издать указ о том, во сколько посещать сортир, с какой ноги начинать движение, кому можно улыбаться, а кому нет... И конечно же перед кем приседать и делать два раза "ку"...
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1k
Pinhead 14 минут назад
А смысл? Все идет к концу света.
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3k
Aristarx 18 минут назад
Система государственная, намного глубже. Это система подготовки человека к самостоятельной жизни. В СССР мужчина был готов к самостоятельной жизни - читай созданию семьи и принятию на себя ответственности, в 20 лет, девушки в 18-19. Т.е. это служба в СА, гарантированно предоставляемое семье с ребëнком жильë, даже если общага, и т.д. Школу заканчивали в 16-17 лет, далее армия после 2 курса, или если СПУ, ещë проще.
Что сейчас намедвепутили? Школа в 18-19 лет, далее плюс пять учëба, далее попытка первой з/п, итого в 28-30 готовность.
У вас там в Думе раздвоение чтоль?! Это вы, ляди, создаëте УСЛОВИЯ, дальше народ и без ваших соплей разберëтся.
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62k
Андрей 19 минут назад
Так она про девушку говорила, а не про мужчину. Вывод - выходить замуж надо за 30летнего и никаких проблем ни с взносом за ипотеку, ни с материальным состоянием не будет )
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3k
* You All 20 минут назад
а вот пусть сначала свалит с госкормушки и попробует пожить с обычной зарплатой,посмотрим как она запоёт
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22k
Mike Miller 24 минуты назад
В 20 лет....а пенсионный возраст бабушкам подняли до 60. И как рожать? Маме на работу не выходить вообще? Окончила школу - и рожай! Ни профессии, ни будущего, если что с мужем случится.
Идиоты конченные.
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1k
Nick Полчаса назад
Начались лихорадочные попытки спасти народ от исчезновения.
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3k
portroy Полчаса назад
Граждане ничего думе или "стране" не должны, ИМХО. Это депутаты много чего должны гражданам, но ничего не делают, а только лезут не в свое дело.
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61k
pynh Полчаса назад
Вас же не просили рожать
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11k
Dmitry Полчаса назад
Очередное подтверждение того что те кто сидят в думе, даже на прогулку в реальный мир не ходят.
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3k
Autumn2015 36 минут назад
А мне вот интересно - почему в этой стране ЗА женщин постоянно кто-то что-то пытается решать, то аборты запретить проталкивают, то образование ограничить, теперь вот рожать заставить?
Почему никто не выдвигает например ввести всеобщее обрезание для мужчин - меньше рисков инфекций же? А давайте введем квоты на высшее образование для мужчин, примерно 20-30% от всех мест, а то рабочих в стране значительно не хватает, а они все учиться хотят. Нефиг, ПТУ и хватит, и сразу в 20 и женить , принудительно, пусть семью кормит!
Какие ещё идеи?
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10k
The Dude 36 минут назад
Как же замечательно, что величайшие умы из госдумы, которые получают зарплату с наших налогов, додумались перед таким мудрым решением создать в стране условия стабильности и государственной поддержки, чтобы молодые люди решались рожать в 20 лет и не боялись, что очередной главный манагер, засидевшийся на троне, утроит террор, объявит войну, или поставит во главу дотационного региона потомственного террориста, который будет плевать на остатки работающих законов и утраивать феодально-бандитский беспредел.
Как же хорошо, что этого дерьма в России нет и можно спокойно призывать рожать в 20 лет, не вызывая при этом у граждан чувства, что они живут в каком-то паноптикуме
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15k
Типа граф 39 минут назад
Очередная Яжемать , которая думает что всё лучше всех знает .
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30k
Григорий 48 минут назад
В СССР было жилье от государства, было гарантированное право на труд, пенсия в 55 у женщин, бесплатные ВУЗы, отпуск и разные профилактории от предприятия, Артеки-детские лагеря. Дети хотели быть как Джанибеков и летать к звездам. Демография перла всем на зависть, и это был не бесконтрольный рост нищих как в Индии, а вполне себе цивилизованное общество. Что может сейчас предложить дама Единоросс в качестве альтернативы?
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56k
zloykoyot Час назад
Ну, с одной стороны можно сказать, что рожать первенца в 20 с точки зрения биологии гораздо лучше чем в 35. И что раньше вон люди в бараках/коммуналках/избах по пять человек жили и ничего, рожали. С другой стороны тогда - это не сейчас. Ещё раньше и в пещерах/землянках рожали, что с того? Тогда если ребятёнок с голой попой и босиком до трёх лет бегает тоже в норме было. Сравнивать времена вообще дело неблагодарное. Может быть некоторые девушки и готовы родить в 20 и даже не особо требовательны к жизненным благам. Но. Даже если ей не нужны порши/айфоны/диоры, молодым нужен какой-никакой, а свой угол. Жить с тёщей так себе удовольствие в большинстве случаев, это на личном опыте проверено. Со свекровью, думаю, не лучше. Тогда молодым хотя-бы комнату в общаге выделяли, сейчас - либо ипотека/съём жилья, либо надеяться что какой-нибудь родственник в мир иной отойдёт. У мужа должна быть нормально оплачиваемая работа, если он, конечно, не бездельник и голова с руками на месте. Под нормально оплачиваемой я имею в виду не 100500 тыщ каждому с возможностью отдыхать в турциях/египтах, а чтобы на троих хватало раз уж разговор про молодые семьи пошёл. И желательно не только на макарошки. Нужно быть объективным, тогда, хоть и по распределению, а выпускник ВУЗа/техникума был гарантированно обеспечен работой, сейчас все ищут сами. Где молодому мужу такую зарплату найти года в 23-24? Я понимаю, мамы/папы могут помочь, но не у всех такая возможность есть.
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15k
GROMOZEKA Час назад
Ну, понеслася!
Ща нагребу минусов от инфантилов и тех, кто очень дорожит своим комфортом!
Мне вот интересно знать, а как вас самих рожали?
Вы все выросли во дворцах и 5-ти комнатных квартирах?
Наши родители жили порой в жутких условиях и рожали детей и не по одному.
Я, конечно тоже всеми руками ЗА ипотеку под 2%, но вот в это инфантильное нытьё про то, что «не можем рожать, поскольку негде жить», не верю ни на йоту!
Это просто отговорки инфантильных эгоистов
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