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Отцовский капитал могут ввести по аналогии с материнским

Отцовский капитал могут ввести по аналогии с материнским

Автор:
27 мая 2023 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   демография   деньги   дети   отцовский капитал   семья   
1036
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Над увеличением рождаемости власти бьются уже не первый год, и материнский капитал поднимают, и единое детское пособие ввели, но многодетных семей ситуация с демографией в стране пока не очень.

В этот раз с предложением дать денег не матерям, а именно отцам выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его версии, денежная стимуляция привлечет большое количество мужчин именно в официальные браки.


По задумке парламентария единовременное пособие в размере 500 000 рублей будет выдаваться мужчинам, официально состоящим в браке и ставшими отцами в первый раз. Если в семье появиться четвертый и последующий ребенок, отец получит по 1 миллиону за каждого.

Но есть несколько условий: брак должен быть зарегистрирован и дети все должны быть от одних родителей.


Если у материнского капитала есть четкие условия, куда могут быть потрачены деньги, то куда могут пойти деньги с отцовского капитала чиновник не уточнил. Наверное, на гараж и удочки.


Тема так называемого "отцовского капитала" поднимается уже не в первый раз. В 2021 году с предложением выдавать единоразовое пособие многодетным папашам в размере 640 тысяч выступал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Тогда власти идею посчитали здравой и поинтересовались у председателя, где взять на это благое дело деньги. Автор идеи тогда на этот каверзный вопрос ответить не смог.

.Посмотрим, чем дело закончится на этот раз.

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Метки: Госдума   демография   деньги   дети   отцовский капитал   семья   
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8  комментариев
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35k
russger Час назад
"денежная стимуляция привлечет большое количество мужчин именно в официальные браки"

На врага работают ))
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2k
Александр Полчаса назад
Ну да, ну да. А дальше читали? Там написано, что в случае расторжения брака эти деньги отдаются бывшей жене. Опять всё в пользу бабья.
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720
adssaf afasffdsga 53 минуты назад
Лдпр ни разу не сказали, где взять деньги на их инициативы. По крайней мере, я такого не припоминаю. Но я априори считаю идею популизмом тк капитал выплачивается на ребёнка, а не родителям. И, помнится мне, материнский капитал уже и отцы использовать могут, равно как и декрет брать.
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19k
scorpick 2 часа назад
Где взять деньги?
Олигархи не дадут, у них уже спрашивали.
А! Точно! Блогеров постричь!
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