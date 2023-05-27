Отцовский капитал могут ввести по аналогии с материнским

По задумке парламентария единовременное пособие в размере 500 000 рублей будет выдаваться мужчинам, официально состоящим в браке и ставшими отцами в первый раз. Если в семье появиться четвертый и последующий ребенок, отец получит по 1 миллиону за каждого.

Но есть несколько условий: брак должен быть зарегистрирован и дети все должны быть от одних родителей.

Если у материнского капитала есть четкие условия, куда могут быть потрачены деньги, то куда могут пойти деньги с отцовского капитала чиновник не уточнил. Наверное, на гараж и удочки.