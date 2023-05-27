Отцовский капитал могут ввести по аналогии с материнским

Над увеличением рождаемости власти бьются уже не первый год, и материнский капитал поднимают, и единое детское пособие ввели, но многодетных семей ситуация с демографией в стране пока не очень.
В этот раз с предложением дать денег не матерям, а именно отцам выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его версии, денежная стимуляция привлечет большое количество мужчин именно в официальные браки.
По задумке парламентария единовременное пособие в размере 500 000 рублей будет выдаваться мужчинам, официально состоящим в браке и ставшими отцами в первый раз. Если в семье появиться четвертый и последующий ребенок, отец получит по 1 миллиону за каждого.
Но есть несколько условий: брак должен быть зарегистрирован и дети все должны быть от одних родителей.
Если у материнского капитала есть четкие условия, куда могут быть потрачены деньги, то куда могут пойти деньги с отцовского капитала чиновник не уточнил. Наверное, на гараж и удочки.
Тема так называемого "отцовского капитала" поднимается уже не в первый раз. В 2021 году с предложением выдавать единоразовое пособие многодетным папашам в размере 640 тысяч выступал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко. Тогда власти идею посчитали здравой и поинтересовались у председателя, где взять на это благое дело деньги. Автор идеи тогда на этот каверзный вопрос ответить не смог.
.Посмотрим, чем дело закончится на этот раз.
Источник:
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На врага работают ))
А! Точно! Блогеров постричь!
Они же даже ничего не производят. Не толкают прогресс и экономику вперёд, наоборот тормозят. Тут не то, что отбирать, тут сажать надо с конфискацией. А дальше чем? А тем же, что и сейчас, только уже непиленными. Не?