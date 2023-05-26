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Китайская компания попросила сотрудниц «беременеть по очереди», чтобы не портить отчётность

Китайская компания попросила сотрудниц «беременеть по очереди», чтобы не портить отчётность

Автор:
26 мая 2023 16:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Мао Цзедун   демография   дети   компания   рождаемость   
1137
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Но дамы с этим не согласились.

В Китае не всё так просто с демографией. Ещё в начале 20-го века были сложности с рождаемостью и веществами - тут помогли западные партнёры, страна отходит от этого до сих пор. Потом появился Мао и решил проблему за несколько лет: сначала расстрелял наркоманов и всех, кто был с ними связан, а потом убрал порог рождаемости.

И Китай расцвёл. Со временем, но всё же.

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Проблема демографического перехода не избежала и его. Её осознал ещё Октавиан Август - принцепс говорил, что римлянки должны рожать много детей, иначе им не избежать проблем с численностью граждан.

Но его старания прошли мимо - никто римлян плодить не собирался и в итоге, армия постепенно заместилась варварами. Результат всем известен - империя пала, хоть и просуществовала не одну сотню лет.

Теперь такую проблему решают китайцы. Но им, конечно, проще. Несмотря на недавние запреты: «Одна семья - один ребёнок», да и рожать парней они любили больше, чем девочек, отсюда и демографический перекос, жители Китая успешно увеличивают численность. Но вот бизнес не всегда поддерживает эту инициативу.

В китайской компании работали две сотрудницы, которые планировали беременность на одно время. Руководители конторы об этом узнали и попросили их планы пересмотреть. Хочешь рожать - делай это по очереди.

Аргументировали это тем, что если две девушки одновременно уйдут в декрет, то это негативно скажется на показателях компании. Тогда одна из китаянок выложила пост об этом в соцсетях и получила целый шквал поддержки. Один из её подписчиков написал:

Женщинам и так трудно найти работу.

Теперь осталось дождаться реакции её руководства. Хотя не факт, что оно встретит такую инициативу сотрудников тепло и радостно.

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Метки: Китай   Мао Цзедун   демография   дети   компания   рождаемость   
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3  комментария
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49k
Мойша Час назад
Ну если поможет руководитель компании...
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10k
Бритва 39 минут назад
руководство в праве попросить, сотрудницы в праве отказаться
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11k
Sasa 56 минут назад
Обоим заявить, что ребенок от руководства... Может прокатит?
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