Китайская компания попросила сотрудниц «беременеть по очереди», чтобы не портить отчётность

Но дамы с этим не согласились.
В Китае не всё так просто с демографией. Ещё в начале 20-го века были сложности с рождаемостью и веществами - тут помогли западные партнёры, страна отходит от этого до сих пор. Потом появился Мао и решил проблему за несколько лет: сначала расстрелял наркоманов и всех, кто был с ними связан, а потом убрал порог рождаемости.
И Китай расцвёл. Со временем, но всё же.
Проблема демографического перехода не избежала и его. Её осознал ещё Октавиан Август - принцепс говорил, что римлянки должны рожать много детей, иначе им не избежать проблем с численностью граждан.
Но его старания прошли мимо - никто римлян плодить не собирался и в итоге, армия постепенно заместилась варварами. Результат всем известен - империя пала, хоть и просуществовала не одну сотню лет.
Теперь такую проблему решают китайцы. Но им, конечно, проще. Несмотря на недавние запреты: «Одна семья - один ребёнок», да и рожать парней они любили больше, чем девочек, отсюда и демографический перекос, жители Китая успешно увеличивают численность. Но вот бизнес не всегда поддерживает эту инициативу.
В китайской компании работали две сотрудницы, которые планировали беременность на одно время. Руководители конторы об этом узнали и попросили их планы пересмотреть. Хочешь рожать - делай это по очереди.
Аргументировали это тем, что если две девушки одновременно уйдут в декрет, то это негативно скажется на показателях компании. Тогда одна из китаянок выложила пост об этом в соцсетях и получила целый шквал поддержки. Один из её подписчиков написал:
Женщинам и так трудно найти работу.
Теперь осталось дождаться реакции её руководства. Хотя не факт, что оно встретит такую инициативу сотрудников тепло и радостно.
Источник:
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