Китайская компания попросила сотрудниц «беременеть по очереди», чтобы не портить отчётность

В Китае не всё так просто с демографией. Ещё в начале 20-го века были сложности с рождаемостью и веществами - тут помогли западные партнёры, страна отходит от этого до сих пор. Потом появился Мао и решил проблему за несколько лет: сначала расстрелял наркоманов и всех, кто был с ними связан, а потом убрал порог рождаемости.

И Китай расцвёл. Со временем, но всё же.