Инженеры Samsung подделали лунные фото: пользователи в ярости

Фотографии Луны, представленные публике компанией Samsung, оказались подделкой. После неопровержимых аргументов технологический гигант признался, что использовал искусственный интеллект для улучшения снимков, сделанных с помощью инструмента Space Zoom. Пользователи не оценили признания и обвиняют компанию в беспардонной лжи.
Пользователи сети не на шутку разъярились после того, как обнаружили, что инструмент камеры Space Zoom в их смартфонах Samsung использует искусственный интеллект для улучшения фотографий. Один из пользователей назвал технологического гиганта «мошенником», доказав факт мошенничества на практике. Для этого он намеренно размыл фотографию Луны, а затем сфотографировали ее же на свой смартфон Galaxy S23 Ultra. Полученное в итоге изображение было намного более подробным, на нем были видны кратеры и текстура поверхности, которых не было видно в оригинале. По мнению пользователя, этот снимок доказывает, что искусственный интеллект Samsung «выполняет большую часть работы», поскольку «оптика не способна отобразить практически отсутствующие детали». Компания в ответ признала, что использует искусственный интеллект, чтобы распознать, когда Луна находится в кадре, но так и не сумела опровергнуть интернет-сыщика.
«Поскольку Луна связана с Землей, очень легко обучить свою модель на других изображениях Луны и просто накладывать ее текстуру на фото, когда обнаруживается что-то похожее на Луну», — написал пользователь. Он также обнаружили что если функция «Оптимизация картинки» на камере отключена, она создает размытую фотографию Луны. А если на исходном изображении показаны две размытые Луны, технология сгенерирует и применит реалистичную лунную текстуру только к одной из них.
Пользователь назвал фотографии естественного спутника Земли, сделанные с помощью объектива Space Zoom, «фальшивыми», поскольку они «добавляют детали там, где их нет».
«Хотя некоторые думают, что такие фото демонстрируют широкие возможности вашей камеры, на самом деле это не так, — написал расследователь. - Это не повышение резкости, это не добавление деталей из нескольких кадров, потому что в этом эксперименте все кадры содержат одинаковое количество деталей. Ни на одном из кадров нет кратеров и других деталей, потому что они намеренно размыты, но камера каким-то чудесным образом знает, что они есть».
Автор расследования обвиняет Samsung в «мошенническом» маркетинге, поскольку компания утверждает, что новый объектив «может фокусироваться на объектах или людях, находящихся дальше, чем достигали возможности прежних моделей». Снимки Луны — удаленного объекта при слабом освещении — являются хорошей проверкой мощности и возможностей камеры, поэтому их часто используют в качестве примера в рекламных кампаниях.
После того как расследование стало вирусным, Samsung ответил, признав, что функция оптимизации «использует продвинутый ИИ для распознавания объектов» и «улучшения деталей». «Представленный в серии Galaxy S21, механизм оптимизации картинки смог распознать Луну как конкретный объект во время фотосъемки и применил к ее снимку механизм улучшения детализации, — говорится в сообщении.- Когда вы фотографируете Луну, система камеры вашего устройства Galaxy будет использовать эту технологию искусственного интеллекта, основанную на глубоком обучении, а также многокадровую обработку для дальнейшего улучшения деталей».
Компания утверждает, что алгоритм ИИ был обучен распознавать фотографии Луны, поэтому он может определять, когда она показывается объективу камеры. Затем он автоматически настраивает фокус и яркость изображения, чтобы сделать его максимально четким, прежде чем сделать несколько снимков. Наконец, механизм улучшения детализации ИИ «устраняет оставшийся шум и еще больше улучшит детали изображения». Однако компания не раскрывает подробностей, а значит, по мнению блогера, возможно, камера просто использует имеющиеся данные для создания реалистичной текстуры лунной поверхности, которой нет в оригинале.
«Существует разница между дополнительной обработкой а-ля супер-разрешение, когда несколько кадров объединяются для восстановления деталей, которые в противном случае были бы потеряны, и ситуацией, когда конкретная модель ИИ, обученная на наборе изображений Луны, распознает Луну, чтобы наложить на нее текстуру Луны - при том, что на снимке вовсе нет деталей, которые можно было бы восстановить, как в этом эксперименте», - пишет блогер-расследователь.
Другие пользователи были крайне недовольны вскрывшимися фактами. Один из них отметил, что он был «очень разочарован» после того, как поначалу его впечатлила камера Samsung. Другой сказал, что они «был бы согласен с компанией, если бы они были более прозрачными» и однозначно доказали, что механизм оптимизации добавляет детали, которые теоретически должны появиться на фотографии, а не создает ложные.
Но другие пользователи не согласны и с этим, утверждая, что любая подобная оптимизация «делает бессмысленными все попытки сфотографировать Луну». «Есть тысячи изображений, которые можно загрузить из Интернета в гораздо более высоком разрешении для любой фазы Луны», — написал один из пользователей Reddit.
Представитель Samsung, в свою очередь, ответил на обвинения так:
«Samsung стремится предоставлять лучшие в своем классе возможности для фотосъемки в любых условиях. Когда пользователь фотографирует Луну, технология оптимизации на основе ИИ распознает Луну как главный объект и делает несколько снимков для многокадровой композиции, после чего ИИ улучшает детализацию качества изображения и цвета. Он не применяет наложение изображения к фотографии. Пользователи могут деактивировать оптимизатор сцены на основе ИИ, это отключит автоматическое улучшение детализации любых сделанных фотографий».
Споры о том, могут ли изображения, улучшенные искусственным интеллектом или полностью сгенерированные, быть отнесены к тому же классу, что и фотография, продолжаются уже давно. В прошлом месяце фотограф, набравший тысячи подписчиков благодаря своим фотореалистичным портретам, признался, что создал их с помощью программного обеспечения на основе обучаемого искусственного интеллекта. В ответ он получил негативную реакцию от своих подписчиков, которые посчитали, что он «намеренно вводит людей в заблуждение», заставляя их думать, что это фотографии, сделанные камерой.
«Творческий процесс по-прежнему находится в руках художника или фотографа, а не компьютера», — заявляет художник Джос Эйвери, работающий с программами ИИ. Он добавил, что, хотя людям кажется «правильным» раскрывать информацию о том, что изображение создано искусственным интеллектом, в прошлом фотоиндустрия также не всегда открыто сообщала об элементах обмана.
«Раскрывают ли женщины, что наносят макияж для фото? А как насчет косметической хирургии? Каждая коммерческая модная фотография содержит большую дозу фотошопа, включая замену тел знаменитостей на обложках журналов», - говорит Эйвери.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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