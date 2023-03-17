Инженеры Samsung подделали лунные фото: пользователи в ярости

«Поскольку Луна связана с Землей, очень легко обучить свою модель на других изображениях Луны и просто накладывать ее текстуру на фото, когда обнаруживается что-то похожее на Луну», — написал пользователь. Он также обнаружили что если функция «Оптимизация картинки» на камере отключена, она создает размытую фотографию Луны. А если на исходном изображении показаны две размытые Луны, технология сгенерирует и применит реалистичную лунную текстуру только к одной из них.





Пользователь назвал фотографии естественного спутника Земли, сделанные с помощью объектива Space Zoom, «фальшивыми», поскольку они «добавляют детали там, где их нет».





«Хотя некоторые думают, что такие фото демонстрируют широкие возможности вашей камеры, на самом деле это не так, — написал расследователь. - Это не повышение резкости, это не добавление деталей из нескольких кадров, потому что в этом эксперименте все кадры содержат одинаковое количество деталей. Ни на одном из кадров нет кратеров и других деталей, потому что они намеренно размыты, но камера каким-то чудесным образом знает, что они есть».





Автор расследования обвиняет Samsung в «мошенническом» маркетинге, поскольку компания утверждает, что новый объектив «может фокусироваться на объектах или людях, находящихся дальше, чем достигали возможности прежних моделей». Снимки Луны — удаленного объекта при слабом освещении — являются хорошей проверкой мощности и возможностей камеры, поэтому их часто используют в качестве примера в рекламных кампаниях.





После того как расследование стало вирусным, Samsung ответил, признав, что функция оптимизации «использует продвинутый ИИ для распознавания объектов» и «улучшения деталей». «Представленный в серии Galaxy S21, механизм оптимизации картинки смог распознать Луну как конкретный объект во время фотосъемки и применил к ее снимку механизм улучшения детализации, — говорится в сообщении.- Когда вы фотографируете Луну, система камеры вашего устройства Galaxy будет использовать эту технологию искусственного интеллекта, основанную на глубоком обучении, а также многокадровую обработку для дальнейшего улучшения деталей».





