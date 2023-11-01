Школьников пригласили в суд над их сверстником-закладчиком

Детскому омбудсмену Курганской области "шокирующая" затея местных властей не понравилась.
Власти Кургана в рамках "борьбы с наркоманией" для учащихся образовательных учреждений устроили интересную "экскурсию" — подростков пригласили в Курганский городской суд, где оглашался приговор их ровеснику, который обвинялся в распространении наркотиков.
В акции участвовало около 50 школьников, их сопровождали сотрудники наркоконтроля. Как сообщили в региональном МВД, учащиеся “своими глазами смогли увидеть, как после оглашения приговора их сверстник отправился в колонию”. После суда с ребятами провели беседы о вреде наркотиков и ответственности за их хранение и распространение.
Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина назвала такой способ профилактики употребления и распространения наркотиков "шокирующим". О проведении акции её не уведомили, но она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся, поскольку такое зрелище явно предназначено не для всех.
"Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия.
Подробностями не владею сейчас, вникну в суть: как это проводилось, насколько добровольным было участие. Но, безусловно, не для всех такое мероприятие – и возрастные ограничения должны быть и так далее", — заявила журналистам детский омбудсмен.
Что касается обвиняемого, то за три доказанных эпизода распространения наркотиков посредством "закладок" его отправили в колонию на 5 лет.
Психолог одной из московских школ Ольга Груднева считает, что подобные акции только оттолкнут школьников, поскольку "времена порки перед строем прошли".
Современные школьники очень трепетно относятся к вопросам этики, поэтому такой маневр их однозначно оттолкнет. Не потому, что они считают поведение закладчика правильным, а потому, что считают недопустимым такое поведение старших.
Времена порки перед строем прошли. К тому же большинство современных подростков так и так трепетно относятся к закону. Обратите внимание: их родители переходят дорогу на красный свет, а вот ребята почти никогда. Так что им не нужно подобное подтверждение торжества закона. Это очень странный манёвр, — прокомментировала акцию курганских властей психолог.
Как оцениваете подобные меры в качестве профилактики употребления и распространения наркотиков, переборщили ли местные власти или им в довесок следовало устроить школьникам ещё и экскурсию в места не столь отдалённые?
Источник:
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"она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся" - дважды дура. Потому что как раз "проблемные" то очень хорошо знают всю эту кухню, и - либо не полезут, либо им уже настолько пофиг, что это их никак не остановит, у них половина друзей или сидели или сидят. Вот как раз нужно тем, кто - "ой, да я разок, ну чё такого, никто на меня и не подумает, я же умный, это они тупые все". Обычно они и влипают в полный рост.
Так что в кое-то веки появилась хорошая идея, надеюсь - её распространят. А я бы ещё их отвёл на экскурсию в острую токсикологию ( к соляным) и в гнойную хирургию (куда "крокодиловодов" привозят). Чтоб вообще понимали, что это не картинки в книжках.
а еще бы видос показать: что такое ломка.
на крыше что ли сидели?
грамотеи...
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В юриспруденции это называется "общая превенция". Не зря по закону судебные процессы проводятся открыто (кроме нескольких исключений) и на них могут присутствовать все желающие.
Молоток опасный инструмент, но понимаешь это только тогда, когда долбанешь им по пальцу.
Гнать надо этих ювеналов поганой метлой на запад обратно.
А обмудсмен нехай не мается дурью, ибо есть пословица "доброта никогда не доводит до добра". Куда лучше если они сходят на суд посмотреть, нежели сядут за распространение и/или веществами кого-нить вгонят в гроб.
Тоже самое нужно делать с чиновниками...
А вот чем это им грозит, и чем грозит "потребителям", они походу не совсем осознают.