FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7098 постов • 3077 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Школьников пригласили в суд над их сверстником-закладчиком

Школьников пригласили в суд над их сверстником-закладчиком

Автор:
01 ноября 2023 18:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: акция   борьба с наркотиками   курган   наркоконтроль   профилактика преступлений   суд   школьники   
6712
3

Детскому омбудсмену Курганской области "шокирующая" затея местных властей не понравилась.

Власти Кургана в рамках "борьбы с наркоманией" для учащихся образовательных учреждений устроили интересную "экскурсию" — подростков пригласили в Курганский городской суд, где оглашался приговор их ровеснику, который обвинялся в распространении наркотиков.


В акции участвовало около 50 школьников, их сопровождали сотрудники наркоконтроля. Как сообщили в региональном МВД, учащиеся “своими глазами смогли увидеть, как после оглашения приговора их сверстник отправился в колонию”. После суда с ребятами провели беседы о вреде наркотиков и ответственности за их хранение и распространение.

Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина назвала такой способ профилактики употребления и распространения наркотиков "шокирующим". О проведении акции её не уведомили, но она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся, поскольку такое зрелище явно предназначено не для всех.



"Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия.


Подробностями не владею сейчас, вникну в суть: как это проводилось, насколько добровольным было участие. Но, безусловно, не для всех такое мероприятие – и возрастные ограничения должны быть и так далее", — заявила журналистам детский омбудсмен.

Что касается обвиняемого, то за три доказанных эпизода распространения наркотиков посредством "закладок" его отправили в колонию на 5 лет.


Психолог одной из московских школ Ольга Груднева считает, что подобные акции только оттолкнут школьников, поскольку "времена порки перед строем прошли".



Современные школьники очень трепетно относятся к вопросам этики, поэтому такой маневр их однозначно оттолкнет. Не потому, что они считают поведение закладчика правильным, а потому, что считают недопустимым такое поведение старших.


Времена порки перед строем прошли. К тому же большинство современных подростков так и так трепетно относятся к закону. Обратите внимание: их родители переходят дорогу на красный свет, а вот ребята почти никогда. Так что им не нужно подобное подтверждение торжества закона. Это очень странный манёвр, — прокомментировала акцию курганских властей психолог.


Как оцениваете подобные меры в качестве профилактики употребления и распространения наркотиков, переборщили ли местные власти или им в довесок следовало устроить школьникам ещё и экскурсию в места не столь отдалённые?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: акция   борьба с наркотиками   курган   наркоконтроль   профилактика преступлений   суд   школьники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
103  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Matrosskin 17 часов назад
"Алёна Лопатина назвала такой способ профилактики употребления и распространения наркотиков "шокирующим". " - дура. Выкиньте её нафиг. Детям гораздо доходчивее доходит не через голову а через жопу. Это факт, и это обусловлено природой - на наиболее острый раздражитель вырабатывается наиболее быстрый и мощный инстинкт. Можно долго объяснять что к электричеству надо относиться аккуратно и осторожно, но дойдёт именно тогда когда таки дёрнет током. Повезёт - слабым, не повезёт - похоронят. Так и тут.
"она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся" - дважды дура. Потому что как раз "проблемные" то очень хорошо знают всю эту кухню, и - либо не полезут, либо им уже настолько пофиг, что это их никак не остановит, у них половина друзей или сидели или сидят. Вот как раз нужно тем, кто - "ой, да я разок, ну чё такого, никто на меня и не подумает, я же умный, это они тупые все". Обычно они и влипают в полный рост.
Так что в кое-то веки появилась хорошая идея, надеюсь - её распространят. А я бы ещё их отвёл на экскурсию в острую токсикологию ( к соляным) и в гнойную хирургию (куда "крокодиловодов" привозят). Чтоб вообще понимали, что это не картинки в книжках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
8k
Влад 20 секунд назад
накуй такого омбудсмена-может это она курировала закладчиков? а способ профилактики супер! надо ввести повсеместно!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
848
Дмитрий 21 минуту назад
ДЕТИ???? В тюрьму дети не попадают... ЭТО УЖЕ ВЗРОСЛЫЕ,,,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
Vadim Deryabin 3 часа назад
надо было после беседы еще в колонию на экскурсию проводить...
а еще бы видос показать: что такое ломка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
Vadim Deryabin 3 часа назад
а что но их пригласили "НА" суд а не "В" суд?
на крыше что ли сидели?
грамотеи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Типа граф 3 часа назад
Ой ой ой , какие мы нежные и ранимые .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 3 часа назад
суперидея, почему шокирующая ?! если ничего не работает остальное .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
Михаил 3 часа назад
Отличная идея, а эту овцу гнать ссаными тряпками!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Карл 4 часа назад
Если преступника НАКАЗывают в назидание другим, тогда что здесь не так? Профнепригодна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Patiot Карл 3 часа назад
".... преступника НАКАЗывают в назидание другим...."
_______________________
В юриспруденции это называется "общая превенция". Не зря по закону судебные процессы проводятся открыто (кроме нескольких исключений) и на них могут присутствовать все желающие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lihaci 5 часов назад
Пожалеешь розги- потеряешь ребенка.
Молоток опасный инструмент, но понимаешь это только тогда, когда долбанешь им по пальцу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mikhail 5 часов назад
а чего "шокирующего" в этом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer 5 часов назад
Детский омбудсмен - в дело не вникала, но осуждаю.

Гнать надо этих ювеналов поганой метлой на запад обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 7 часов назад
А что это такое омбудсмен? Откуда слово пошло? Типа как лгбт, прочее навязанное нам гавно? Пригласили на суд и правильно сделали, может это кого то убережёт от беды. А эту дуру гнать в библиотекари
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Pasha Panfilov 8 часов назад
Ничего страшного, не растают. Обычная экскурсия в суд, заодно и поучительная информация будет получена.
А обмудсмен нехай не мается дурью, ибо есть пословица "доброта никогда не доводит до добра". Куда лучше если они сходят на суд посмотреть, нежели сядут за распространение и/или веществами кого-нить вгонят в гроб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
840
Flint 8 часов назад
''Шокирующее, и не для всех'' Если в классе есть барыга/закладчик, то найдётся и додик. И это шокирующее и не для всех зрелище станет для всего класса повседневной рутиной. Так что товарищ Лопатина ''лопатит'' мимо тазика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 8 часов назад
Можно пойти еще дальше и показать колонию, как она есть на самом деле. На неделю\месяц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Pochiniks 8 часов назад
И слово ей уже подходящее дали - омбудсмен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич 10 часов назад
"Детскому омбудсмену Курганской области "шокирующая" затея местных властей не понравилась."

Тоже самое нужно делать с чиновниками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Example 6.2.6 11 часов назад
Почему закладчики могут найти продавцов наркотиков, а милиционеры - нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
Eric Cartman 11 часов назад
Почему такие тупорылые чинуши с дебильным названием должности вообще существуют, не говоря уже о том, что они кормятся за гос. счет? Сейчас происходит реальная социальная катастрофа, безмозглых детей пачками сажают за участие в наркоторговле, при этом они сами до определенного момента воспринимают это как игру, за которую максимум "поставят на учет". Слов нет эту овцу описать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария (из 69)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

180800



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
Вот когда качественно, тогда качественно: женский спортивный костюм с рекомендацией Фишек
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
В ветклинику принесли кошечку по кличке Коврик, к которой прилагалась инструкция по уходу
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Дед прибалтийского панк-рока
Дед прибалтийского панк-рока
Вот это, я понимаю, турнир
Вот это, я понимаю, турнир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Двойные стандарты

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#автомир#Юмор#интересно#ДТП#позитив#история#улыбнуло#Еда#сарказм
#фото#люди#Прикол#фильм#авто аварии#Автовсячина#в мире#полиция#задержание#шоу бизнес
#автомобили#животные#кино#аварии#интересное#подборка#факты#истории#знаменитости#Ynews
Вот это, я понимаю, турнир Вот это, я понимаю, турнир Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплёй Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплёй Уехавшую во Францию экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову лишили родительских прав Уехавшую во Францию экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову лишили родительских прав Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft Школьники измазали лица кремом от прыщей и были исключены за оскорбление чернокожих Школьники измазали лица кремом от прыщей и были исключены за оскорбление чернокожих Салемскую ведьму оправдали школьники Салемскую ведьму оправдали школьники

На что жалуетесь?

Вернуться