Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплёй

Как рассказывают казаки, количество очагов произрастания конопли уменьшается, но тем не менее работы ещё много. Сообщается, что в прошлом году было обнаружено и уничтожено более 108 тонн наркосодержащих растений, правда, не только казаками. Акция "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" проходит во всех городах Ростовской области в июне, июле, августе и сентябре. Участие в ней принимают полицейские, казаки, общественники и представители администрации городов и сёл.