Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплёй

По словам атамана, удалые рубаки накосили целых 200 тысяч кустов. Тут и новую медаль не грех учредить.
В Ростовской области в рамках акции "Единый день с дикорастущей коноплёй" казаки из Всевеликого войска Донского устроили рейд по уничтожению опасных растений. Только за июнь 2023 года пешим и конным патрулям удалось найти и уничтожить около 20 тонн конопли, рассказал атаман Сергей Бодряков.
В июне в рамках совместных рейдов было уничтожено более 200 тыс. кустов наркосодержащих растений на общей площади 53,6 тыс. кв. м. Общая масса уничтоженной растительности — более 20 т. В мероприятиях приняли участие 375 казаков
В пресс-службе войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" сообщили, что казаки были вынуждены принять участие в акции из-за тяжёлой обстановки, вызванной "осевшими" в регионе уроженцами Украины, Северного Кавказа, Средней Азии и Азербайджана.
Единый день по борьбе с дикорастущей коноплёй и наркосодержащими растениями был инициирован на Дону вследствие тяжёлой обстановки по незаконному культивированию конопли, мака и других наркосодержащих растений. Учитывая активные миграционные процессы последних лет и то, что основными поставщиками в Ростовскую область наркотиков и лекарственных сильнодействующих средств были Украина, регионы Северного Кавказа, Средняя Азия и Азербайджан, уроженцы которых «осели» в донском регионе, необходимо было незамедлительно действовать сообща всем государственным и муниципальным органам управления, полиции, общественным организациям
Как рассказывают казаки, количество очагов произрастания конопли уменьшается, но тем не менее работы ещё много. Сообщается, что в прошлом году было обнаружено и уничтожено более 108 тонн наркосодержащих растений, правда, не только казаками. Акция "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" проходит во всех городах Ростовской области в июне, июле, августе и сентябре. Участие в ней принимают полицейские, казаки, общественники и представители администрации городов и сёл.
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Шайка клоунов с лопатой и бензокосом имитирует кипучую деятельность для самоутверждения и получения каких-то льгот от государства.
Хотя.. на первых двух фото у них очень уж позитивное настроение. Может и правда ни такое оно и нейтральное.
Медаль "За Уничтожение Конопли" Звучит красиво.
Браво, казачки