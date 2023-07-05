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Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплёй

Донские казаки вышли на борьбу с дикорастущей коноплёй

Автор:
05 июля 2023 18:45
Сообщество : Жить в России
Метки: *******   Ростовская область   акция   борьба с наркотиками   казаки   фото   
1157
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По словам атамана, удалые рубаки накосили целых 200 тысяч кустов. Тут и новую медаль не грех учредить.

В Ростовской области в рамках акции "Единый день с дикорастущей коноплёй" казаки из Всевеликого войска Донского устроили рейд по уничтожению опасных растений. Только за июнь 2023 года пешим и конным патрулям удалось найти и уничтожить около 20 тонн конопли, рассказал атаман Сергей Бодряков.


В июне в рамках совместных рейдов было уничтожено более 200 тыс. кустов наркосодержащих растений на общей площади 53,6 тыс. кв. м. Общая масса уничтоженной растительности — более 20 т. В мероприятиях приняли участие 375 казаков

В пресс-службе войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" сообщили, что казаки были вынуждены принять участие в акции из-за тяжёлой обстановки, вызванной "осевшими" в регионе уроженцами Украины, Северного Кавказа, Средней Азии и Азербайджана.


Единый день по борьбе с дикорастущей коноплёй и наркосодержащими растениями был инициирован на Дону вследствие тяжёлой обстановки по незаконному культивированию конопли, мака и других наркосодержащих растений. Учитывая активные миграционные процессы последних лет и то, что основными поставщиками в Ростовскую область наркотиков и лекарственных сильнодействующих средств были Украина, регионы Северного Кавказа, Средняя Азия и Азербайджан, уроженцы которых «осели» в донском регионе, необходимо было незамедлительно действовать сообща всем государственным и муниципальным органам управления, полиции, общественным организациям

Как рассказывают казаки, количество очагов произрастания конопли уменьшается, но тем не менее работы ещё много. Сообщается, что в прошлом году было обнаружено и уничтожено более 108 тонн наркосодержащих растений, правда, не только казаками. Акция "Единый день борьбы с дикорастущей коноплей" проходит во всех городах Ростовской области в июне, июле, августе и сентябре. Участие в ней принимают полицейские, казаки, общественники и представители администрации городов и сёл.

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Метки: *******   Ростовская область   акция   борьба с наркотиками   казаки   фото   
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22  комментария
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2k
Василий Афиногенов Час назад
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LehaBoroda 2 минуты назад
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48k
turyst 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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23k
AzuveR 15 минут назад
Не знаю как в Ростовской области ,но у нас в Краснодарском крае, там где стоит не законный шлагбаум, на подъезде к пляжу,рядом обязательно стоит ряженый петух и снимает деньги за проезд. Или шагают по городу 2-3 лопасыносца, с важным видом, это есть "казачий патруль",который не имеет абсолютно никакой официальной власти, но типа следит за порядком. На Дону,они хоть беспонтовую анашу собирают,хоть какая то вроде польза. А так , это никчемное сборище усатобородатых мужиков .
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15k
_delphin_ 15 минут назад
Падазрительна улыбаюцца... )
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6k
Дмитрий Горчилин 16 минут назад
Вообще-то конопля- очень полезное растение, из него можно сделать кучу полезных вещей, начиная с веревок и ткани. Такая конопля почти не содержит наркотических веществ, ее гектар скурить надо чтобы как-то пробрало. Проблемы возникают с особыми сортами, но они и выглядят иначе и растут в других местах и полиции давно известны.
Шайка клоунов с лопатой и бензокосом имитирует кипучую деятельность для самоутверждения и получения каких-то льгот от государства.
Хотя.. на первых двух фото у них очень уж позитивное настроение. Может и правда ни такое оно и нейтральное.
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57k
Опиум для народа 23 минуты назад
Вся суть казачья. Бороться с тем, что и так вреда не приносит...
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5k
Sanar Полчаса назад
В соседние регионы поехать очко жим, а шашкой против конопли нормально, херои ряженые.
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5k
Котэ 39 минут назад
казаки - сословие. сословия отменили в 1917. всё.
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3k
Lexx 45 минут назад
Раньше из конопли корабельные канаты делали (и не только), а теперь только сжигать умеют.
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81
Ясен Пень Час назад
"По словам атамана, удалые рубаки накосили целых 200 тысяч кустов. Тут и новую медаль не грех учредить."

Медаль "За Уничтожение Конопли" Звучит красиво.
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25k
Влад Час назад
Что-то они выглядят слишком довольными.
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19k
Bill Час назад
Дикая конопля почти не торкает. Или я столько не выкурю.
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6k
The Dude Час назад
Ну вот наконец-то ряженные ролевики нашли себе равнозначного по интеллекту соперника: сорняковые растения.
Браво, казачки
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13k
GROMOZEKA Час назад
И, судя по довольным лицам, борьба в самом разгаре
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15k
a_komolow Час назад
Собрали, курнули и улетели воевать в соседнюю Галактику!
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