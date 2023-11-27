В Великом Новгороде четвероклассников научили пользоваться пистолетом Макарова

Родителей всё устраивает, а вот в интернете отнеслись к мероприятию неоднозначно.
В гимназии № 4 имени Каберова в Великом Новгороде для учеников четвёртых классов провели нетипичное для их возраста занятие, из-за которого руководству учебного заведения пришлось объясняться с общественностью.
В гимназию пришёл руководитель новгородского отделения "Боевого братства" Алексей Иванов и провёл с 10-летними школьниками урок, в котором рассказал и показал, как нужно пользоваться пистолетом. В интернете сочли подобные занятия с младшеклассниками недопустимыми, обвинив руководство учебного заведения в ненужной милитаризации детей, которых ещё рано обучать навыкам обращения с оружием.
В гимназии ответили, что критикующим людям нечем заняться. Урок проводился по инициативе родителей класса, причём уже не в первый раз. Что касается руководства учебного заведения, то сотрудничество с "Боевым братством" их тоже вполне устраивает.
"Сколько людей, столько мнений, на чужой роток мы не накинем платок. Сотрудничество с "Боевым братством" нас очень устраивает. Иванов к нам регулярно приходит. Про обучение стрельбе первый раз слышим, он проводит профилактические беседы. Если кто-то что-то из контекста выцепил и неправильно понял, это проблема этого человека. "Боевое братство" приглашают родители этого класса, там создан юнармейский отряд. Родители очень довольны этим сотрудничеством. А эти все комментарии от людей, которым заняться нечем", — прокомментировали ситуацию в гимназии.
В учебном заведении добавили, что четвероклассников никто стрелять не учил. Уроки по стрельбе в гимназии начинаются с 10-го класса. Они проводятся в спортзале или актовом зале.
"Здесь максимум он мог принести какое-то оружие и показывать. А почему нельзя этого делать? Что здесь такого? Он же приносит не боевое оружие с боевыми патронами", — сказали в гимназии.
К слову, возмущённые люди разузнали, что гимназией руководит зампред думы Великого Новгорода Елена Матвеева. Они считают, что именно она ответственна за проведение вредных для детей уроков.
Источник:
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Как-то передачу смотрел (а может читал, давно это было). Там девушка из РФ в компании по Африке путешествовала, компания не из РФ. На одном из маршрутов им посоветовали приобрести АК. После покупки она его осмотрела, разобрала, почистила и собрала. В компании очень удивились:
- Где ты этому научилась?
- В школе...
Ну модель устаревшая лет через 10 точно заменят. Еще бы ТТ или Наган предложили.
Ест же РГ-120 Удав,
Полвторого?"
Лучше мои дети, даже девочки, будут знать, в случае чего, где на оружии предохранитель, чем в критически важный момент, не будут даже знать, что это такое.
И ничуть не жалею что научился!
*НВП- Начальная Военная Подготовка
*АК- Автомат Калашникова
А диванным интернет-критикам какое дело до того, ЧТО согласовали и одобрили родители-гимназия-дети и что не противоречит законодательству? Каждый суслик - агроном и эксперт, бл@ть, везде и по любому поводу суют свой нос
плюс ТБ откладывается на всю жизнь.а то что не фото хоть с пластиковой игрушкой или ещё чем то подобным у большинства пальцы на курке ! культура обращения с оружием нужна.