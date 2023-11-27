FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7942 поста • 1037 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Великом Новгороде четвероклассников научили пользоваться пистолетом Макарова

В Великом Новгороде четвероклассников научили пользоваться пистолетом Макарова

Автор:
27 ноября 2023 15:36
Сообщество : Жить в России
Метки: боевое братство   гимназия   критика   младшеклассники   пистолет   урок   школьники   юнармия   
1164
3

Родителей всё устраивает, а вот в интернете отнеслись к мероприятию неоднозначно.

В гимназии № 4 имени Каберова в Великом Новгороде для учеников четвёртых классов провели нетипичное для их возраста занятие, из-за которого руководству учебного заведения пришлось объясняться с общественностью.


В гимназию пришёл руководитель новгородского отделения "Боевого братства" Алексей Иванов и провёл с 10-летними школьниками урок, в котором рассказал и показал, как нужно пользоваться пистолетом. В интернете сочли подобные занятия с младшеклассниками недопустимыми, обвинив руководство учебного заведения в ненужной милитаризации детей, которых ещё рано обучать навыкам обращения с оружием.

В гимназии ответили, что критикующим людям нечем заняться. Урок проводился по инициативе родителей класса, причём уже не в первый раз. Что касается руководства учебного заведения, то сотрудничество с "Боевым братством" их тоже вполне устраивает.


"Сколько людей, столько мнений, на чужой роток мы не накинем платок. Сотрудничество с "Боевым братством" нас очень устраивает. Иванов к нам регулярно приходит. Про обучение стрельбе первый раз слышим, он проводит профилактические беседы. Если кто-то что-то из контекста выцепил и неправильно понял, это проблема этого человека. "Боевое братство" приглашают родители этого класса, там создан юнармейский отряд. Родители очень довольны этим сотрудничеством. А эти все комментарии от людей, которым заняться нечем", — прокомментировали ситуацию в гимназии.

В учебном заведении добавили, что четвероклассников никто стрелять не учил. Уроки по стрельбе в гимназии начинаются с 10-го класса. Они проводятся в спортзале или актовом зале.


"Здесь максимум он мог принести какое-то оружие и показывать. А почему нельзя этого делать? Что здесь такого? Он же приносит не боевое оружие с боевыми патронами", — сказали в гимназии.


К слову, возмущённые люди разузнали, что гимназией руководит зампред думы Великого Новгорода Елена Матвеева. Они считают, что именно она ответственна за проведение вредных для детей уроков.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: боевое братство   гимназия   критика   младшеклассники   пистолет   урок   школьники   юнармия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Александр Час назад
Кто то умный сказал - учите автомат Калашникова и тогда по Русски будет говорить весь мир. А знания, даже в такой области - лишними не будут. Это же не однополые отношения изучать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
12k
Krapiv 4 минуты назад
отличный урок
Как-то передачу смотрел (а может читал, давно это было). Там девушка из РФ в компании по Африке путешествовала, компания не из РФ. На одном из маршрутов им посоветовали приобрести АК. После покупки она его осмотрела, разобрала, почистила и собрала. В компании очень удивились:
- Где ты этому научилась?
- В школе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Виталий Касандров 5 минут назад
а вот в интернете отнеслись к мероприятию неоднозначно. Оно и понятно.
Ну модель устаревшая лет через 10 точно заменят. Еще бы ТТ или Наган предложили.
Ест же РГ-120 Удав,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Мойша 10 минут назад
Идиоты и либерасты.Чем раньше приучатся к оружию, тем почтительнее будут к нему относится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dmitry Tarasov 10 минут назад
"А когда к тебе бандит с ножом в дом припрётся, ты ему что в ответ?
Полвторого?"
Лучше мои дети, даже девочки, будут знать, в случае чего, где на оружии предохранитель, чем в критически важный момент, не будут даже знать, что это такое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 18 минут назад
Мы в школе, на уроках НВП* на скорость АК* разбирали. В тире из мелкашек частенько стреляли. Воздушки, вообще в любое время были доступны.
И ничуть не жалею что научился!

*НВП- Начальная Военная Подготовка
*АК- Автомат Калашникова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Элек Мек 18 минут назад
Научили пользоваться.И что не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Subic 20 минут назад
"Обучение" провалено. Если во время выстрела держать пистолет так, как на фотографии внутри поста, где стол и линейка на нем на фоне, то травма руки обеспечена. Таких "обучальщиков" на дрова....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Влад 20 минут назад
По моему все нормально, пусть учатся. Не пригодится и слава Богу, а вдруг понадобится. Конечно пневматические, но в Союзе тиры были на каждом углу и без ограничения. В школе стреляли из мелкашек винтовок и пистолетов, тир был прямо в школьном дворе,этакая бетонная труба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vasil 20 минут назад
Охренеть, я вчера с детьми ходил в музей истории оружия, а там большую часть экспонатов можно в руки брать. Наверное музей закрыть нужно !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 21 минуту назад
Те кто воспринял неоднозначно могут "идти лесом", ну или на "парады" своих. И это урок как раз для безопасности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан Полчаса назад
“В интернете сочли подобные занятия с младшеклассниками недопустимыми, обвинив руководство учебного заведения в ненужной милитаризации детей…”
А диванным интернет-критикам какое дело до того, ЧТО согласовали и одобрили родители-гимназия-дети и что не противоречит законодательству? Каждый суслик - агроном и эксперт, бл@ть, везде и по любому поводу суют свой нос
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто Полчаса назад
Ни кого не смутило, что на одной фотке лицо заблюрено, а на другой нет. В чем прикол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss Полчаса назад
Обучение обращению с оружием - это, прежде всего, обучение собственной безопасности. По крайней мере, если орудие случайно попадёт в их руки, они будут знать ряд правил, которые им, как миниум, позволят не прострелить чего-нибудь жизненно важного ни у себя, ни у окружающих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
a6m5 36 минут назад
Ещё с помощть ПМа можно пиво открывать, так что обвиняйте заодно и в пропаганде алкоголизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 36 минут назад
в 10-14 лет,знания "прилипают" на всю жизнь, что плохого в знании как разобрать,собрать АК и ПМ почистить и тд ?
плюс ТБ откладывается на всю жизнь.а то что не фото хоть с пластиковой игрушкой или ещё чем то подобным у большинства пальцы на курке ! культура обращения с оружием нужна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
anpetrof 44 минуты назад
Честно говоря, не вижу ничего плохого в таких занятиях. У меня внучка в тире стрелять любит из пневматической винтовки пластмассовыми шариками. Ей сейчас 9 лет. Там за 40 попаданий подряд дают приз - мягкую игрушку. Она уже несколько штук выиграла. Я её и из настоящей пневматической винтовки стрелять научил. И что тут плохого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
7guest 47 минут назад
Я помню, что в 10 лет мне силёнок не хватало взвести затвор у ПМ (хотя и не слабак был).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Я в четвёртом классе первый раз из калаша пострелял. Моих родителей тоже всё устраивало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
- 54 минуты назад
тю из Макарова . вот если бы из FGM-148 Javelin по кабинету директора ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... Час назад
Про НВП забыли, а зря...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 17 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185387



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
«Он всегда нас поддерживал»: родные собрались вокруг безнадёжно больного Брюса Уиллиса
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
О Техаском Иисусе Христе . Часть 1
Киоск или палатка
Киоск или палатка
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#Прикол#интересное#автомобили#авто аварии#фильм#дети#Китай
#животные#факты#кино#люди#машина#ДТП#автомир#кот#милота#комментарии
#Юмор#забавно#СССР#Россия#аварии#позитив#в мире#съемка#картинки#сарказм
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа "Это лицо уставшей мамы": Адриана Лима ответила на критику "Это лицо уставшей мамы": Адриана Лима ответила на критику «Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения «Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях... «Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед Лаймой Вайкуле «Наплевать на её желание»: в Госдуме высказались о том, что россияне должны покаяться перед... «Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников» «Вы ещё обо мне услышите!»: Алла Пугачёва раскритиковала своих «клеветников и завистников» «Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить «Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать...

На что жалуетесь?

Вернуться