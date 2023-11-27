В Великом Новгороде четвероклассников научили пользоваться пистолетом Макарова

В гимназии № 4 имени Каберова в Великом Новгороде для учеников четвёртых классов провели нетипичное для их возраста занятие, из-за которого руководству учебного заведения пришлось объясняться с общественностью.

В гимназию пришёл руководитель новгородского отделения "Боевого братства" Алексей Иванов и провёл с 10-летними школьниками урок, в котором рассказал и показал, как нужно пользоваться пистолетом. В интернете сочли подобные занятия с младшеклассниками недопустимыми, обвинив руководство учебного заведения в ненужной милитаризации детей, которых ещё рано обучать навыкам обращения с оружием.