Суд в Финляндии отменил решение мэра о сносе памятника Ленину

Вот только вряд ли его вернут на место.
Административный суд города Турку отменил решение мэра Минны Арве о демонтаже памятника Ленину, пишет финская телерадиокомпания Yle. Суд посчитал, что градоначальница превысила свои полномочия, когда дала распоряжение снести монумент.
Согласно административным законам страны, решение о сносе памятника, который принадлежит муниципалитету, должен принимать городской совет, но никак ни мэр с его единоличным постановлением. Факт того, что мэр управляет деятельностью муниципалитета, не означает, что он обладает достаточными полномочиями, которые давали ему право принимать решение об удалении монументов, подытожили в Административном суде Турку.
Мэр Минна Арве дала распоряжение снести памятник Ленину из-за того, что он "вызывает у горожан сильные негативные эмоции". Монумент демонтировали в апреле 2022 года и отправили в музейные запасники, поскольку он относится к принадлежащей городу художественной коллекции.
Примечательно, что иск в суд подал местный житель, который попросил суд проверить, обладает ли мэр полномочиями единолично принимать решения о сносе тех или иных объектов. Вопрос о том, вернут ли памятник на место, остаётся открытым. Скорее всего, власти сделают всё, чтобы этого не произошло.
Памятник Ленину вместе с памятной табличкой был установлен в историческом центре Турку, на улице Ауракату, в 1977 году. Это подарок был подарок от Ленинграда, который с 1953 по 2023 годы был городом-побратимом Турку. Автор монумента — скульптор академик Михаил Аникушин.
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Борьба с памятниками вообще вещь странная и страшная. Историю не переписать. Можно сделать выводы, но это только для разумных людей.