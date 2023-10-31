Суд в Финляндии отменил решение мэра о сносе памятника Ленину

Административный суд города Турку отменил решение мэра Минны Арве о демонтаже памятника Ленину, пишет финская телерадиокомпания Yle. Суд посчитал, что градоначальница превысила свои полномочия, когда дала распоряжение снести монумент.





Согласно административным законам страны, решение о сносе памятника, который принадлежит муниципалитету, должен принимать городской совет, но никак ни мэр с его единоличным постановлением. Факт того, что мэр управляет деятельностью муниципалитета, не означает, что он обладает достаточными полномочиями, которые давали ему право принимать решение об удалении монументов, подытожили в Административном суде Турку.