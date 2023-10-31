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Суд в Финляндии отменил решение мэра о сносе памятника Ленину

Суд в Финляндии отменил решение мэра о сносе памятника Ленину

Автор:
31 октября 2023 12:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ленин   мэр   нарушения   памятник   полномочия   снос   суд   
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Вот только вряд ли его вернут на место.

Административный суд города Турку отменил решение мэра Минны Арве о демонтаже памятника Ленину, пишет финская телерадиокомпания Yle. Суд посчитал, что градоначальница превысила свои полномочия, когда дала распоряжение снести монумент.


Согласно административным законам страны, решение о сносе памятника, который принадлежит муниципалитету, должен принимать городской совет, но никак ни мэр с его единоличным постановлением. Факт того, что мэр управляет деятельностью муниципалитета, не означает, что он обладает достаточными полномочиями, которые давали ему право принимать решение об удалении монументов, подытожили в Административном суде Турку.

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Мэр Минна Арве дала распоряжение снести памятник Ленину из-за того, что он "вызывает у горожан сильные негативные эмоции". Монумент демонтировали в апреле 2022 года и отправили в музейные запасники, поскольку он относится к принадлежащей городу художественной коллекции.

Примечательно, что иск в суд подал местный житель, который попросил суд проверить, обладает ли мэр полномочиями единолично принимать решения о сносе тех или иных объектов. Вопрос о том, вернут ли памятник на место, остаётся открытым. Скорее всего, власти сделают всё, чтобы этого не произошло.

Памятник Ленину вместе с памятной табличкой был установлен в историческом центре Турку, на улице Ауракату, в 1977 году. Это подарок был подарок от Ленинграда, который с 1953 по 2023 годы был городом-побратимом Турку. Автор монумента — скульптор академик Михаил Аникушин.

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Метки: Ленин   мэр   нарушения   памятник   полномочия   снос   суд   
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8  комментариев
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Я не могу понять негативного отношения к Ленину. Конечно фигура спорная, но спорная именно для России. А для стран вроде Финляндии? Я просто напомню, что в 17 году Финляндия получила государственную независимость и инициатива была поддержана именно Лениным.
Борьба с памятниками вообще вещь странная и страшная. Историю не переписать. Можно сделать выводы, но это только для разумных людей.
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1k
LisA 15 минут назад
На себя посмотрим, сколько мы их демонтировали? Много восстановили? До сих пор время от времени кто-то с выносом В.И. Ленина из мавзолея возникает. И на параде фанеркой мавзолей закрыть не забываем.
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33k
Slonyash 22 минуты назад
Неужели одумались?!
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292
Eric Cartman Полчаса назад
Вот и финики тоже решили посмотреть что будет, если Ленина тронуть
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6k
Бу 2 часа назад
есть еще адекватные люди
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