У кинокритика Badcomedian отбирают ружьё из-за просроченной лицензии

Блогер утверждает, что с разрешением на владение огнестрельным оружием у него всё в порядке.
На днях к Евгению Баженову, более известному широкой публике как BadComedian, с плановой проверкой лицензии наведались росгрардейцы и выписали ему штраф. По словам силовиков, лицензия была просрочена на два года.
Как заявил журналистам кинокритик, с разрешением на хранение огнестрела у него всё в порядке — лицензия у него до 2026 года. Однако прокуратура Московской области обратилась в суд с требованием запретить Баженову владеть ружьём и изъять оружие.
Известно, что Баженов приобрёл гладкоствольное ружьё пять лет назад — сразу после обзора на фильм Александра Богуславского "За гранью реальности". После публикации критики на фильм кинокомпания Kinodanz подала на блогера в суд, требуя миллион рублей за нарушение авторских прав. Однако за Баженова заступились режиссёры Александр Роднянский, Фёдор Бондарчук, а также другие представители кино- и телеиндустрии. В итоге кинокомпания Kinodanz отказалась от иска.
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Сегодня также стало известно, что Баженов на пожертвования своих подписчиков отреставрировал и опубликовал уникальный, как он считает, российский сюрреалистичный хоррор "Гонгофер" (1992), который был снят на деньги финансовой пирамиды "МММ".
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тс притягивает член к носу и даже не парится.
Есть о чем писать в ЖЖ.
Если он 5 лет назад купил первое оружие, то его разрешению как раз 5 лет, а это значит, что либо вот-вот надо менять, либо просрочил. Если второе, то изымают по закону.
Если это не первое оружие и разрешение уже переоформлялось, то надо смотреть чего возбудилась прокуратура... Может он грубо нарушил лицензионные требования и/или условия хранения и/или учета оружия... Может он анализы как-то неудачно сдал. В Краснодарском крае - это очень частая причина, поэтому знающие люди перед прохождением ЛЮБОЙ комиссии, где проверяют на употребление веществ расширяющих сознание недельку постятся и "чистятся" чтоб не дай Бог... таблетки все жрут горстями не всегда читая аннотации и состав препаратов.
Так и тут6 попил сердечных капель и прЕвеД! Далее эскулапы передают сигнал в прокуратуру, а те в росгвардию.