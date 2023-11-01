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У кинокритика Badcomedian отбирают ружьё из-за просроченной лицензии

У кинокритика Badcomedian отбирают ружьё из-за просроченной лицензии

Автор:
01 ноября 2023 16:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: badcomedian   Евгений Баженов   Оружие   изъятие   лицензия   росгвардия   суд   
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Блогер утверждает, что с разрешением на владение огнестрельным оружием у него всё в порядке.

На днях к Евгению Баженову, более известному широкой публике как BadComedian, с плановой проверкой лицензии наведались росгрардейцы и выписали ему штраф. По словам силовиков, лицензия была просрочена на два года.


Как заявил журналистам кинокритик, с разрешением на хранение огнестрела у него всё в порядке — лицензия у него до 2026 года. Однако прокуратура Московской области обратилась в суд с требованием запретить Баженову владеть ружьём и изъять оружие.

Известно, что Баженов приобрёл гладкоствольное ружьё пять лет назад — сразу после обзора на фильм Александра Богуславского "За гранью реальности". После публикации критики на фильм кинокомпания Kinodanz подала на блогера в суд, требуя миллион рублей за нарушение авторских прав. Однако за Баженова заступились режиссёры Александр Роднянский, Фёдор Бондарчук, а также другие представители кино- и телеиндустрии. В итоге кинокомпания Kinodanz отказалась от иска.

Сегодня также стало известно, что Баженов на пожертвования своих подписчиков отреставрировал и опубликовал уникальный, как он считает, российский сюрреалистичный хоррор "Гонгофер" (1992), который был снят на деньги финансовой пирамиды "МММ".

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Метки: badcomedian   Евгений Баженов   Оружие   изъятие   лицензия   росгвардия   суд   
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9  комментариев
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6k
Старичок Час назад
а как лицензия на оружие связана с деятельностью этого чела?
тс притягивает член к носу и даже не парится.
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1k
K_II_T Минуту назад
Кот нассал мне в гараже,
Есть о чем писать в ЖЖ.
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722
Николай 18 минут назад
о чем пост не понятно. Если нарушение есть, Бедкамидиан не стал бы бычить и тихо оплатил бы штраф. При чем тут лицензия на оружие и то что на него пытались подать в суд криворукие киноделы? Все смешалось в этом славном доме: и суслики, и пришельцы, и салют, и водка... за сим минус автору, но за инфу про кино Гонгофер плюс)))
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168
golubtcov31@mail.ru 48 минут назад
За Гонгофер спасибо! Не знал
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14k
Ivan 49 минут назад
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3k
kca-opa 54 минуты назад
Если блохера тупо гнобят, пусть скинет фото разрешения, протокол об изъятии, административный протокол о нарушении правил хранения оружия, а накиздеть в интернет можно что угодно, я, например, в 16-м году брату ружьё отдал, а разрешение так и валяется, может он мастер фотошопа, но не он один, в сети сразу скажут что фото подрисованы
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34k
Fat Lynx Час назад
Начали за здравие, а закончили за упокой... Кто на чем стоял - не понятно!
Если он 5 лет назад купил первое оружие, то его разрешению как раз 5 лет, а это значит, что либо вот-вот надо менять, либо просрочил. Если второе, то изымают по закону.
Если это не первое оружие и разрешение уже переоформлялось, то надо смотреть чего возбудилась прокуратура... Может он грубо нарушил лицензионные требования и/или условия хранения и/или учета оружия... Может он анализы как-то неудачно сдал. В Краснодарском крае - это очень частая причина, поэтому знающие люди перед прохождением ЛЮБОЙ комиссии, где проверяют на употребление веществ расширяющих сознание недельку постятся и "чистятся" чтоб не дай Бог... таблетки все жрут горстями не всегда читая аннотации и состав препаратов.
Так и тут6 попил сердечных капель и прЕвеД! Далее эскулапы передают сигнал в прокуратуру, а те в росгвардию.
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