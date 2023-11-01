У кинокритика Badcomedian отбирают ружьё из-за просроченной лицензии

На днях к Евгению Баженову, более известному широкой публике как BadComedian, с плановой проверкой лицензии наведались росгрардейцы и выписали ему штраф. По словам силовиков, лицензия была просрочена на два года.

Как заявил журналистам кинокритик, с разрешением на хранение огнестрела у него всё в порядке — лицензия у него до 2026 года. Однако прокуратура Московской области обратилась в суд с требованием запретить Баженову владеть ружьём и изъять оружие.